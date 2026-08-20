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Έξι χρόνια μετά τη θεαματική αποχώρησή τους από τη Βρετανία και τη βασιλική ζωή, ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ ετοιμάζονται να επιστρέψουν για να ζήσουν ξανά στη χώρα, σε μια κίνηση που πριν από λίγους μήνες θα έμοιαζε σχεδόν αδιανόητη.

Ο δούκας και η δούκισσα του Σάσεξ σχεδιάζουν να μετακομίσουν από τις ΗΠΑ αργότερα μέσα στον Αύγουστο, μαζί με τα δύο παιδιά τους, τον επτάχρονο πρίγκιπα Άρτσι και την πεντάχρονη πριγκίπισσα Λίλιμπετ. Η οικογένεια αναμένεται να εγκατασταθεί σε ιδιωτική, μη βασιλική κατοικία έξω από το Λονδίνο, ενώ τα δύο παιδιά έχουν ήδη εγγραφεί σε βρετανικό σχολείο για τη νέα σχολική χρονιά που αρχίζει τον Σεπτέμβριο.

Η επιστροφή δεν σημαίνει, ωστόσο, επιστροφή στο Παλάτι. Ο Χάρι και η Μέγκαν δεν πρόκειται να αναλάβουν ξανά καθήκοντα ως εργαζόμενα μέλη της βασιλικής οικογένειας και θα εξακολουθήσουν επισήμως να θεωρούνται ιδιώτες.

Πίσω όμως από αυτή τη σαφή θεσμική γραμμή βρίσκεται μια πολύ πιο ενδιαφέρουσα οικογενειακή ιστορία: η σταδιακή επαναπροσέγγιση με τον βασιλιά Κάρολο, το άλυτο ζήτημα της ασφάλειας του Χάρι και η προσπάθεια να κλείσει, τουλάχιστον σε προσωπικό επίπεδο, ένα από τα πιο επώδυνα κεφάλαια της σύγχρονης ιστορίας του βρετανικού Στέμματος.

Ο Κάρολος το έμαθε μόλις την Κυριακή

Ενδεικτικό του πόσο προσεκτικά χειρίστηκαν οι Σάσεξ την απόφασή τους είναι ότι ο βασιλιάς Κάρολος ενημερώθηκε μόλις την Κυριακή για την επικείμενη μετακόμιση.

Η απόφαση, σύμφωνα με τις πληροφορίες, δεν είχε συζητηθεί κατά την οικογενειακή συνάντηση του Ιουλίου στο Highgrove House, την ιδιωτική εξοχική κατοικία του βασιλιά στο Γκλόστερσαϊρ.

Εκεί ο Κάρολος και η βασίλισσα Καμίλα είχαν υποδεχθεί τον Χάρι, τη Μέγκαν, τον Άρτσι και τη Λίλιμπετ, σε μια συνάντηση που το Παλάτι είχε φροντίσει να χαρακτηρίσει απλώς ως «ιδιωτική οικογενειακή περίσταση».

Στην πραγματικότητα, όμως, είχε ιδιαίτερο συμβολισμό. Ήταν η πρώτη φορά σε περισσότερα από τέσσερα χρόνια που ο Κάρολος έβλεπε από κοντά ολόκληρη την οικογένεια του μικρότερου γιου του και τα εγγόνια του.

Η συνάντηση φαίνεται πλέον ακόμη σημαντικότερη, καθώς προηγήθηκε μόλις λίγες εβδομάδες της απόφασης των Σάσεξ να επιστρέψουν.

Ο βασιλιάς, σύμφωνα με βρετανικά και αμερικανικά μέσα, βλέπει θετικά την προοπτική να περνά περισσότερο χρόνο με τον Χάρι και την οικογένειά του, αλλά αποκλειστικά σε προσωπικό και οικογενειακό επίπεδο.

Το μήνυμα από το Παλάτι είναι σαφές: οικογενειακή επαναπροσέγγιση μπορεί να υπάρξει, θεσμική αποκατάσταση όχι.

Ενημερώθηκαν Ουίλιαμ και Κέιτ

Για την απόφαση έχουν επίσης ενημερωθεί ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και η πριγκίπισσα Κέιτ, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει γίνει γνωστό εάν υπήρξε κάποια άμεση επικοινωνία ανάμεσα στα δύο αδέλφια.

Η σχέση Χάρι και Ουίλιαμ υπήρξε μία από τις μεγαλύτερες πληγές της οικογενειακής ρήξης που ακολούθησε το «Megxit».

Η επιστροφή του Χάρι στη Βρετανία δημιουργεί εκ των πραγμάτων νέες συνθήκες. Οι δύο οικογένειες θα βρίσκονται πλέον στην ίδια χώρα και η μέχρι σήμερα γεωγραφική απόσταση των χιλιάδων χιλιομέτρων δεν θα αποτελεί πλέον εμπόδιο για μια πιθανή επαναπροσέγγιση.

