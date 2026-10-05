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Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε σήμερα ότι οι δυνάμεις του έπληξαν δύο ουκρανικά φορτηγά πλοία στη Μαύρη Θάλασσα.

Το υπουργείο ανακοίνωσε πως επλήγησαν στο λιμάνι Τσορνομόρσκ εγκαταστάσεις αποθήκευσης καυσίμων που προορίζονταν για τον ανεφοδιασμό των ουκρανικών ένοπλων δυνάμεων, καθώς και ένα πλοίο ξηρού φορτίου, που μετέφερε στρατιωτικό εξοπλισμό.

Ένα άλλο φορτηγό πλοίο ξηρού φορτίου, που μετέφερε στρατιωτικά εφόδια, επλήγη νότια της Οδησσού, σύμφωνα με την ανακοίνωση, στην οποία προστίθεται ότι στην περιφέρεια του Χαρκόβου επλήγη επίσης ο υποσταθμός ηλεκτρικής ενέργειας του Κοτσετόκ. Το ρωσικό υπουργείο υποστήριξε πως όλοι οι στόχοι χρησιμοποιούνταν για στρατιωτικούς σκοπούς.

Ο κυβερνήτης της Οδησσού Όλεχ Κίπερ ανακοίνωσε σήμερα ότι μαζικές ρωσικές αεροπορικές επιδρομές έπληξαν βιομηχανικές και λιμενικές εγκαταστάσεις στην περιφέρειά του.

Όλες οι πυρκαγιές που προκλήθηκαν μέχρι στιγμής ως αποτέλεσμα των επιθέσεων έχουν κατασβεσθεί, πρόσθεσε.

Ρωσικό αεροπορικό πλήγμα στο Χάρκοβο, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας, στοίχισε τη ζωή σε έναν άνθρωπο και προκάλεσε τον τραυματισμό έξι άλλων, δήλωσε αργά χθες, Κυριακή, το βράδυ μέσω του Telegram ο δήμαρχος Ιχόρ Τερέχοφ.

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