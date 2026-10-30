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Η μεγαλύτερη ψηφιακή ληστεία στην ιστορία των κρυπτονομισμάτων φέρνει ξανά στο προσκήνιο έναν από τους πιο αθέατους, αλλά εξαιρετικά αποδοτικούς μηχανισμούς χρηματοδότησης της Βόρειας Κορέας: τη στρατιά των χάκερ που λειτουργεί υπό την προστασία του καθεστώτος του Κιμ Γιονγκ Ουν.

Η κυβερνοεπίθεση στην Binance, με την αξία των κλεμμένων ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων να υπολογίζεται σε 6,3 δισ. δολάρια, δεν αποτελεί απλώς ένα ακόμη περιστατικό κυβερνοεγκλήματος. Αποκαλύπτει τη δύναμη ενός συστήματος που έχει μετατρέψει τις ψηφιακές επιθέσεις σε εργαλείο εξασφάλισης συναλλάγματος, παράκαμψης των διεθνών κυρώσεων και υποστήριξης των στρατιωτικών φιλοδοξιών της Πιονγκγιάνγκ.

Εδώ και περισσότερες από δύο δεκαετίες, η Βόρεια Κορέα επενδύει συστηματικά στην ανάπτυξη των ικανοτήτων της στον κυβερνοπόλεμο. Από τις επιθέσεις σε κινηματογραφικά στούντιο του Χόλιγουντ και κεντρικές τράπεζες μέχρι την παραβίαση ανταλλακτηρίων κρυπτονομισμάτων και την τοποθέτηση μυστικών εργαζομένων σε δυτικές επιχειρήσεις, οι δραστηριότητες που αποδίδονται στο καθεστώς έχουν αποκτήσει χαρακτηριστικά οργανωμένης βιομηχανίας.

Τα μεγέθη είναι ενδεικτικά. Σύμφωνα με την Chainalysis, οι Βορειοκορεάτες χάκερ απέσπασαν τουλάχιστον 2,02 δισ. δολάρια σε κρυπτονομίσματα το 2025, ποσό αυξημένο κατά 51% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Πρόκειται για περίπου το 60% της συνολικής αξίας των κρυπτονομισμάτων που εκλάπησαν παγκοσμίως, με βάση τις σχετικές εκτιμήσεις.

Η επίθεση στην Binance, εφόσον επιβεβαιωθεί οριστικά η απόδοσή της σε βορειοκορεατική ομάδα, θα ανεβάσει τη δραστηριότητα αυτή σε εντελώς διαφορετική κλίμακα. Η αξία των περιουσιακών στοιχείων που μεταφέρθηκαν από τους δράστες ισοδυναμεί με σχεδόν το ένα πέμπτο του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος της χώρας.

Binance: Πώς εκλάπησαν 6,36 δισ. δολάρια μέσα σε 20 λεπτά

Η επίθεση της Πέμπτης 29 Οκτωβρίου στην Binance θεωρείται η μεγαλύτερη καταγεγραμμένη κλοπή κρυπτονομισμάτων. Σύμφωνα με την εταιρεία ανάλυσης blockchain TRM Labs, οι δράστες μετέφεραν περίπου 6,36 δισ. δολάρια από πορτοφόλια της πλατφόρμας σε δέκα διαφορετικά δίκτυα blockchain, με το μεγαλύτερο μέρος των μεταφορών να πραγματοποιείται μέσα σε περίπου 20 λεπτά.

Οι πρώτες ενδείξεις παραπέμπουν στην ομάδα TraderTraitor, μια επίλεκτη μονάδα κυβερνοεπιθέσεων που συνδέεται με τη Βόρεια Κορέα και θεωρείται μέρος του ευρύτερου δικτύου Lazarus Group.

Εταιρείες ανάλυσης όπως οι TRM Labs και Chainalysis έχουν εντοπίσει ομοιότητες με προηγούμενες επιχειρήσεις της ίδιας ομάδας. Ωστόσο, η ταυτότητα των δραστών δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί επισήμως από τις αρμόδιες διωκτικές αρχές.

Η επίθεση φαίνεται ότι είχε προετοιμαστεί προσεκτικά. Σύμφωνα με τις τεχνικές αναλύσεις, οι δράστες είχαν πραγματοποιήσει δοκιμαστικές συναλλαγές πριν προχωρήσουν στη μαζική μεταφορά των κεφαλαίων.

