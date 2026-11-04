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Την παρουσία της στη Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ διατηρεί η Νικόλ Μαλλιωτάκη, η Ελληνοαμερικανίδα βουλευτής των Ρεπουμπλικανών που εξασφάλισε την επανεκλογή της στην 11η εκλογική περιφέρεια της Νέας Υόρκης. Η πολιτικός με καταγωγή από την Κρήτη επικράτησε του Δημοκρατικού Μάικ ΝτεΣίλις, επιβεβαιώνοντας την ισχυρή εκλογική της επιρροή στο Στάτεν Άιλαντ και στις νότιες συνοικίες του Μπρούκλιν.

Η νίκη της έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και για την Ελλάδα, καθώς η 45χρονη βουλευτής διατηρεί στενούς πολιτικούς δεσμούς με τον Ντόναλντ Τραμπ, χωρίς να διστάζει να διαφοροποιείται από τις επιλογές του όταν πρόκειται για την Τουρκία. Έχει επανειλημμένα τοποθετηθεί κατά της πώλησης προηγμένων αμερικανικών μαχητικών στην Άγκυρα, ενώ έχει αναλάβει πρωτοβουλίες στο Κογκρέσο για την Κύπρο και την ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο.

Η Μαλλιωτάκη παραμένει η μοναδική Ρεπουμπλικανή βουλευτής που εκπροσωπεί την πόλη της Νέας Υόρκης στο Κογκρέσο, σε μια πολιτεία όπου οι Δημοκρατικοί διατηρούν παραδοσιακά ισχυρή παρουσία.

Η εκλογική επικράτηση και τα ποσοστά

Απέναντί της βρέθηκε ο Μάικ ΝτεΣίλις, πρώην αστυνομικός της Νέας Υόρκης, ο οποίος είχε συμμετάσχει ως διασώστης στις επιχειρήσεις μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001. Με καταμετρημένο το 93% των ψήφων, η Μαλλιωτάκη συγκέντρωνε 56,1%, ξεπερνώντας τις 100.000 ψήφους, ενώ ο Δημοκρατικός αντίπαλός της βρισκόταν στο 43,7%, με περίπου 78.000 ψήφους. Το CNN προέβλεψε τη νίκη της πριν ολοκληρωθεί η καταμέτρηση.

Η συγκεκριμένη περιφέρεια αποτελεί μια ιδιόμορφη πολιτική εξαίρεση στον χάρτη της Νέας Υόρκης. Το Στάτεν Άιλαντ και ορισμένες περιοχές του νότιου Μπρούκλιν εμφανίζουν μεγαλύτερη απήχηση των Ρεπουμπλικανών σε σχέση με την υπόλοιπη πόλη.

I back the blue and am proud to have the endorsement of every single NYPD union! Vote for public safety today until 9pm! https://t.co/ADGuGxU5BK — Nicole Malliotakis (@NMalliotakis) November 3, 2026



Η Μαλλιωτάκη είχε κερδίσει την επανεκλογή της και το 2022, συγκεντρώνοντας περίπου 62%, ενώ το 2024 το ποσοστό της είχε φτάσει κοντά στο 64%.

Στην προεκλογική εκστρατεία του 2026 προέταξε την αντιμετώπιση της ακρίβειας, τη μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης, τη μεταναστευτική πολιτική και τη δημόσια ασφάλεια. Αντίθετα, ο ΝτεΣίλις επιχείρησε να αναδείξει το πολιτικό κόστος της στενής σχέσης της με τον Τραμπ, επικρίνοντας παράλληλα τις οικονομικές επιλογές των Ρεπουμπλικανών.

Λίγο πριν γίνουν γνωστά τα αποτελέσματα, η ίδια είχε εκφράσει την πεποίθηση ότι οι ψηφοφόροι θα αναγνώριζαν το έργο της για τις τοπικές κοινότητες.

