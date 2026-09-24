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Οι επενδυτές ομολόγων και οι τράπεζες που χρηματοδοτούν το μεγάλο στοίχημα του Μασαγιόσι Σον στην OpenAI γνωρίζουν ότι πρόκειται για μια ολοένα πιο ριψοκίνδυνη επένδυση — και ζητούν υψηλότερη απόδοση για να αναλάβουν το ρίσκο.

Η SoftBank Group Corp. έχει περάσει μεγάλο μέρος της χρονιάς αντλώντας κεφάλαια από διαχειριστές επενδύσεων, τράπεζες αλλά και ιδιώτες επενδυτές στην Ιαπωνία για τη στρατηγική της στην τεχνητή νοημοσύνη (AI), η οποία περιλαμβάνει μια επένδυση σχεδόν 65 δισ. δολαρίων στην OpenAI.

Ωστόσο, το κόστος αυτής της χρηματοδότησης αυξάνεται, καθώς τα επιτόκια παραμένουν υψηλά και οι χρηματοδότες αξιολογούν νέους κινδύνους, μεταξύ των οποίων η καθυστέρηση της εισαγωγής της OpenAI στο χρηματιστήριο και η αυξανόμενη επιβάρυνση του χρέους της SoftBank.

Η SoftBank γίνεται ο μεγαλύτερος εκδότης junk ομολόγων στον κόσμο

Αυτή την εβδομάδα, η SoftBank έγινε ο μεγαλύτερος εκδότης ομολόγων υψηλής απόδοσης (junk bonds) παγκοσμίως, μετά την άντληση περίπου 11 δισ. δολαρίων.

Τα μακροπρόθεσμα ομόλογα της εταιρείας σε δολάρια τιμολογήθηκαν με απόδοση 9,75%, το υψηλότερο κόστος δανεισμού που έχει καταβάλει ποτέ η SoftBank.

Παράλληλα, η εταιρεία πούλησε αυτόν τον μήνα ομόλογα λιανικής στην Ιαπωνία ύψους 1 τρισ. γεν (6,3 δισ. δολάρια), ποσό-ρεκόρ.

Τα συγκεκριμένα ομόλογα είχαν κουπόνι 4,75%, σχεδόν διπλάσιο από τη μέση απόδοση των εταιρικών ομολόγων λιανικής που εκδόθηκαν στην Ιαπωνία φέτος.

Το ρίσκο της επένδυσης στην OpenAI

Το αυξημένο κόστος χρηματοδότησης αντικατοπτρίζει το μέγεθος του στοιχήματος του Μασαγιόσι Σον σε μια εταιρεία που δεν έχει ακόμη παρουσιάσει κέρδη.

Η SoftBank έχει δανειστεί για τη χρηματοδότηση πολλών μεγάλων επενδύσεων, όμως η OpenAI αποτελεί τη μεγαλύτερη τοποθέτησή της μέχρι σήμερα.

Το καθαρό χρέος της ιαπωνικής εταιρείας έχει υπερδιπλασιαστεί, φτάνοντας τα 10,8 τρισ. γεν, από τότε που ξεκίνησε να επενδύει στην αμερικανική εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης.

Η πρόσφατη εμπειρία της SoftBank δείχνει ότι, παρά την ισχυρή ζήτηση για ομόλογα και δάνεια που προσφέρουν έκθεση στην έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης, η χρηματοδότηση γίνεται πλέον ακριβότερη σε ένα περιβάλλον υψηλότερων επιτοκίων.

Η SoftBank υποστηρίζει ότι επενδύει «με αποφασιστικότητα» στις ευκαιρίες που δημιουργεί ο παγκόσμιος μετασχηματισμός μέσω της AI, διατηρώντας παράλληλα πειθαρχία στον ισολογισμό της.

Οι επενδυτές ζητούν υψηλότερα ασφάλιστρα κινδύνου

Παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι η SoftBank θα συνεχίσει να προσφεύγει στις αγορές και θα χρειαστεί να προσφέρει ακόμη μεγαλύτερες αποδόσεις στους επενδυτές.

