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Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες κατέληξαν σε συμφωνία με τη Δανία και τη Γροιλανδία για την ενίσχυση της αμερικανικής παρουσίας στο στρατηγικής σημασίας νησί της Αρκτικής, με τον ίδιο να κάνει λόγο για μια συμφωνία που διασφαλίζει στις ΗΠΑ τον έλεγχο των ζητημάτων ασφάλειας στην περιοχή.

Την επίτευξη της συμφωνίας επιβεβαίωσαν και η Κοπεγχάγη με την κυβέρνηση της Γροιλανδίας, γνωστοποιώντας ότι η υπογραφή της αναμένεται να πραγματοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι οι ΗΠΑ «κατέληξαν σε συμφωνία με το Βασίλειο της Δανίας και τη Γροιλανδία», η οποία, όπως υποστήριξε, παρέχει στην Ουάσινγκτον «μόνιμο έλεγχο της ασφάλειας και όλων των άλλων αναγκών στη Γροιλανδία».

Σύμφωνα με τον Τραμπ, η συμφωνία απαντά στις ανησυχίες των Ηνωμένων Πολιτειών για τη στρατηγική θέση του νησιού, ενώ τόνισε ότι δεν θα υπάρξει οικονομική επιβάρυνση για την αμερικανική πλευρά.

«Με δική μου εντολή, συνεργαστήκαμε με εκπροσώπους της Δανίας και της Γροιλανδίας ώστε να διασφαλίσουμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα έχουν για πάντα την πλήρη δυνατότητα να κάνουν ό,τι είναι απαραίτητο στη Γροιλανδία, προκειμένου να προστατεύσουν την ασφάλεια τόσο της Γροιλανδίας όσο και των Ηνωμένων Πολιτειών», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε τη συμφωνία «απεριόριστης διάρκειας», υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για μια εξέλιξη «σημαντική, ιστορική και ξεχωριστή» για τις ΗΠΑ.

Ο Τραμπ ανακοίνωσε νέα στρατιωτική παρουσία των ΗΠΑ στη Γροιλανδία

Ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε γνωστό ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ξεκινήσουν άμεσα τη διαδικασία ανάπτυξης σημαντικής στρατιωτικής παρουσίας στη Γροιλανδία, επικαλούμενος τη στρατηγική σημασία της περιοχής.

«Θα ξεκινήσουμε άμεσα τη διαδικασία ανάπτυξης μεγάλης στρατιωτικής παρουσίας στο κατάλληλο σημείο της Γροιλανδίας, καθώς υπάρχουν πολλά τέτοια σημεία», ανέφερε.

Παράλληλα, σημείωσε ότι η Ουάσινγκτον θα συνεργαστεί με τον λαό της Γροιλανδίας για την ανάπτυξη νέων υποδομών στο νησί.

Ο Τραμπ υποστήριξε επίσης ότι η συμφωνία προβλέπει πως κανένας αντίπαλος των ΗΠΑ δεν θα μπορεί να δημιουργήσει στρατιωτική βάση, να διατηρήσει στρατιωτική παρουσία ή να πραγματοποιήσει επενδύσεις ευαίσθητου χαρακτήρα στη Γροιλανδία χωρίς προηγούμενη έγκριση της Ουάσινγκτον.

«Από εδώ και στο εξής, κανένας αντίπαλος των ΗΠΑ δεν μπορεί ποτέ να έχει βάση στη Γροιλανδία, να διατηρεί στρατιωτική παρουσία ή να κάνει ευαίσθητες επενδύσεις στη Γροιλανδία χωρίς τη ρητή γραπτή έγκρισή μας», τόνισε.

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ακόμη ότι οι ηγέτες των ΗΠΑ επί περισσότερο από έναν αιώνα γνώριζαν τη στρατηγική σημασία της Γροιλανδίας, χωρίς όμως να έχει υπάρξει μέχρι σήμερα αντίστοιχη εξέλιξη.

«Είμαι υπερήφανος που είμαι ο πρόεδρος που αντιμετώπισε οριστικά και αποφασιστικά αυτή την πολύ σημαντική κατάσταση», ανέφερε.

Επιβεβαίωση από τη Δανία και τη Γροιλανδία

Η Δανία και η Γροιλανδία επιβεβαίωσαν ότι υπάρχει συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες για την ασφάλεια στην Αρκτική και τον Βόρειο Ατλαντικό.

Η πρωθυπουργός της Δανίας Μέτε Φρεντέρικσεν δήλωσε ότι η Κοπεγχάγη και η Γροιλανδία αναμένουν να υπογράψουν τη συμφωνία με τις ΗΠΑ την επόμενη εβδομάδα, στο πλαίσιο των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

«Χαιρετίζω την προοπτική μιας καλής συμφωνίας για τη Γροιλανδία, το Βασίλειο της Δανίας και τις ΗΠΑ», ανέφερε σε ανακοίνωσή της.

Forventet aftale om styrket sikkerhed i Arktis og det nordatlantiske område https://t.co/qYN1jcRS8m — Statsministeriet (@Statsmin) September 18, 2026

Η Δανή πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η συμφωνία θα πρέπει να συμβάλει στην ενίσχυση της κοινής ασφάλειας στην Αρκτική και τον Βόρειο Ατλαντικό, σημειώνοντας ότι αφορά ευρύτερα το ΝΑΤΟ και την Ευρώπη.

Παράλληλα, τόνισε ότι θα πρέπει να γίνεται σεβαστή η κυριαρχία και η εδαφική ακεραιότητα του Βασιλείου της Δανίας, αλλά και το δικαίωμα του λαού της Γροιλανδίας στην αυτοδιάθεση.

Η στρατηγική σημασία της Γροιλανδίας

Η Γροιλανδία αποτελεί εδώ και χρόνια σημείο αυξημένου γεωπολιτικού ενδιαφέροντος λόγω της θέσης της ανάμεσα στη Βόρεια Αμερική και την Ευρώπη, αλλά και της αυξανόμενης σημασίας της Αρκτικής για την παγκόσμια ασφάλεια.

Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε επανειλημμένα αναφερθεί στη στρατηγική αξία του νησιού, έχοντας μάλιστα προτείνει στο παρελθόν την αγορά του από τη Δανία. Η πρόταση αυτή είχε απορριφθεί από την Κοπεγχάγη και τη Γροιλανδία, με τις δύο πλευρές να δηλώνουν ότι το νησί δεν πωλείται.

Η νέα συμφωνία, όπως την παρουσίασε ο Αμερικανός πρόεδρος, μεταφέρει το επίκεντρο της συζήτησης από το ιδιοκτησιακό καθεστώς της Γροιλανδίας στη στρατιωτική και στρατηγική συνεργασία στην περιοχή.

Η Αρκτική αποκτά ολοένα μεγαλύτερη σημασία λόγω των νέων θαλάσσιων διαδρομών που ανοίγονται, των ενεργειακών και ορυκτών πόρων, αλλά και του ανταγωνισμού μεταξύ μεγάλων δυνάμεων για την επιρροή στην περιοχή.

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