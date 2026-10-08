Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν συναντήθηκε την Πέμπτη με τον Ιρανό ομόλογό του Μασούντ Πεζεσκιάν στο Τουρκμενιστάν, ενόψει μιας περιφερειακής συνόδου κορυφής, και τον διαβεβαίωσε πως η Μόσχα είναι έτοιμη να βοηθήσει στη διευθέτηση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

«Είμαστε έτοιμοι να κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας προκειμένου να συμβάλουμε στη διευθέτηση αυτής της κρίσης», δήλωσε ο Πούτιν, εκτιμώντας πως το Ιράν καταβάλλει «ειλικρινείς προσπάθειες για τον τερματισμό της σύγκρουσης», η οποία ξεκίνησε τον Φεβρουάριο με τους αμερικανοϊσραηλινούς βομβαρδισμούς.

Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA αναφέρει πως Πούτιν και Πεζεσκιάν συζήτησαν επίσης για διμερή θέματα, εστιάζοντας κυρίως στην ενίσχυση της συνεργασίας σε τομείς όπως η ενέργεια, η γεωργία, οι μεταφορές και το εμπόριο.

Διαβάστε ακόμη

Τραμπ: Νέες αγορές μετοχών άνω των $44 εκατ. – Οι 517 συναλλαγές και τα ερωτηματικά για σύγκρουση συμφερόντων

Ντίζελ: Σε κινούμενη άμμο οι τιμές, μάχη για δημοσιονομική ευελιξία στην Ευρώπη

Η «αόρατη» δισεκατομμυριούχος της Zara: Ποια είναι η Σάντρα Ορτέγκα που κατέχει 8,5 δισ. ευρώ χωρίς να πατάει το πόδι της στην εταιρεία

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