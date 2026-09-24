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Τη νέα γενιά μικρότερων καταστημάτων Jumbo, με τα πρώτα 3-5 σημεία να μπορούν να κάνουν την εμφάνισή τους ήδη από το 2027, ετοιμάζει ο όμιλος, επιχειρώντας να αποκτήσει παρουσία σε περιοχές όπου το υφιστάμενο μοντέλο των μεγάλων καταστημάτων δεν μπορεί εύκολα να αναπτυχθεί.

Την ίδια ώρα, η Ουγγαρία μπαίνει στο πλάνο της Jumbo, αρχικά μέσω ηλεκτρονικού καταστήματος έως το τέλος του έτους και χωρίς, πάντως, να προβλέπεται ανάπτυξη φυσικού δικτύου πριν περάσουν τουλάχιστον τρία χρόνια.

Το περίγραμμα των δύο κινήσεων έδωσε ο επικεφαλής της Jumbo, κ. Απόστολος Βακάκης, κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης με τους αναλυτές για τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου, προσθέτοντας αρκετές νέες λεπτομέρειες στα σχέδια ανάπτυξης του ομίλου.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει το νέο μοντέλο των μικρότερων καταστημάτων, τα οποία η Jumbo αποκαλεί «pop-up», χωρίς όμως να πρόκειται για μικρά σημεία λιανικής με τη συνήθη έννοια του όρου. Όπως διευκρίνισε ο κ. Βακάκης, η εταιρεία θα μπορούσε να εξετάσει καταστήματα από 2.000-3.000 τ.μ. και πάνω, εφόσον τα δημογραφικά χαρακτηριστικά, η τοποθεσία και το κόστος δικαιολογούν την επένδυση. Τα σημεία θα είναι αυτόνομα και δεν θα χρειάζεται να βρίσκονται κοντά σε κάποιο μεγάλο Jumbo για την υποστήριξή τους.

«Δεν αλλάζουμε το μοντέλο. Προσθέτουμε μια παραλλαγή στο μοντέλο», ήταν η χαρακτηριστική τοποθέτηση του κ. Βακάκη, θέλοντας να καταστήσει σαφές ότι η Jumbo δεν εγκαταλείπει τη λογική των μεγάλων καταστημάτων αλλά επιχειρεί να προσθέσει ένα ακόμη εργαλείο ανάπτυξης.

Η νέα γκάμα

Η βασική διαφοροποίηση θα βρίσκεται στη γκάμα των προϊόντων. Τα νέα καταστήματα θα διαθέτουν περιορισμένη σε σχέση με τα μεγάλα Jumbo, με μεγαλύτερη έμφαση σε προϊόντα που εξασφαλίζουν υψηλότερο μικτό περιθώριο κέρδους. Η λογική είναι ότι το καλύτερο περιθώριο θα πρέπει να αντισταθμίζει το αυξημένο κόστος λειτουργίας σε ακριβότερες και περισσότερο εμπορικές τοποθεσίες.

Ο στόχος, όπως εξήγησε ο κ. Βακάκης, είναι οι πωλήσεις ανά τετραγωνικό μέτρο να μπορούν να κινηθούν στα ίδια επίπεδα με εκείνα των μεγάλων καταστημάτων, παρά τη μικρότερη γκάμα προϊόντων.

Προς το παρόν το σχέδιο βρίσκεται ακόμη σε αρχικό στάδιο. Ωστόσο, ο επικεφαλής της Jumbo έβαλε για πρώτη φορά έναν αριθμητικό στόχο, σημειώνοντας ότι θα ήταν ικανοποιημένος εάν μέσα στο 2027 λειτουργούσαν τρία, τέσσερα ή πέντε τέτοια καταστήματα. Εφόσον το μοντέλο αποδειχθεί επιτυχημένο, θα μπορούσαν να προστεθούν σταδιακά περισσότερα τα επόμενα χρόνια. Τα νέα σημεία προορίζονται να λειτουργούν καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και όχι μόνο εποχικά.

Προς τον τουρίστα

Η κίνηση δεν σηματοδοτεί, σύμφωνα με τον ίδιο, εγκατάλειψη του μοντέλου των μεγάλων Jumbo. Αντίθετα, πρόκειται για συμπληρωματική δραστηριότητα που θα επιτρέψει στην αλυσίδα να προσεγγίσει αγορές και τοποθεσίες όπου είναι δύσκολο ή υπερβολικά ακριβό να εξασφαλιστούν οι μεγάλες επιφάνειες που απαιτεί ένα παραδοσιακό κατάστημα του ομίλου.