Από την Κρήτη και την Κούβα στην αμερικανική πολιτική

Η οικογενειακή ιστορία της Νικόλ Μαλλιωτάκη αποτελεί βασικό στοιχείο της πολιτικής της ταυτότητας. Γεννήθηκε στις 11 Νοεμβρίου 1980 στο Μανχάταν και μεγάλωσε στο Στάτεν Άιλαντ. Ο πατέρας της, Γιώργος Μαλλιωτάκης, κατάγεται από την Κρήτη, ενώ η μητέρα της, Βέρα, εγκατέλειψε την Κούβα του Φιντέλ Κάστρο.

Η ίδια έχει αναφερθεί αρκετές φορές στην πορεία του πατέρα της στις Ηνωμένες Πολιτείες. Όπως είχε αφηγηθεί σε συνέντευξή της τον Σεπτέμβριο του 2026, έφτασε στην Αμερική έχοντας στην κατοχή του μόλις 50 δολάρια, χωρίς να γνωρίζει αγγλικά και χωρίς να διαθέτει οικογενειακό ή φιλικό δίκτυο.

Με σκληρή δουλειά δημιούργησε μια μικρή επιχείρηση και απέκτησε το δικό του σπίτι, μια διαδρομή την οποία η κόρη του παρουσιάζει ως χαρακτηριστικό παράδειγμα του αμερικανικού ονείρου.

Αντίστοιχα, η εμπειρία της μητέρας της από την Κούβα συνέβαλε στη διαμόρφωση των αντικομμουνιστικών και αντισοσιαλιστικών πολιτικών της απόψεων.

Η Μαλλιωτάκη μεγάλωσε σε ορθόδοξη χριστιανική οικογένεια, διατηρώντας επαφή τόσο με την ελληνική όσο και με την κουβανική κοινότητα. Μιλά αγγλικά, ελληνικά και ισπανικά.

Σπούδασε Επικοινωνία και Δημόσιες Σχέσεις στο Πανεπιστήμιο Σίτον Χολ, από το οποίο αποφοίτησε το 2001, και ολοκλήρωσε μεταπτυχιακές σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων στο Wagner College το 2010.

Η πολιτική διαδρομή και η υποψηφιότητα για τη δημαρχία

Πριν αποκτήσει παρουσία στο αμερικανικό Κογκρέσο, η Μαλλιωτάκη είχε ήδη διαγράψει μια μακρά πορεία στην πολιτική σκηνή της Νέας Υόρκης.

Εργάστηκε αρχικά ως σύμβουλος επικοινωνίας του πολιτειακού γερουσιαστή Τζον Μάρτσι και στη συνέχεια στο γραφείο του Ρεπουμπλικανού κυβερνήτη Τζορτζ Πατάκι. Ακολούθησε η επαγγελματική της δραστηριότητα στην εταιρεία ηλεκτρικής ενέργειας Consolidated Edison.

Το 2010 εξελέγη στην Πολιτειακή Συνέλευση της Νέας Υόρκης, όπου παρέμεινε έως το 2020, συμπληρώνοντας πέντε διαδοχικές θητείες.

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου ασχολήθηκε με τη φορολογία, τις μεταφορές και τη διαφάνεια στη δημόσια διοίκηση. Άσκησε επίσης κριτική στον πρώην πρόεδρο της Πολιτειακής Συνέλευσης Σέλντον Σίλβερ, ο οποίος καταδικάστηκε για υποθέσεις διαφθοράς.

Σημαντικό μέρος της δραστηριότητάς της επικεντρώθηκε στην αποκατάσταση των ζημιών που προκάλεσε ο τυφώνας Σάντι το 2012.

Το 2017 έκανε το επόμενο μεγάλο πολιτικό βήμα, διεκδικώντας τη δημαρχία της Νέας Υόρκης απέναντι στον Δημοκρατικό Μπιλ ντε Μπλάζιο.

Παρότι ηττήθηκε με ποσοστό περίπου 28%, έναντι 66% του αντιπάλου της, κατάφερε να συγκεντρώσει σχεδόν 70% στο Στάτεν Άιλαντ, ενισχύοντας την αναγνωρισιμότητά της.

