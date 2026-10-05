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Οι διαταραχές σε μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες εμπορικές οδούς της Μέσης Ανατολής, τα Στενά του Ορμούζ, έχουν ήδη προκαλέσει ένα ισχυρό ενεργειακό σοκ. Τώρα, όμως, στον ορίζοντα διαγράφεται ο κίνδυνος μιας παγκόσμιας επισιτιστικής κρίσης, προειδοποιεί ο γενικός γραμματέας του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου (ICC).

Η πολύμηνη σύγκρουση μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ έχει περιορίσει τη ροή εμπορευμάτων μέσω των Στενών του Ορμούζ, μιας θαλάσσιας αρτηρίας από την οποία πολλές χώρες εξαρτώνται για τις εισαγωγές κρίσιμων πρώτων υλών, όπως τα λιπάσματα και το φυσικό αέριο.

Μέχρι σήμερα, το ενδιαφέρον έχει επικεντρωθεί κυρίως στην άνοδο των τιμών του πετρελαίου. Ωστόσο, σύμφωνα με τον γενικό γραμματέα του ICC, Τζον Ντέντον, εκείνο που θα πρέπει να ανησυχεί περισσότερο τη διεθνή κοινότητα είναι ο κίνδυνος ελλείψεων τροφίμων.

«Οι άνθρωποι βλέπουν όλο αυτό κυρίως μέσα από το πρίσμα της σύγκρουσης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, η οποία κατά κάποιον τρόπο είναι θεαματική και επισκιάζει τα πάντα», δήλωσε ο Ντέντον στην Wall Street Journal. «Η ιστορία που μπορεί να αποδειχθεί καταστροφική είναι αυτή των λιπασμάτων».

Μέσω Ορμούζ το ένα τρίτο των παγκόσμιων φορτίων λιπασμάτων

Περίπου το ένα τρίτο των παγκόσμιων μεταφορών λιπασμάτων περνά από τα Στενά του Ορμούζ, γεγονός που δημιουργεί τον κίνδυνο σοβαρών αλυσιδωτών επιπτώσεων για τους παραγωγούς αγροτικών προϊόντων σε ολόκληρο τον κόσμο.

Η διαθέσιμη δυναμικότητα λιπασμάτων έχει μειωθεί σχεδόν κατά 40% από τότε που διαταράχθηκε η διέλευση από τα Στενά, με αποτέλεσμα να έχουν αφαιρεθεί από την αγορά περίπου 2,7 εκατ. τόνοι, σύμφωνα με τον Ντέντον.

Ο επικεφαλής του ICC συμμετέχει σε ειδική ομάδα εργασίας των Ηνωμένων Εθνών, η οποία επιχειρεί να μεσολαβήσει για την εξεύρεση λύσης που θα επιτρέψει την ομαλοποίηση της ναυσιπλοΐας μέσω των Στενών.

Εάν δεν υπάρξει πρόοδος, οι τιμές βασικών ειδών διατροφής κινδυνεύουν να εκτιναχθούν. Ο Ντέντον εκτιμά ότι οι τιμές των δημητριακών θα μπορούσαν να αυξηθούν έως και 80%.

Πρώτες στη γραμμή του κινδύνου οι αναδυόμενες οικονομίες

Το μεγαλύτερο πλήγμα αναμένεται να δεχθούν αρχικά οι αναπτυσσόμενες και αναδυόμενες οικονομίες, οι οποίες εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τις εισαγωγές λιπασμάτων.

Χώρες όπως οι Φιλιππίνες, οι οποίες εισάγουν περίπου το 90% των λιπασμάτων που χρησιμοποιούν, θεωρούνται ιδιαίτερα ευάλωτες σε μια παρατεταμένη διαταραχή της προσφοράς.

Η κρίση στα Στενά του Ορμούζ επιβαρύνεται ακόμη περισσότερο από τις επαναλαμβανόμενες διαταραχές στη Μαύρη Θάλασσα, καθώς Ρωσία και Ουκρανία συνεχίζουν τις εκατέρωθεν επιθέσεις.

Στην ήδη δύσκολη εξίσωση προστίθενται και τα ακραία καιρικά φαινόμενα που συνδέονται με το Ελ Νίνιο, τα οποία αναμένεται να επηρεάσουν τις σοδειές και να ενισχύσουν περαιτέρω τον πληθωρισμό που αντιμετωπίζουν οι καταναλωτές.

Το σχέδιο του ΟΗΕ για τα Στενά του Ορμούζ

Στο πλαίσιο της ειδικής ομάδας εργασίας του ΟΗΕ για τα Στενά του Ορμούζ, το Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο, το οποίο εκπροσωπεί 45 εκατ. επιχειρήσεις σε περισσότερες από 170 χώρες, συνεργάζεται με υπηρεσίες των Ηνωμένων Εθνών και τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (IMO) για τη δημιουργία ενός νέου πλαισίου λειτουργίας της κρίσιμης θαλάσσιας οδού.

Το σχέδιο προβλέπει την προσωρινή ανάθεση της διαχείρισης των Στενών στον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ.

Ωστόσο, ο διπλωματικός μηχανισμός, ο οποίος προτάθηκε τον Ιούλιο, παραμένει «παγωμένος» εξαιτίας του αδιεξόδου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, σύμφωνα με τον Ντέντον.

Το σχέδιο προβλέπει τη δημιουργία μηχανισμών παρακολούθησης και επιθεωρήσεων, την εξασφάλιση της θαλάσσιας ασφάλισης και την εφαρμογή συγκεκριμένων πρωτοκόλλων, ώστε να καταστεί δυνατή η ασφαλής και οργανωμένη διέλευση των πλοίων.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής του ICC, η πρόταση απολαμβάνει σημαντική υποστήριξη μεταξύ των κρατών-μελών του ΟΗΕ, συμπεριλαμβανομένων χωρών της Νοτιοανατολικής Ασίας.

Ωστόσο, η εφαρμογή της προϋποθέτει πολιτική συμφωνία ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη. «Δεν μπορούμε να ενεργοποιήσουμε τον μηχανισμό, επειδή πρέπει να υπάρξει πολιτική συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν», δήλωσε ο Ντέντον. «Αυτή τη στιγμή, πολιτικά, δεν βρίσκονται σε θέση να καταλήξουν σε κάποια συμφωνία».

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