Η στόχευση αφορά μεταξύ άλλων περιοχές με αυξημένη τουριστική κίνηση, με τον κ. Βακάκη να συνδέει ευθέως τη νέα κίνηση με την αυξανόμενη σημασία του τουρισμού για την ελληνική οικονομία.

«Το κατάστημα πρέπει να πλησιάσει τον τουρίστα και όχι ο τουρίστας το κατάστημα», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι το νέο δίκτυο θα λειτουργεί συμπληρωματικά προς τα μεγάλα καταστήματα.

«Το κατάστημα πρέπει να πλησιάσει τον τουρίστα και όχι ο τουρίστας το κατάστημα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Για να περιγράψει μάλιστα τον ρόλο που προορίζει για τα νέα σημεία, ο κ. Βακάκης επιστράτευσε μία από τις χαρακτηριστικές παρομοιώσεις του: τα μικρότερα Jumbo θα λειτουργούν σαν «drones που υποστηρίζουν τα μαχητικά αεροσκάφη». Δεν μπορούν, όπως τόνισε, να υποκαταστήσουν τα μεγάλα καταστήματα, τουλάχιστον στο ορατό μέλλον.

Πρώτα ηλεκτρονικά

Το δεύτερο νέο μέτωπο αφορά την Ουγγαρία. Η Jumbo σχεδιάζει να ενεργοποιήσει έως το τέλος του 2026 ηλεκτρονικό κατάστημα στη χώρα, το οποίο θα υποστηρίζεται από τις υφιστάμενες υποδομές της στη Ρουμανία.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα θα λειτουργήσει ουσιαστικά ως δοκιμή της αγοράς πριν από οποιαδήποτε μεγαλύτερη επένδυση. Ο κ. Βακάκης ξεκαθάρισε ότι η Jumbo δεν σχεδιάζει φυσική παρουσία στην Ουγγαρία σε χρονικό ορίζοντα μικρότερο των τριών ετών. Η προτεραιότητα παραμένει στις αγορές όπου ο όμιλος ήδη δραστηριοποιείται, καθώς βρίσκεται μπροστά σε νέο κύκλο ανάπτυξης καταστημάτων το 2027 και κυρίως το 2028.

Η μελλοντική ανάπτυξη στην Ουγγαρία θα εξαρτηθεί επίσης από την πορεία της Ρουμανίας, την οποία ο επικεφαλής της Jumbo εξακολουθεί να θεωρεί ισχυρή αγορά, παρά τις σημερινές πιέσεις, τις οποίες χαρακτήρισε προσωρινές.

Η κίνηση αποτελεί συνέχεια όσων είχε δηλώσει ο κ. Βακάκης τον περασμένο Ιούλιο, όταν είχε γνωστοποιήσει ότι το σχέδιο εισόδου στην Τουρκία είχε μπει «στον πάγο» λόγω των αλλαγών στο καθεστώς των διασυνοριακών αποστολών και ότι η Jumbo είχε ήδη επιλέξει άλλη αγορά για να δοκιμάσει αρχικά την παρουσία της μέσω ηλεκτρονικού καταστήματος.

Ισχυρός Σεπτέμβριος

Θετικό στίγμα έδωσε ο κ. Βακάκης και για την τρέχουσα πορεία των πωλήσεων. Όπως ανέφερε, ο Σεπτέμβριος εξελίσσεται σε έναν από τους καλούς μήνες για την Jumbo και κινείται στην ίδια κατεύθυνση με την ανάπτυξη που καταγράφηκε τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Μέχρι στιγμής η εταιρεία δεν βλέπει ενδείξεις επιβράδυνσης λόγω της νέας ανόδου των τιμών του πετρελαίου.

Η διοίκηση, πάντως, διατηρεί αμετάβλητη την πρόβλεψή της για το σύνολο του 2026, με αύξηση των πωλήσεων περίπου 5% και καθαρά κέρδη μεταξύ 310 και 320 εκατ. ευρώ. Στο πρώτο εξάμηνο οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 4,42%, στα 519,26 εκατ. ευρώ, ενώ τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 120,6 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 2,96%.

Στους μετόχους

Την ίδια ώρα, η Jumbo συνεχίζει τις υψηλές επιστροφές κεφαλαίου προς τους μετόχους. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε νέα έκτακτη χρηματική διανομή 1 ευρώ ανά μετοχή, συνολικού ύψους περίπου 134,37 εκατ. ευρώ, η οποία θα καταβληθεί στις 20 Νοεμβρίου.

Μαζί με τις διανομές που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί, το συνολικό ποσό που θα επιστραφεί στους μετόχους μέσα στο 2026 φθάνει τα 2,20 ευρώ ανά μετοχή ή περίπου 295,6 εκατ. ευρώ.

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