Τρία χρόνια αργότερα, το 2020, επικράτησε του Δημοκρατικού βουλευτή Μαξ Ρόουζ με 53,2% έναντι 46,8% και εξελέγη για πρώτη φορά στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Η σχέση με τον Τραμπ και οι πολιτικές προτεραιότητες

Η Μαλλιωτάκη συγκαταλέγεται στα στελέχη των Ρεπουμπλικανών που υποστήριξαν ενεργά τον Ντόναλντ Τραμπ και τη δεύτερη προεδρική του θητεία.

Στις ενδιάμεσες εκλογές του 2026 τάχθηκε υπέρ της διατήρησης του ελέγχου και των δύο σωμάτων του Κογκρέσου από τους Ρεπουμπλικανούς, εκτιμώντας ότι αυτό θα διευκόλυνε τη συνέχιση της κυβερνητικής πολιτικής.

Στη Βουλή των Αντιπροσώπων συμμετείχε στην ισχυρή Επιτροπή Τρόπων και Μέσων, που έχει αρμοδιότητες σε θέματα φορολογίας και οικονομικής πολιτικής, καθώς και στη Μικτή Οικονομική Επιτροπή.

Το 2025 στήριξε το φορολογικό πακέτο των Ρεπουμπλικανών, δίνοντας έμφαση στη διεύρυνση της έκπτωσης των πολιτειακών και τοπικών φόρων, γνωστής ως SALT.

Σύμφωνα με την ίδια, οι αλλαγές έδωσαν τη δυνατότητα στο 98% των νοικοκυριών της περιφέρειάς της να εκπέσουν πλήρως τους συγκεκριμένους φόρους.

Παράλληλα, υποστήριξε φορολογικές ελαφρύνσεις για ηλικιωμένους, οικογένειες με παιδιά και εργαζομένους που αμείβονται με φιλοδωρήματα ή υπερωρίες.

Στο πεδίο της πολιτικής αντιπαράθεσης έχει ασκήσει έντονη κριτική στην αριστερή πτέρυγα των Δημοκρατικών. Ωστόσο, η ίδια αυτοπροσδιορίζεται ως κεντροδεξιά πολιτικός, υποστηρίζοντας ότι η πλειονότητα των Αμερικανών κινείται πολιτικά κοντά στο Κέντρο.

Η σκληρή στάση απέναντι στον Ερντογάν και τα F-35

Παρά τη στήριξή της στον Τραμπ, η Μαλλιωτάκη έχει καταστήσει σαφές ότι διαφωνεί με την προοπτική παραχώρησης προηγμένων αμερικανικών μαχητικών στην Τουρκία. Σε συνέντευξή της στην «Καθημερινή», τον Σεπτέμβριο του 2026, είχε χαρακτηρίσει την Τουρκία σύμμαχο του ΝΑΤΟ μόνο σε τυπικό επίπεδο, υποστηρίζοντας ότι η πολιτική του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν συχνά στρέφεται εναντίον άλλων κρατών-μελών της Συμμαχίας.

Είχε επικαλεστεί τις σχέσεις της Άγκυρας με τη Ρωσία και το Ιράν, τη στάση της απέναντι στο Ισραήλ, τις καταγγελίες για παρουσία στελεχών της Χαμάς στην Τουρκία, αλλά και την κατοχή του βόρειου τμήματος της Κύπρου.

Ιδιαίτερη έμφαση είχε δώσει στις τουρκικές υπερπτήσεις πάνω από ελληνικά νησιά, εκτιμώντας ότι τέτοιες ενέργειες δεν συνάδουν με τη συμπεριφορά που αναμένεται από έναν σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η αντίθεσή της στον εξοπλισμό της Τουρκίας δεν περιορίζεται σε δημόσιες δηλώσεις.

Ήδη από τον Οκτώβριο του 2021 είχε πρωτοστατήσει σε διακομματική επιστολή προς την κυβέρνηση Μπάιντεν, με την οποία ζητούσε να απορριφθεί το αίτημα της Άγκυρας για 40 νέα F-16 και 80 συλλογές εκσυγχρονισμού.

