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Η Ρωσία άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να επαναληφθούν ακόμη και μέσα στον Οκτώβριο οι τριμερείς ειρηνευτικές συνομιλίες με την Ουκρανία και τις ΗΠΑ, καθώς η Ουάσιγκτον επιχειρεί να αναζωογονήσει τις διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι η Μόσχα «δεν αποκλείει μια τέτοια πιθανότητα», αναφερόμενος σε έναν νέο γύρο διαπραγματεύσεων στο άμεσο μέλλον.

Η εξέλιξη έρχεται μετά την εντατικοποίηση των επαφών μεταξύ Ουάσιγκτον, Μόσχας και Κιέβου, με τους ειδικούς απεσταλμένους των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ να πραγματοποιούν επισκέψεις στη Ρωσία και την Ουκρανία στις αρχές Σεπτεμβρίου, ενώ είχαν προηγηθεί τηλεφωνικές επαφές του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν.

Το Κίεβο έχει επίσης αφήσει να εννοηθεί ότι προετοιμάζεται για πιθανή επανέναρξη των τριμερών επαφών τον Οκτώβριο. Προηγούμενοι γύροι διαπραγματεύσεων μεταξύ Ρωσίας, Ουκρανίας και ΗΠΑ είχαν πραγματοποιηθεί στο Αμπού Ντάμπι τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο, ενώ ακολούθησαν επαφές στη Γενεύη.

Το εδαφικό παραμένει το μεγαλύτερο εμπόδιο

Παρά τη διπλωματική κινητικότητα, το ζήτημα των εδαφών εξακολουθεί να αποτελεί το βασικότερο σημείο διαφωνίας μεταξύ των δύο πλευρών.

Ο Τζάρεντ Κούσνερ, μιλώντας μέσω βίντεο στο φόρουμ Yalta European Strategy (YES) 2026 στο Κίεβο, ανέφερε ότι οι ΗΠΑ έχουν σημειώσει πρόοδο σε άλλα τμήματα μιας πιθανής συμφωνίας, ωστόσο η Μόσχα και η Ουκρανία παραμένουν μακριά από συμφωνία στο εδαφικό.

«Το βασικό ζήτημα θα είναι τα εδάφη και ακριβώς εκεί οι πλευρές δεν έχουν καταλήξει σε συμφωνία», δήλωσε.

Σύμφωνα με τον Κούσνερ, ο Βλαντιμίρ Πούτιν παρουσίασε τις εδαφικές απαιτήσεις της Ρωσίας κατά τις πρόσφατες επαφές με τους Αμερικανούς απεσταλμένους, ενώ η Ουκρανία έχει απορρίψει την απαίτηση της Μόσχας για αποχώρηση των δυνάμεών της από τις γραμμές που ζητά η ρωσική πλευρά.

Ο σύμβουλος του Ρώσου προέδρου Γιούρι Ουσάκοφ επιβεβαίωσε ότι το εδαφικό παραμένει ένα από τα βασικά άλυτα ζητήματα, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι υπάρχουν σημαντικές διαφορές και σε άλλα σημεία.

«Οι απαιτήσεις παραμένουν οι ίδιες, δεν έχει υπάρξει σκλήρυνση της θέσης μας. Θα θέλαμε απλώς να εκπληρωθούν αργά ή γρήγορα – κατά προτίμηση νωρίτερα», ανέφερε.

Η Μόσχα επιμένει στις θέσεις της – Διαφωνίες για το “πλαίσιο Άνκορατζ”

Ο Ουσάκοφ υποστήριξε ότι η Ρωσία εξακολουθεί να θεωρεί ως βάση των διαπραγματεύσεων τις συνεννοήσεις που επιτεύχθηκαν μεταξύ Μόσχας και Ουάσιγκτον στο Άνκορατζ.

Ωστόσο, η βρετανική πλευρά αμφισβήτησε αυτή την ερμηνεία. Ο σύμβουλος εθνικής ασφάλειας της Βρετανίας Τζόναθαν Πάουελ δήλωσε ότι ο λεγόμενος «συμβιβασμός του Άνκορατζ», όπως τον παρουσιάζει η Ρωσία, δεν αποτελεί πλέον ενεργό πλαίσιο.

«Μπορούμε να σταματήσουμε να ανησυχούμε γι’ αυτό. Έχει τελειώσει», ανέφερε.

Ρωσία: Δεν γνωρίζουμε για συμφωνίες ΗΠΑ – Μόσχας πριν το τέλος του πολέμου

Παράλληλα, η Μόσχα διέψευσε ότι γνωρίζει οποιαδήποτε πρόθεση των ΗΠΑ να προχωρήσουν σε επιχειρηματικές ή οικονομικές συμφωνίες με τη Ρωσία πριν από την ολοκλήρωση του πολέμου στην Ουκρανία.

Ο Ρώσος υφυπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Ριαμπκόφ, σχολιάζοντας δημοσίευμα των New York Times σύμφωνα με το οποίο ο Λευκός Οίκος εξετάζει πιθανές επιχειρηματικές συμφωνίες με τη Μόσχα πριν από μια τελική ειρηνευτική συμφωνία, δήλωσε ότι δεν έχει γνώση τέτοιων μηνυμάτων.

«Θα ήταν παράξενο να τα λάβουμε, καθώς εξακολουθούμε να ακούμε την αντίθετη θέση: πρώτα να συμφωνήσουμε για την Ουκρανία και μετά να προχωρήσουμε στα υπόλοιπα», ανέφερε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι οικονομικές και επιχειρηματικές σχέσεις θα μπορούσαν να ακολουθήσουν μόνο μετά την επίλυση του ουκρανικού ζητήματος.

Πιθανός ρόλος Κίνας και Ινδίας στις διαπραγματεύσεις

Το Κρεμλίνο ανέφερε επίσης ότι ο Ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι και ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ έχουν προσφέρει τη βοήθειά τους στις προσπάθειες εξεύρεσης λύσης, κατά τις επαφές τους με τον Πούτιν στο περιθώριο της συνόδου των BRICS στο Νέο Δελχί.

Παράλληλα, το Αμπού Ντάμπι εξετάζεται ως πιθανός τόπος φιλοξενίας νέων τριμερών συνομιλιών.

Παραμένει πάντως αβέβαιο εάν θα υπάρξει απευθείας συνάντηση μεταξύ του Πούτιν και του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι θα ήταν διατεθειμένος να συναντήσει τον Ρώσο πρόεδρο στη σύνοδο της G20 στο Μαϊάμι τον Δεκέμβριο, όμως το Κρεμλίνο απέρριψε την πρόταση, επιμένοντας ότι μια τέτοια συνάντηση θα πρέπει να γίνει στη Μόσχα.

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