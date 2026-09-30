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Η καταναλωτική δαπάνη στις ΗΠΑ ενισχύθηκε τον Αύγουστο με τον ταχύτερο ρυθμό των τελευταίων 17 μηνών, δείχνοντας ότι η αμερικανική οικονομία συνεχίζει να διατηρεί δυναμική παρά τις επίμονες πληθωριστικές πιέσεις.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Bureau of Economic Analysis, οι δαπάνες των καταναλωτών, προσαρμοσμένες στον πληθωρισμό, αυξήθηκαν κατά 0,6% σε μηνιαία βάση τον Αύγουστο, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη άνοδο από τον Μάρτιο του 2025.

Την ίδια στιγμή, ο δείκτης PCE (Personal Consumption Expenditures), που αποτελεί τον προτιμώμενο δείκτη πληθωρισμού της Federal Reserve, αυξήθηκε κατά 0,3% σε μηνιαία βάση. Εξαιρουμένων των ευμετάβλητων τιμών τροφίμων και ενέργειας, ο δομικός PCE ενισχύθηκε κατά 0,2%.

Τα νέα στοιχεία αποτελούν ακόμη μία ένδειξη ότι η αμερικανική οικονομία συνεχίζει να κινείται με ανθεκτικότητα, παρά το αυξημένο κόστος ζωής. Η σταθερή εικόνα στην αγορά εργασίας και η άνοδος των χρηματιστηριακών αγορών ενίσχυσαν την καταναλωτική διάθεση, οδηγώντας σε αυξημένες αγορές προϊόντων όπως αυτοκίνητα, έπιπλα και ένδυση, παρά τις υψηλές τιμές καυσίμων και τις γενικότερες πληθωριστικές πιέσεις.

Οι αξιωματούχοι της Fed παρακολουθούν προσεκτικά τα στοιχεία για τον πληθωρισμό και την κατανάλωση, καθώς αξιολογούν τον χρόνο μιας νέας αύξησης επιτοκίων, μετά την απόφαση του Σεπτεμβρίου για την πρώτη άνοδο του κόστους δανεισμού εδώ και τρία χρόνια.

Ιδιαίτερη βαρύτητα θα έχουν τα στοιχεία για την απασχόληση του Σεπτεμβρίου που ανακοινώνονται την Παρασκευή, καθώς και οι επόμενες μετρήσεις για τον πληθωρισμό και την καταναλωτική συμπεριφορά πριν από τη συνεδρίαση της Fed στις 28 Οκτωβρίου.

Μετά τη δημοσιοποίηση των στοιχείων, τα futures του S&P 500 κινήθηκαν ανοδικά, ενώ οι αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων υποχώρησαν.

Παράλληλα, τα νέα στοιχεία περιλάμβαναν και εκτεταμένες ετήσιες αναθεωρήσεις δεδομένων για το ΑΕΠ, την κατανάλωση και τον πληθωρισμό, καθώς και αλλαγές στη μεθοδολογία υπολογισμού των τιμών.

Με βάση τις αναθεωρήσεις, το αμερικανικό ΑΕΠ του δεύτερου τριμήνου αυξήθηκε με ετήσιο ρυθμό 2,2%, έναντι προηγούμενης εκτίμησης για ανάπτυξη 1,5%. Παράλληλα, αναθεωρήθηκε ανοδικά και η επίδοση του πρώτου τριμήνου.

Ωστόσο, η αποκλιμάκωση του πληθωρισμού φαίνεται να έχει παρουσιάσει επιβράδυνση τους τελευταίους μήνες. Ο συνολικός δείκτης PCE αυξήθηκε τον Αύγουστο κατά 3,4% σε ετήσια βάση, παραμένοντας σημαντικά υψηλότερα από τον στόχο του 2% της Fed. Ο δομικός πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 3% σε ετήσια βάση, με τα στοιχεία του Ιουλίου να αναθεωρούνται χαμηλότερα από το 3,3% στο 3%.

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