Οι υπογράφοντες είχαν επικαλεστεί την αγορά των ρωσικών αντιαεροπορικών συστημάτων S-400 και τον αποκλεισμό της Τουρκίας από το πρόγραμμα των F-35.

Τον Σεπτέμβριο του 2025 συμμετείχε σε νέα παρέμβαση, μαζί με τους Κρις Πάπας, Γκας Μπιλιράκη και Ντίνα Τάιτους, πριν από συνάντηση του Τραμπ με τον Ερντογάν.

Οι τέσσερις νομοθέτες προειδοποίησαν ότι η πώληση F-35 στην Τουρκία χωρίς συμμόρφωση με την αμερικανική νομοθεσία θα δημιουργούσε επικίνδυνο προηγούμενο.

Ακολούθησε, τον Ιούνιο του 2026, νέα κοινή πρωτοβουλία με τους Ρεπουμπλικανούς Γκας Μπιλιράκη, Μάικ Χαριδόπουλο και Τζίμι Πατρώνη, αυτή τη φορά κατά της σχεδιαζόμενης πώλησης αμερικανικών κινητήρων F110 στην Τουρκία.

Η Μαλλιωτάκη έχει αναγνωρίσει, πάντως, ότι η κυβέρνηση Τραμπ θα μπορούσε ενδεχομένως να προχωρήσει σε συμφωνία για τα F-35 ακόμη και χωρίς τη συναίνεση του Κογκρέσου. Όπως έχει επισημάνει, οι βουλευτές διαθέτουν τη δυνατότητα άσκησης πολιτικής πίεσης, χωρίς να είναι δεδομένο ότι μπορούν να αποτρέψουν μια τέτοια απόφαση.

Η συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη

Οι σχέσεις της με την Ελλάδα δεν περιορίζονται στις παρεμβάσεις της για τα ελληνοτουρκικά. Στις 10 Ιουλίου 2024 είχε συναντηθεί στην Ουάσινγκτον με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ, μαζί με άλλους Ελληνοαμερικανούς βουλευτές.

Στη συνάντηση συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, οι Κρις Πάπας, Ντίνα Τάιτους, Γκας Μπιλιράκης και Τζον Σαρμπάνης.

Washington, DC -Congresswoman Nicole Malliotakis (NY-11) joined on Tuesday members of the Congressional Hellenic Caucus and House Committee on Foreign Affairs in attending meetings with Prime Ministerof the Hellenic Republic, Kyriakos Mitsotakis, https://t.co/hp5lIMRnty https://t.co/ua8AUDsMEP — Greek News USA (@GreekNewsUSA) May 18, 2022



Στην ατζέντα βρέθηκαν οι ελληνοτουρκικές σχέσεις, η αναβάθμιση των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, η απόκτηση F-35 και φρεγατών, το Κυπριακό, οι εξελίξεις στη Βόρεια Μακεδονία και η κατάσταση στον Λίβανο.

Συζητήθηκε επίσης το ζήτημα της επαναλειτουργίας της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης, που παραμένει κλειστή από το 1971.

Η Μαλλιωτάκη είχε εκφράσει την ικανοποίησή της για τη βελτίωση του κλίματος μεταξύ Αθήνας και Άγκυρας εκείνη την περίοδο, αναφερόμενη στη μείωση της έντασης και στη συνεργασία για το μεταναστευτικό.

Παράλληλα, επισήμανε την κοινή κρητική καταγωγή του πατέρα της και του Έλληνα πρωθυπουργού.

Τον Σεπτέμβριο του 2026 χαρακτήρισε την Ελλάδα κρίσιμο παράγοντα για την περιφερειακή ασφάλεια, σημαντική πύλη προς την Ευρώπη και χώρα με δυνατότητες ενίσχυσης του ενεργειακού της ρόλου.

Παράλληλα, εξέφρασε την εμπιστοσύνη της στον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, τον οποίο θεωρεί ισχυρό υποστηρικτή της συνεργασίας Ελλάδας, Κύπρου και Ηνωμένων Πολιτειών.

