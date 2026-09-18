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Η είσοδος της τεχνητής νοημοσύνης στην εκπαίδευση περνά πλέον από τη θεωρία στην πράξη, με ένα αυστραλιανό πανεπιστήμιο να εντάσσει ένα chatbot στη διδασκαλία μαθημάτων ψυχολογίας. Η νέα προσέγγιση επιχειρεί να αξιοποιήσει τις δυνατότητες της AI ως εργαλείο αλληλεπίδρασης και εξάσκησης των φοιτητών, προκαλώντας όμως παράλληλα έντονο προβληματισμό για τον ρόλο των καθηγητών στο μέλλον.

Το Πανεπιστήμιο Μακουάρι στην Αυστραλία δημιούργησε το «Virtual Peer», ένα chatbot που συμμετέχει στη μαθησιακή διαδικασία, συνομιλεί με τους φοιτητές και τις φοιτήτριες, θέτει ερωτήματα και τους καθοδηγεί σε ασκήσεις που βασίζονται σε διαφορετικά υποθετικά σενάρια.

Η διοίκηση του πανεπιστημίου υποστηρίζει ότι το σύστημα δεν έρχεται να αντικαταστήσει την παραδοσιακή διδασκαλία, αλλά λειτουργεί ως συμπληρωματικό εργαλείο που μπορεί να ενισχύσει την εμπειρία των φοιτητών μέσα και έξω από την αίθουσα.

Οι δυνατότητες του chatbot είναι προαιρετικές, ενώ η αξιολόγηση των φοιτητών συνεχίζει να πραγματοποιείται μέσω ερευνητικών εργασιών και εξετάσεων.

Οι ανησυχίες για τον ρόλο των καθηγητών

Παρά τις διαβεβαιώσεις του πανεπιστημίου, η χρήση της AI στη διδασκαλία ψυχολογίας έχει προκαλέσει αντιδράσεις μεταξύ φοιτητών που φοβούνται ότι η τεχνολογία μπορεί σταδιακά να περιορίσει την ανθρώπινη παρουσία στην εκπαίδευση.

Ορισμένοι φοιτητές εξέφρασαν προβληματισμούς για τη νέα μορφή μαθημάτων, ειδικά μετά την εισαγωγή δύο διαδικτυακών μαθημάτων στο δεύτερο εξάμηνο, όπου η αλληλεπίδραση με το chatbot αποτελεί μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Ένας φοιτητής ανέφερε ότι η εμπειρία διαφέρει σημαντικά από την παραδοσιακή διδασκαλία, καθώς αντί για συζήτηση με συμφοιτητές ή άμεση καθοδήγηση από έναν καθηγητή, η δραστηριότητα πραγματοποιείται μέσω ενός ψηφιακού συστήματος.

«Αισθάνομαι σαν να με διδάσκει ένα ρομπότ πώς παίρνει τη δουλειά των καθηγητών μου», ανέφερε χαρακτηριστικά, αποτυπώνοντας τον φόβο ότι η τεχνολογία μπορεί να μετατρέψει τον εκπαιδευτικό ρόλο από ανθρώπινη σχέση σε αυτοματοποιημένη διαδικασία.

Η νέα εποχή της AI στην ανώτατη εκπαίδευση

Η περίπτωση του Πανεπιστημίου Μακουάρι εντάσσεται σε μια ευρύτερη τάση αξιοποίησης της τεχνητής νοημοσύνης στα πανεπιστήμια, με στόχο τη δημιουργία πιο διαδραστικών και εξατομικευμένων μορφών μάθησης.

Τα εργαλεία AI μπορούν να προσφέρουν άμεση ανατροφοδότηση, να δημιουργούν προσομοιώσεις πραγματικών περιστατικών και να βοηθούν τους φοιτητές να εξασκούν δεξιότητες μέσα από διαφορετικά σενάρια.

Ωστόσο, η ενσωμάτωσή τους στην εκπαίδευση ανοίγει μια μεγαλύτερη συζήτηση γύρω από τα όρια της τεχνολογίας. Το βασικό ερώτημα δεν αφορά μόνο το τι μπορεί να κάνει ένα chatbot, αλλά και ποιο κομμάτι της εκπαιδευτικής διαδικασίας πρέπει να παραμείνει αποκλειστικά ανθρώπινο.

Η πρόκληση για τα πανεπιστήμια είναι να αξιοποιήσουν την τεχνολογία χωρίς να χαθεί η προσωπική επαφή, η κρίση και η καθοδήγηση που αποτελούν διαχρονικά στοιχεία της ακαδημαϊκής εκπαίδευσης.

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