Δεν υπάρχει, ωστόσο, καμία ένδειξη ότι η μετακόμιση αποτελεί μέρος κάποιου ευρύτερου σχεδίου επανένταξης των Σάσεξ στη βασιλική οικογένεια.

Από το «δεν μπορώ να φέρω την οικογένειά μου» στην επιστροφή

Η μεγαλύτερη ανατροπή αφορά ίσως στον ίδιο τον Χάρι.

Μόλις τον Μάιο του 2025, μετά την ήττα του στη δικαστική μάχη για την ασφάλειά του στη Βρετανία, είχε δηλώσει ότι δεν μπορούσε να φανταστεί ένα σενάριο στο οποίο θα επέστρεφε στη χώρα μαζί με τη σύζυγο και τα παιδιά του.

Το θέμα της ασφάλειας υπήρξε επί χρόνια το μεγαλύτερο πρακτικό και πολιτικό εμπόδιο στην επιστροφή.

Μετά την αποχώρησή του από τα επίσημα βασιλικά καθήκοντα, το επίπεδο της κρατικά χρηματοδοτούμενης αστυνομικής προστασίας του υποβαθμίστηκε. Ο Χάρι προσέφυγε στα δικαστήρια, υποστηρίζοντας ότι χωρίς την κατάλληλη προστασία δεν μπορούσε να φέρει με ασφάλεια την οικογένειά του στη Βρετανία.

Όταν έχασε την υπόθεση, είχε δηλώσει «συντετριμμένος».

Το ζήτημα παραμένει ο μεγάλος άγνωστος της επιστροφής. Δεν έχουν δημοσιοποιηθεί οι ρυθμίσεις ασφαλείας που θα ισχύσουν για τον Χάρι, τη Μέγκαν και τα παιδιά τους μετά τη μετακόμιση.

Μετά την είδηση, το βρετανικό υπουργείο Εσωτερικών περιορίστηκε να αναφέρει ότι οι αποφάσεις για την προστασία μελών της βασιλικής οικογένειας και άλλων δημόσιων προσώπων λαμβάνονται από την αρμόδια επιτροπή Ravec και ότι το σύστημα προστασίας της χώρας είναι «αυστηρό και αναλογικό».

Η δήλωση του Χάρι που αποκτά νέα σημασία

Μετά τη δικαστική ήττα του το 2025, ο Χάρι είχε κάνει όμως και μία δεύτερη δήλωση που σήμερα αποκτά διαφορετική βαρύτητα.

«Θα ήθελα πολύ μια συμφιλίωση με την οικογένειά μου», είχε πει στο BBC.

Παραδεχόταν ότι υπήρχαν πολλές διαφωνίες ανάμεσα στον ίδιο και ορισμένα μέλη της οικογένειάς του, αλλά υποστήριζε ότι τα είχε πλέον «συγχωρήσει».

«Δεν υπάρχει λόγος να συνεχίσουμε να πολεμάμε. Η ζωή είναι πολύτιμη», είχε δηλώσει.

Η συνάντηση του Ιουλίου με τον Κάρολο ήταν η πιο σαφής μέχρι σήμερα ένδειξη ότι αυτή η επιθυμία είχε αρχίσει να μετατρέπεται σε πραγματική επαναπροσέγγιση.

Έξι χρόνια μετά το «Megxit»

Ο Χάρι και η Μέγκαν εγκατέλειψαν τα επίσημα βασιλικά καθήκοντά τους στις αρχές του 2020 και εγκαταστάθηκαν στην Καλιφόρνια.

Η αποχώρησή τους, που έμεινε γνωστή ως «Megxit», εξελίχθηκε σε μια βαθιά και εξαιρετικά δημόσια ρήξη με το Παλάτι.

Το ζευγάρι είχε επικαλεστεί μεταξύ άλλων την παρεμβατικότητα του βρετανικού Τύπου, τον ρατσισμό σε βρετανικούς θεσμούς, τη διαδικτυακή κακοποίηση και τις δύσκολες οικογενειακές σχέσεις.

Τα επόμενα χρόνια η αντιπαράθεση μεταφέρθηκε επανειλημμένα στη δημόσια σφαίρα, μέσα από συνεντεύξεις, τηλεοπτικές παραγωγές, τα απομνημονεύματα του Χάρι και δικαστικές διαμάχες με βρετανικά μέσα ενημέρωσης.

Ο ίδιος επέστρεψε αρκετές φορές στη Βρετανία, μεταξύ άλλων για την κηδεία της βασίλισσας Ελισάβετ Β΄ το 2022 και τη στέψη του πατέρα του το 2023.