Αρχικά, η Binance ανέφερε ότι η παραβίαση ενδεχομένως ξεκίνησε από τον φορητό υπολογιστή ενός μηχανικού της. Στη συνέχεια, όμως, ανακοίνωσε ότι η έρευνα αποκάλυψε επιπλέον σημεία παραβίασης, υποδηλώνοντας μια πιο σύνθετη επιχείρηση.

Η εταιρεία διαβεβαίωσε ότι δεν υπάρχουν στοιχεία για διαρροή ιδιωτικών κλειδιών ψηφιακών πορτοφολιών και δεσμεύθηκε να καλύψει όλες τις απώλειες των χρηστών με κεφάλαια από το ταμείο SAFU και δικούς της πόρους.

Παράλληλα, σε συνεργασία με άλλους φορείς της αγοράς blockchain, κατάφερε να παγώσει περίπου 3 δισ. δολάρια από τα επηρεαζόμενα περιουσιακά στοιχεία, περιορίζοντας τη δυνατότητα των δραστών να μεταφέρουν ή να ρευστοποιήσουν μέρος της λείας τους.

Η μεγάλη βιομηχανία των ψηφιακών ληστειών

Η κυβερνοεγκληματική δραστηριότητα της Βόρειας Κορέας δεν αναπτύχθηκε τυχαία. Αποτελεί συνέχεια μιας μακράς παράδοσης παράνομων δραστηριοτήτων, στις οποίες το καθεστώς κατέφευγε προκειμένου να αποκτήσει σκληρό συνάλλαγμα.

Στις αρχές της δεκαετίας του 2000, οι αμερικανικές αρχές είχαν κατηγορήσει την Πιονγκγιάνγκ για διακίνηση ναρκωτικών, παραγωγή πλαστών τσιγάρων και κατασκευή εξαιρετικά εξελιγμένων πλαστών χαρτονομισμάτων των 100 δολαρίων, γνωστών ως «supernotes».

Το 2010, η Ουάσιγκτον επέβαλε κυρώσεις στο διαβόητο Γραφείο 39, μια μυστική υπηρεσία του κυβερνώντος κόμματος η οποία φέρεται να διαχειριζόταν κεφάλαια της πολιτικής ηγεσίας και να συγκέντρωνε χρήματα μέσω παράνομων δραστηριοτήτων. Ακόμη και οι ασφαλιστικές αποζημιώσεις είχαν χρησιμοποιηθεί, σύμφωνα με σχετικές καταγγελίες, ως πηγή αθέμιτου πλουτισμού.

Με την εξάπλωση των ψηφιακών συναλλαγών, το καθεστώς αναγνώρισε μια πολύ πιο προσοδοφόρα ευκαιρία. Οι επιθέσεις σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων προσφέρουν τη δυνατότητα απόσπασης τεράστιων κεφαλαίων χωρίς τη φυσική παρουσία των δραστών, ενώ οι πολύπλοκες συναλλαγές μεταξύ διαφορετικών blockchain μπορούν να δυσχεράνουν τον εντοπισμό των χρημάτων.

Η συστηματική αυτή δραστηριότητα έχει καταστήσει τη Βόρεια Κορέα μία από τις σημαντικότερες κρατικά υποστηριζόμενες απειλές για την ασφάλεια των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων.

Από τα σχολεία στην επίλεκτη στρατιά των χάκερ

Πίσω από τις επιθέσεις βρίσκεται ένας ιδιαίτερα οργανωμένος μηχανισμός στρατολόγησης, εκπαίδευσης και αξιοποίησης τεχνικού προσωπικού.

Σύμφωνα με τη νοτιοκορεατική Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, περίπου 8.400 άτομα συμμετέχουν στις επιχειρήσεις κυβερνοπολέμου της Βόρειας Κορέας, αριθμός που περιλαμβάνει τόσο εξειδικευμένους χάκερ όσο και προσωπικό τεχνικής υποστήριξης.

Η διαδικασία επιλογής ξεκινά από πολύ μικρή ηλικία. Μαθητές με εξαιρετικές επιδόσεις στα μαθηματικά, τη φυσική και την πληροφορική εντοπίζονται από το εκπαιδευτικό σύστημα και κατευθύνονται σε ειδικά προγράμματα κατάρτισης.

