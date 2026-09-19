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Τη διπλή αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας από τη Moody’s και τη Scope Ratings σχολίασε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σε ανάρτησή του, χαρακτηρίζοντας τις νέες αξιολογήσεις ως επιβεβαίωση της πορείας δημοσιονομικής σταθερότητας, ανάπτυξης και μείωσης του δημόσιου χρέους.

Στην ανάρτησή του, ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η Ελλάδα έχει μετατραπεί από χώρα με ομόλογα στην κατηγορία «σκουπίδια» σε παράδειγμα ανθεκτικότητας και μεταρρυθμίσεων για τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης, σημειώνοντας ότι η ενίσχυση της αξιοπιστίας δημιουργεί τις προϋποθέσεις για υψηλότερα εισοδήματα, περισσότερες θέσεις εργασίας και μεγαλύτερη δυνατότητα στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων.

Αναλυτικά η ανάρτηση του πρωθυπουργού:

«Η νέα διπλή αναβάθμιση των προοπτικών της ελληνικής οικονομίας από τη Moody’s και, παράλληλα, της πιστοληπτικής βαθμίδας της χώρας από τον οίκο Scope, μέσα σε ένα εικοσιτετράωρο, επιβεβαιώνει την ορθότητα της ασκούμενης οικονομικής πολιτικής μαζί με τη σταθερή και συνεχή πρόοδο της οικονομίας μας.

Μέσα σε ένα διεθνές περιβάλλον αναταράξεων και αβεβαιότητας, η Ελλάδα αποτελεί πλέον για τους ίδιους διεθνείς οίκους αξιολόγησης που λίγα χρόνια πριν χαρακτήριζαν τα ελληνικά ομόλογα “σκουπίδια”, παράδειγμα ανθεκτικότητας, ανάπτυξης, μεταρρυθμίσεων και ταχείας μείωσης του δημόσιου χρέους.

Οι χθεσινές αναβαθμίσεις επιβεβαιώνουν την εικόνα της Ελλάδας ως νησίδας πολιτικής και οικονομικής σταθερότητας και αποτελούν μία ακόμα ψηφίδα σε μια εθνική επιτυχία. Όσοι επιμένουν να τη μηδενίζουν ή να την ακυρώνουν δεν αδικούν την κυβέρνηση αλλά τους πρωταγωνιστές αυτής της συλλογικής προσπάθειας που είναι οι ίδιοι οι πολίτες.

Και αυτή η αξιοπιστία και η σταθερότητα είναι η βάση για ένα καλύτερο μέλλον με λιγότερα βάρη για τα παιδιά μας, ώστε να αυξάνονται οι μισθοί και τα εισοδήματα, να δημιουργούνται περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας και να ενισχύεται η δυνατότητα της Πολιτείας να στηρίζει νοικοκυριά και επιχειρήσεις όταν αυτό είναι αναγκαίο.

Η Ελλάδα προχωρά μπροστά παρά τον φουρτουνιασμένο καιρό. Με σχέδιο, συνέπεια, ελπίδα και αποτελέσματα».

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