Η Μέγκαν, αντίθετα, είχε να βρεθεί στη χώρα μαζί του από το 2022.

Το μέτωπο με τον βρετανικό Τύπο παραμένει ανοικτό

Η επιστροφή πραγματοποιείται ενώ η δύσκολη σχέση του Χάρι με τον βρετανικό Τύπο κάθε άλλο παρά έχει αποκατασταθεί.

Μόλις τον περασμένο μήνα ο Δούκας του Σάσεξ και άλλοι έξι ενάγοντες έχασαν τη δικαστική υπόθεση εναντίον της Associated Newspapers, εκδότριας των Daily Mail και Mail on Sunday.

Ο Χάρι, μαζί με πρόσωπα όπως ο Έλτον Τζον και η Ντορίν Λόρενς, είχαν κατηγορήσει τον όμιλο για παράνομες πρακτικές συλλογής πληροφοριών. Οι ισχυρισμοί τους απορρίφθηκαν στο σύνολό τους.

Ο Χάρι είχε επανειλημμένα συνδέσει τη ρήξη του με τη Βρετανία με τη συμπεριφορά των tabloids, λέγοντας μάλιστα στο δικαστήριο ότι είχαν κάνει τη ζωή της συζύγου του «απόλυτα δυστυχισμένη».

Η επιστροφή της Μέγκαν επομένως θα αποτελέσει και τεστ για τη σχέση του ζευγαριού με ένα μιντιακό περιβάλλον που θεωρούν έναν από τους βασικούς λόγους της φυγής τους.

Κρατούν Καλιφόρνια και Πορτογαλία

Η μετακόμιση δεν φαίνεται πάντως να σημαίνει πλήρη εγκατάλειψη της ζωής που έχτισαν στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Οι Σάσεξ αναμένεται να διατηρήσουν τις κατοικίες τους στο Μοντεσίτο της Καλιφόρνιας και την Πορτογαλία, όπου πέρασαν μέρος των φετινών καλοκαιρινών διακοπών τους.

Παράλληλα, εξακολουθούν να έχουν σημαντικές επιχειρηματικές και μιντιακές δραστηριότητες στις ΗΠΑ.

Πέρυσι υπέγραψαν νέα πολυετή συμφωνία κινηματογραφικών και τηλεοπτικών παραγωγών με το Netflix, συνεχίζοντας τη συνεργασία που είχε αρχίσει μετά την αποχώρησή τους από τη βασιλική οικογένεια. Η αρχική πενταετής συμφωνία του 2020 είχε αναφερθεί ότι άγγιζε τα 100 εκατ. δολάρια.

Δεν είχαν όλες οι επιχειρηματικές τους κινήσεις ανάλογη επιτυχία. Η συμφωνία περίπου 20 εκατ. δολαρίων με το Spotify για podcasts τερματίστηκε το 2023, έπειτα από μόλις 12 επεισόδια.

Τα Invictus και ένας ακόμη λόγος για την επιστροφή

Η χρονική στιγμή έχει και μία ακόμη διάσταση.

Τα Invictus Games, η αθλητική διοργάνωση για τραυματίες και βετεράνους στρατιωτικούς που ίδρυσε ο Χάρι πριν από περισσότερο από μία δεκαετία, θα πραγματοποιηθούν στο Μπέρμιγχαμ το επόμενο έτος.

Ο Χάρι βρέθηκε στη Βρετανία τον Ιούλιο και για εκδηλώσεις που σηματοδοτούσαν την αντίστροφη μέτρηση ενός έτους μέχρι τη διοργάνωση.

Ο Ντέιβιντ Γουάιζμαν, επικεφαλής προγραμμάτων και στρατηγικής του Invictus Games Foundation, χαρακτήρισε την προοπτική να βρίσκεται ξανά ο Χάρι μόνιμα στη Βρετανία εγκαίρως για τους Αγώνες «εξαιρετικά νέα».

Η επιστροφή των Σάσεξ, επομένως, δεν ξαναγράφει τους θεσμικούς κανόνες του Παλατιού. Μπορεί όμως να αλλάξει κάτι εξίσου σημαντικό: τις προσωπικές ισορροπίες μιας οικογένειας που εδώ και έξι χρόνια ζει τη ρήξη της μπροστά στις κάμερες.

Το εάν η μετακόμιση θα εξελιχθεί σε πραγματική συμφιλίωση με τον Κάρολο —και κυρίως με τον Ουίλιαμ— παραμένει ανοικτό. Το βέβαιο είναι ότι η απόσταση Καλιφόρνιας-Λονδίνου, που για χρόνια λειτουργούσε και ως φυσικό σύνορο ανάμεσα στις δύο πλευρές, παύει πλέον να υπάρχει.

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