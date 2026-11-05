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Η θέση του Μπενιαμίν Νετανιάχου στη μετεκλογική μάχη για την παραμονή του στην πρωθυπουργία του Ισραήλ αποδυναμώθηκε την Πέμπτη, καθώς ένα υπερορθόδοξο εβραϊκό κόμμα δεν υποστήριξε κανέναν υποψήφιο για τον σχηματισμό κυβέρνησης, ενώ δύο κόμματα με επικεφαλής Άραβες τάχθηκαν υπέρ του βασικού πολιτικού αντιπάλου του.

Ο πρόεδρος του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτσογκ, επρόκειτο να συναντηθεί με τον Νετανιάχου και τον κύριο πολιτικό του αντίπαλο, Γκάντι Άιζενκοτ, προκειμένου να αποφασίσει σε ποιον από τους δύο θα αναθέσει την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης, αφού προηγουμένως ολοκληρώσει τις συνομιλίες του με τα μικρότερα κόμματα. Έχει προθεσμία έως τις 11 Νοεμβρίου για να λάβει την απόφασή του.

Οι εκλογές της 27ης Οκτωβρίου στο Ισραήλ οδήγησαν σε πολιτικό αδιέξοδο, καθώς ούτε ο Νετανιάχου ούτε ο Άιζενκοτ, πρώην αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων, εξασφάλισαν σαφή προοπτική κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας.

Η εξέλιξη αυτή φέρνει τον πρόεδρο Ισαάκ Χέρτσογκ αντιμέτωπο με ένα δύσκολο καθήκον, μεταδίδει το Reuters. Αν και ο ρόλος του είναι κυρίως εθιμοτυπικός, μετά τις εκλογές έχει την ευθύνη να επιλέξει τον υποψήφιο που θεωρεί ότι έχει τις περισσότερες πιθανότητες να άρει το πολιτικό αδιέξοδο σε μια βαθιά διχασμένη χώρα.

Ο Νετανιάχου παραμένει πρωθυπουργός υπηρεσιακής κυβέρνησης μέχρι να σχηματιστεί νέος κυβερνητικός συνασπισμός ή μέχρι τη διεξαγωγή νέων εκλογών, οι οποίες θα πρέπει να προκηρυχθούν εάν κανένας υποψήφιος δεν καταφέρει να σχηματίσει κυβέρνηση.

Παρότι ο Νετανιάχου ξεπέρασε τις προσδοκίες στις εκλογές και το κόμμα του, το Λικούντ, κατέλαβε τις περισσότερες έδρες, ο εθνικιστικός και θρησκευτικός κυβερνητικός συνασπισμός του έχασε την κοινοβουλευτική πλειοψηφία.

Νέο πλήγμα για τον πρωθυπουργό αποτέλεσε την Πέμπτη η απόφαση του κόμματος Ενωμένος Ιουδαϊσμός της Τορά (United Torah Judaism), ενός από τα δύο μεγαλύτερα κόμματα που εκπροσωπούν τους υπερορθόδοξους Εβραίους ψηφοφόρους και παραδοσιακού συμμάχου του Νετανιάχου, να μην προτείνει κανέναν υποψήφιο για τον σχηματισμό κυβέρνησης.

Την ίδια ώρα, παρότι ο Άιζενκοτ, όπως και ο Νετανιάχου, έχει μέχρι στιγμής αποκλείσει το ενδεχόμενο σχηματισμού κυβέρνησης με τη συμμετοχή των δύο αραβικών κομμάτων του Ισραήλ, και οι δύο αυτοί πολιτικοί σχηματισμοί εξέφρασαν την Πέμπτη τη στήριξή τους προς τον Άιζενκοτ. Έτσι, ο τελευταίος εξασφάλισε την υποστήριξη μιας άνετης πλειοψηφίας των βουλευτών.

«Να θυμηθούμε τα ζητήματα που μας διχάζουν εκ των έσω»

Ο Χέρτσογκ επρόκειτο να συναντηθεί χωριστά με τον Άιζενκοτ και τον Νετανιάχου στην κατοικία του στην Ιερουσαλήμ το βράδυ της Πέμπτης, ολοκληρώνοντας τον κύκλο επαφών με τα κόμματα που ξεκίνησε την Τετάρτη, μετά την ανακοίνωση των επίσημων εκλογικών αποτελεσμάτων.

Ο Ισραηλινός πρόεδρος έχει καλέσει τα κόμματα να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να αποφευχθεί μια νέα εκλογική αναμέτρηση.

Την Τετάρτη συναντήθηκε με εκπροσώπους μικρότερων κομμάτων, ενώ προγραμμάτισε και άλλες συναντήσεις με τα κόμματα κατά αύξουσα σειρά μεγέθους, ολοκληρώνοντας τις επαφές του με το κόμμα Γιασάρ του Άιζενκοτ και το Λικούντ του Νετανιάχου.