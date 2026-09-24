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Οι τεχνολογικές εταιρείες έχουν αναπτυχθεί σε βαθμό που κυριαρχούν πλέον στην αγορά, και πέρα από αυτές, οι περισσότερες επιχειρήσεις φαίνεται ότι θα υποστούν αναταραχές λόγω της τεχνητής νοημοσύνης ή θα διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξή της.

Το ιδιωτικό κεφάλαιο έχει γίνει πρακτικά συνώνυμο των νεοφυών επιχειρήσεων τεχνητής νοημοσύνης. Οι μεγαλύτεροι εκδότες ομολόγων είναι όλοι «hyperscalers». Κάθε μεγάλο έργο υποδομής αποτελεί κέντρο δεδομένων. Ακόμη και τα κρατικά ομόλογα μπορούν να θεωρηθούν μέρος του trade της τεχνητής νοημοσύνης, με τις αποδόσεις να αυξάνονται εν μέσω του ανταγωνισμού από τα εταιρικά ομόλογα και καθώς η επιπλέον ζήτηση ενέργειας ενισχύει τις πληθωριστικές πιέσεις.

Η πτώση των αγορών τον Ιούλιο, καθώς και η αστάθεια της περασμένης εβδομάδας εν μέσω φόβων ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε κάποτε να αποτελέσει κίνδυνο για την ανθρωπότητα, υπογραμμίζει την ευπάθεια μιας κατάστασης στην οποία η συνταξιοδοτική ασφάλεια εκατομμυρίων ανθρώπων εξαρτάται από την τεχνολογία. Ακόμη και αν υποθέσουμε ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν θα μας αφανίσει, θα μπορούσε πάντως να μας κοστίσει πάρα πολύ.

Ο κίνδυνος της ΑΙ στις αγορές είναι πολυδιάστατος. Πρώτον, τα χρεόγραφα που συνδέονται με την τεχνολογία αυτή έχουν αυξηθεί σε τέτοιο βαθμό ώστε να αντιπροσωπεύουν τεράστια μερίδια σε κάθε κατηγορία περιουσιακών στοιχείων. Περίπου το 40% της συνολικής αξίας του S&P 500 αποτελείται από εταιρείες υποδομών ΑΙ, συμπεριλαμβανομένων κατασκευαστών μικροεπεξεργαστών και hyperscalers, σύμφωνα με εκτίμηση της Goldman Sachs Group Inc.

Οι μετοχές μόλις τριών κατασκευαστών μικροεπεξεργαστών αποτελούν περισσότερο από το ένα τέταρτο του δείκτη αναφοράς για τις αναδυόμενες αγορές. Η τεχνητή νοημοσύνη αντιπροσωπεύει σχεδόν το ήμισυ όλων των εκδόσεων ομολόγων επενδυτικής ποιότητας φέτος και το 87% της χρηματοδότησης επιχειρηματικού κεφαλαίου, όπως δείχνουν στοιχεία που συγκέντρωσε η Apollo Global Management.

Σε πολλές περιπτώσεις, οι ίδιες εταιρείες δραστηριοποιούνται σε διάφορες κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων, συγκεντρώνοντας περαιτέρω τον κίνδυνο. Εν τω μεταξύ, πολλές ξεχωριστές εταιρείες συνδέονται άρρηκτα μέσω των λεγόμενων «κυκλικών χρηματοδοτικών συμφωνιών», όπου φαίνεται να χρηματοδοτούν η μία την άλλη.

Τα δεδομένα υποδηλώνουν ότι η τεχνητή νοημοσύνη ασκεί ισχυρή επιρροή ακόμη και σε ευρέως διαφοροποιημένα χαρτοφυλάκια πολλαπλών περιουσιακών στοιχείων.

Δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι, σε πρόσφατη έρευνα της Invesco Ltd. σε 90 κρατικά επενδυτικά ταμεία, περισσότερα από τα μισά επέλεξαν τη συγκέντρωση της αγοράς ως τον κύριο κίνδυνο που συνδέεται με τις επενδύσεις που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη.