Τον Οκτώβριο του 2026 χαιρέτισε την επίσκεψή του στην Αθήνα, στο πλαίσιο του έκτου Στρατηγικού Διαλόγου ΗΠΑ – Ελλάδας, ζητώντας περαιτέρω εμβάθυνση της διμερούς συνεργασίας στην ασφάλεια.

Η ίδια έχει ταχθεί υπέρ της στενότερης συνεργασίας της ελληνικής ομογένειας με εβραϊκές και αρμενικές οργανώσεις στις ΗΠΑ, προκειμένου να ενισχυθεί η πολιτική πίεση απέναντι σε εξοπλιστικές συμφωνίες με την Τουρκία.

Οι παρεμβάσεις για το Στάτεν Άιλαντ

Πέρα από την εξωτερική πολιτική, η Μαλλιωτάκη έχει επικεντρωθεί σε ζητήματα που επηρεάζουν άμεσα την καθημερινότητα των ψηφοφόρων της. Σημαντικό μέρος της δράσης της αφορά τα έργα προστασίας από πλημμύρες και ακραία καιρικά φαινόμενα, ιδιαίτερα μετά τις καταστροφές που προκάλεσε ο τυφώνας Σάντι. Έχει επίσης υποστηρίξει ομοσπονδιακές χρηματοδοτήσεις για τη βελτίωση των οδικών υποδομών, των γεφυρών και των συγκοινωνιακών συνδέσεων του Στάτεν Άιλαντ με άλλες περιοχές της Νέας Υόρκης και του Νιου Τζέρσεϊ.

Ανάμεσα στα έργα που προώθησε περιλαμβάνονται παρεμβάσεις στους αυτοκινητοδρόμους Staten Island Expressway και Gowanus Expressway, καθώς και στο λιμάνι Arthur Kill.

Τον Οκτώβριο του 2026 ανακοίνωσε ομοσπονδιακή χρηματοδότηση περίπου 687.000 δολαρίων για εκπαιδευτικό και περιβαλλοντικό πρόγραμμα στο πάρκο Freshkills, ενώ είχε συμβάλει στην εξασφάλιση ενός εκατομμυρίου δολαρίων για τη βελτίωση των συστημάτων ασφαλείας στο συγκρότημα κοινωνικής κατοικίας Berry Houses.

Στις προτεραιότητές της περιλαμβάνονται ακόμη η ενίσχυση της αστυνομίας, η προστασία των ηλικιωμένων, η αντιμετώπιση της κακοποίησης ζώων και η υποστήριξη των θυμάτων και των διασωστών της 11ης Σεπτεμβρίου.

Η επανεκλογή και ο ρόλος της ελληνικής ομογένειας

Η νέα εκλογική νίκη της Μαλλιωτάκη ενισχύει την παρουσία της ελληνικής ομογένειας στην αμερικανική πολιτική σκηνή, σε μια περίοδο κατά την οποία οι σχέσεις ΗΠΑ – Τουρκίας και οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο παραμένουν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος.

Η ίδια και ο Δημοκρατικός Κρις Πάπας, παρά τις διαφορετικές πολιτικές τους αφετηρίες, έχουν συνεργαστεί επανειλημμένα για την προώθηση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων και την άσκηση πίεσης προς την Άγκυρα.

Για τη Μαλλιωτάκη, η επανεκλογή σηματοδοτεί τη συνέχιση μιας πολιτικής διαδρομής με δύο βασικά χαρακτηριστικά: τη στήριξη της εσωτερικής πολιτικής ατζέντας του Ντόναλντ Τραμπ και την υπεράσπιση των ελληνικών και κυπριακών θέσεων στην Ουάσινγκτον.

Η στάση της απέναντι στον Ερντογάν, ιδιαίτερα στο ζήτημα των F-35, αποτυπώνει ταυτόχρονα τα όρια αυτής της πολιτικής συμμαχίας, καθώς η Ελληνοαμερικανίδα βουλευτής εμφανίζεται αποφασισμένη να αντιταχθεί σε ενδεχόμενες αμερικανικές εξοπλιστικές αποφάσεις που θεωρεί επιζήμιες για την ασφάλεια της Ελλάδας και της Κύπρου.