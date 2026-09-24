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Σφοδρή επίθεση κατά του Κατάρ και της Τουρκίας εξαπέλυσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου κατά την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, χαρακτηρίζοντας τον Ερντογάν «τύραννο» ενώ παράλληλα ευχαρίστησε τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τη στήριξη και τη συνεργασία με το Ισραήλ.

Συγκεκριμένα, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην Τουρκία, κατηγορώντας την Άγκυρα ότι φιλοξενεί τη Χαμάς και διαδίδει, όπως υποστήριξε, ψευδείς ισχυρισμούς κατά του Ισραήλ. Παράλληλα, κατηγόρησε τον Ερντογάν πως έχει σκοτώσει χιλιάδες Κούρδους, κατέχει παράνομα το βόρειο τμήμα της Κύπρου, απειλεί την Ελλάδα και φυλακίζει δημοσιογράφους.

Μάλιστα, σε σημείο της ομιλίας του χαρακτήρισε τον Τούρκο πρόεδρο «τύραννο».

«Καλεί καθημερινά για την καταστροφή του Ισραήλ. Λέει ότι θα γίνει ο κυβερνήτης της Ιερουσαλήμ. Όχι κύριε, δεν θα γίνεις. Είναι η χώρα μας, η πόλη μας, η αιώνια πρωτεύουσά μας», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Νετανιάχου.

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Netanyahu: He (Erdogan) calls for Israel’s destruction. Almost every single day, he says he’s going to be the ruler of Jerusalem. No, sir, you won’t. This is our country, our city, our eternal capital. pic.twitter.com/6CoCQyLKMM — World Source News (@Worldsource24) September 24, 2026

«Με τις ΗΠΑ σώσαμε τον πολιτισμό, πολεμήσαμε ενάντια στους βαρβάτους»

Ο Νετανιάχου αναφέρθηκε στη συνεργασία Ουάσινγκτον και Ιερουσαλήμ, υποστηρίζοντας ότι οι δύο χώρες «ενήργησαν μαζί για να σώσουν τον πολιτισμό» στη μάχη απέναντι, όπως είπε, στους «βαρβάρους».

Παράλληλα, σημείωσε ότι οι ΗΠΑ και το Ισραήλ συνεργάστηκαν για την επιστροφή των ομήρων από τη Γάζα, αναφερόμενος σε συμφωνία με αμερικανική διαμεσολάβηση που οδήγησε στην απελευθέρωση των τελευταίων ομήρων που κρατούνταν από τρομοκρατικές οργανώσεις, ζωντανών και νεκρών.

«Το Ισραήλ είναι ένα έθνος που αγωνίζεται για ένα μέλλον»

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός τόνισε ότι η κοινωνία του Ισραήλ παραμένει ενωμένη σε κρίσιμες στιγμές, «δεξιά και αριστερά, νέοι και ηλικιωμένοι, θρησκευόμενοι και κοσμικοί».

«Στις κρίσιμες στιγμές οι Ισραηλινοί στέκονται μαζί, ενωμένοι από την ιστορία, τις αξίες και το θάρρος», ανέφερε.

Σε αναφορά στις ιρανικές πυραυλικές δυνατότητες, ο Νετανιάχου διερωτήθηκε τι θα συνέβαινε αν ένας βαλλιστικός πύραυλος ενός τόνου χτυπούσε το κτίριο του ΟΗΕ.

«Θα ισοπέδωνε το συγκρότημα», είπε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια εξήρε τον ισραηλινό στρατό, λέγοντας: «Χαιρετίζω το θάρρος του λαού του Ισραήλ. Χαιρετίζω το θάρρος των γενναίων στρατιωτών μας, Εβραίων, Μουσουλμάνων, Χριστιανών, Δρούζων. Του πιο ηθικού στρατού στον κόσμο, του IDF».

Επίθεση στο Κατάρ: «Διαδίδει ψέματα για το Ισραήλ»

Αναφερόμενος στη διεθνή κριτική που δέχεται το Ισραήλ για τον πόλεμο στη Γάζα, ο Νετανιάχου στράφηκε κατά του Κατάρ, υποστηρίζοντας ότι η χώρα δαπανά δισεκατομμύρια δολάρια για να «διαδώσει ψέματα» σε βάρος του Ισραήλ.

Ισχυρίστηκε ότι η Ντόχα χρηματοδοτεί αμερικανικά πανεπιστήμια και στηρίζει μέσα ενημέρωσης όπως το Al Jazeera, με στόχο, όπως είπε, να «προγραμματίζει τα νεαρά μυαλά να μισούν το Ισραήλ, την Αμερική και τη Δύση».

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