Πίσω από αυτή την ανησυχία κρύβεται η αναγνώριση ενός αναπόφευκτου τέλους του τρέχοντος κύκλου άνθησης στις δαπάνες για την τεχνητή νοημοσύνη, σύμφωνα με τη Λίζα Σαλέτ, της Morgan Stanley Wealth Management. Θεωρεί ότι οι επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη επιδεινώνουν την πρόκληση της διαφοροποίησης που αντιμετωπίζουν ήδη οι υπεύθυνοι κατανομής περιουσιακών στοιχείων, σε μια εποχή που το παραδοσιακό μοντέλο 60/40 (σε μετοχές και ομόλογα) αποτυγχάνει επανειλημμένα εν μέσω επίμονου πληθωρισμού.

Σε αντίθεση με τις γνωστές ταξινομήσεις, όπως η κατηγορία περιουσιακών στοιχείων, ο κλάδος ή η γεωγραφική περιοχή, δεν υπάρχει τυποποιημένος ορισμός για το τι συνιστά έκθεση στην τεχνητή νοημοσύνη. Οι επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα, από εταιρείες που ειδικεύονται αποκλειστικά στην κατασκευή μικροτσίπ έως εταιρείες που απλώς υιοθετούν την τεχνολογία. Οι προσπάθειες ποσοτικοποίησής της αποτελούν, επομένως, τόσο μια άσκηση κρίσης όσο και μια ακριβή μέτρηση του κινδύνου.

Η επένδυση στο θέμα της τεχνητής νοημοσύνης ήταν πράγματι εξαιρετικά κερδοφόρα για μεγάλο μέρος των τελευταίων δύο ετών. Ένας δείκτης του Bloomberg που παρακολουθεί μετοχές σχετικές με την τεχνητή νοημοσύνη παγκοσμίως έχει ξεπεράσει την απόδοση της ευρύτερης αγοράς κατά 11% ετησίως.

Ίσως αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο, προς το παρόν, τα μεγάλα συνταξιοδοτικά ταμεία έχουν σε μεγάλο βαθμό αποφύγει να αποκλίνουν υπερβολικά από την αγορά όσον αφορά τον κίνδυνο της τεχνητής νοημοσύνης.

Η ανάγκη να εκτιμηθεί η έκθεση στην τεχνητή νοημοσύνη έχε0ι, παράλληλα, ρίξει άπλετο φως σε ένα επενδυτικό πλαίσιο που ονομάζεται «Total Portfolio Approach» (TPA), το οποίο έχει κερδίσει οπαδούς μεταξύ των μεγάλων κατόχων περιουσιακών στοιχείων τα τελευταία χρόνια. Το σύστημα καταργεί τα «σιλό» των κατηγοριών περιουσιακών στοιχείων και αντιπαραθέτει τις επενδύσεις μεταξύ τους, αναζητώντας την καλύτερη επιλογή για ολόκληρο το χαρτοφυλάκιο.

Αν και οι απόψεις διαφέρουν ως προς τον βέλτιστο τρόπο εφαρμογής του TPA, η πιο ολοκληρωμένη υιοθέτησή του συνήθως συνεπάγεται τη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης υποδομής που συνδέει δεδομένα μεταξύ διαφορετικών περιουσιακών στοιχείων και επιτρέπει την ποσοτική ανάλυση, όπως η αξιολόγηση και ο έλεγχος της συνολικής έκθεσης ενός αμοιβαίου κεφαλαίου σε παράγοντες όπως ο πληθωρισμός ή η τεχνητή νοημοσύνη.

Ο Ιούλιος προσέφερε μια γεύση του κινδύνου που ενέχει η υπερβολική επένδυση στην τεχνητή νοημοσύνη, τουλάχιστον στις δημόσιες αγορές. Κατά τη διάρκεια του μήνα, οι μετοχές εταιρειών μικροτσίπ υπέστησαν πτώση, καθώς οι επενδυτές αμφισβήτησαν αν οι τεράστιες δαπάνες θα δικαιολογούσαν τις υψηλές αποτιμήσεις. Τα ομόλογα μεγάλων εταιρειών τεχνολογίας σημείωσαν πτώση, ενώ το κόστος προστασίας του χρέους τους εκτοξεύθηκε. Μια σειρά από γνωστά hedge funds ανέφεραν απότομες απώλειες λόγω της κατάρρευσης.

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