Η εκπαίδευσή τους μπορεί να διαρκέσει από τρία έως πέντε χρόνια, ενώ οι καλύτεροι συνεχίζουν σε εξειδικευμένα πανεπιστημιακά ιδρύματα. Ορισμένα από τα πλέον ικανά στελέχη φέρεται να συνεχίζουν την εκπαίδευσή τους στην Κίνα και τη Ρωσία.

Το σημαντικότερο πλεονέκτημα των συγκεκριμένων ομάδων δεν είναι μόνο η τεχνογνωσία τους, αλλά και η πλήρη κρατική προστασία που απολαμβάνουν.

Η πρεμιέρα με τη Sony Pictures

Η ιστορία των μεγάλων βορειοκορεατικών κυβερνοεπιθέσεων άρχισε να απασχολεί έντονα τη διεθνή κοινότητα το 2014, όταν χάκερ επιτέθηκαν στη Sony Pictures.

Η επίθεση θεωρήθηκε αντίποινα για την κυκλοφορία της ταινίας The Interview, μιας κωμωδίας με θέμα ένα φανταστικό σχέδιο δολοφονίας του Κιμ Γιονγκ Ουν.

Το 2016 ακολούθησε η κλοπή 81 εκατ. δολαρίων από την κεντρική τράπεζα του Μπανγκλαντές, την οποία οι αμερικανικές διωκτικές αρχές απέδωσαν σε Βορειοκορεάτες χάκερ.

Με την ανάπτυξη της αγοράς κρυπτονομισμάτων, οι επιχειρήσεις αυτές απέκτησαν πολύ μεγαλύτερη οικονομική διάσταση.

Το 2022, η Lazarus Group συνδέθηκε με την κλοπή περίπου 620 εκατ. δολαρίων από το δίκτυο Ronin, που υποστήριζε ηλεκτρονικό παιχνίδι βασισμένο στην τεχνολογία blockchain.

Το 2024, η TraderTraitor κατηγορήθηκε για την απόσπαση 308 εκατ. δολαρίων από το ιαπωνικό ανταλλακτήριο DMM Bitcoin.

Τον Φεβρουάριο του 2025 σημειώθηκε νέο ιστορικό ρεκόρ, όταν 1,5 δισ. δολάρια εκλάπησαν από την Bybit, με το FBI να αποδίδει την επίθεση στη Βόρεια Κορέα και στην ομάδα TraderTraitor.

Το ποσό εκείνο θεωρείτο μέχρι πρότινος η μεγαλύτερη κλοπή κρυπτονομισμάτων στην ιστορία. Η υπόθεση της Binance άλλαξε δραματικά τα δεδομένα, καθώς η αξία των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων που μεταφέρθηκαν ήταν περισσότερο από τετραπλάσια.

Πώς τα κλεμμένα crypto συνδέονται με το πυρηνικό πρόγραμμα

Η οικονομική σημασία των κυβερνοεπιθέσεων υπερβαίνει κατά πολύ τα όρια του ψηφιακού εγκλήματος.

Η Βόρεια Κορέα παραμένει αντιμέτωπη με αυστηρές διεθνείς κυρώσεις λόγω του πυρηνικού και πυραυλικού της προγράμματος. Οι περιορισμοί αυτοί δυσχεραίνουν την πρόσβασή της σε διεθνείς χρηματοπιστωτικές αγορές και δημιουργούν διαρκή ανάγκη εξασφάλισης ξένου συναλλάγματος.

Τα κλεμμένα κεφάλαια που αποσπώνται μέσω κυβερνοεπιθέσεων αποτελούν, σύμφωνα με διεθνείς έρευνες, τη βασική πηγή χρηματοδότησης των κρατικών και στρατιωτικών δραστηριοτήτων σε ποσοστό που φτάνει ή και ξεπερνά το 50%.

Σε έκθεση του Μαρτίου 2024, εμπειρογνώμονες του ΟΗΕ ανέφεραν ότι ερευνούσαν 58 ύποπτες βορειοκορεατικές επιθέσεις σε επιχειρήσεις κρυπτονομισμάτων μεταξύ 2017 και 2023, συνολικής αξίας περίπου 3 δισ. δολαρίων. Σύμφωνα με την έκθεση, τα έσοδα από τις δραστηριότητες αυτές φέρεται να χρησιμοποιούνταν για την υποστήριξη της ανάπτυξης οπλικών συστημάτων.