Ένα δάνειο-γέφυρα ύψους 40 δισ. δολαρίων που εξασφάλισε τον Μάρτιο αναμένεται να αποφέρει πάνω από 100 εκατ. δολάρια σε προμήθειες στις τράπεζες που συμμετείχαν στη συμφωνία, μεταξύ των οποίων η JPMorgan Chase και η Goldman Sachs.

«Υψηλότερα ασφάλιστρα είναι αναπόφευκτα για τη SoftBank», δήλωσε ο Μαρκ Τσάπμαν, αναλυτής της CreditSights.

Όπως ανέφερε, η SoftBank, όπως και άλλοι μεγάλοι παίκτες της τεχνολογίας, αυξάνει τον δανεισμό της με πολύ γρήγορο ρυθμό και «πρέπει να πληρώσει περισσότερο».

Η άνοδος της τεχνητής νοημοσύνης έχει προκαλέσει παγκόσμιο κύμα δανεισμού για τη χρηματοδότηση data centers, chips και ανάπτυξης λογισμικού.

Ωστόσο, ακόμη και σε σύγκριση με ομόλογα αντίστοιχης αξιολόγησης, η SoftBank πληρώνει υψηλότερο κόστος.

Η εταιρεία έχει αξιολόγηση BB+ από τη S&P Global Ratings και τη Fitch Ratings, που αποτελεί την υψηλότερη βαθμίδα μη επενδυτικής κατηγορίας.

Παρότι η SoftBank έχει επενδύσει σε πολλές τεχνολογικές εταιρείες, οι τοποθετήσεις της στην τεχνητή νοημοσύνη είναι ιδιαίτερα συγκεντρωμένες.

Μία από τις μεγαλύτερες συμμετοχές της είναι το 86% της Arm Holdings, της βρετανικής εταιρείας σχεδιασμού chips.

Τα 10ετή ομόλογα της SoftBank σε δολάρια που εκδόθηκαν νωρίτερα φέτος είχαν απόδοση περίπου 8,9%, υψηλότερα από τον μέσο όρο 6,7% αντίστοιχων αμερικανικών εταιρικών ομολόγων.

Ο κίνδυνος για OpenAI και Arm

Η SoftBank αποτελεί ουσιαστικά μια μοχλευμένη επένδυση στην τεχνητή νοημοσύνη, σύμφωνα με αναλυτές.

«Η στάση των επενδυτών απέναντι στην AI μπορεί πραγματικά να επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο αξιολογούν τη SoftBank», δήλωσε ο Χούα Τσενγκ, επικεφαλής έρευνας ασιατικών πιστώσεων στην AllianceBernstein.

Οι επενδυτές βασίζονται στην υπόθεση ότι οι αποτιμήσεις της OpenAI και της Arm θα παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα.

Η μετοχή της Arm έχει τριπλασιαστεί φέτος, αυξάνοντας την κεφαλαιοποίησή της πάνω από τα 355 δισ. δολάρια.

Η αποτίμηση της OpenAI έχει αυξηθεί από τα 157 δισ. δολάρια όταν η SoftBank απέκτησε συμμετοχή το 2024 στα περίπου 852 δισ. δολάρια μετά τον τελευταίο γύρο χρηματοδότησης.

Η εταιρεία πίσω από το ChatGPT βρίσκεται επίσης σε συζητήσεις για νέα χρηματοδότηση με αποτίμηση άνω των 1,2 τρισ. δολαρίων πριν από την εισαγωγή της στο χρηματιστήριο.

Ωστόσο, μια πιθανή υποχώρηση της αξίας της OpenAI ή σημαντική πτώση της Arm θα μπορούσε να περιορίσει την πρόσβαση της SoftBank σε νέα χρηματοδότηση.

Οι εγγυήσεις και η στήριξη από τράπεζες

Η SoftBank χρησιμοποιεί τον δείκτη loan-to-value (LTV) για να καθησυχάζει τους επενδυτές ότι ελέγχει το επίπεδο δανεισμού της.

Η εταιρεία έχει δεσμευτεί να διατηρεί τον δείκτη κάτω από 25% και να τον αυξάνει έως 35% μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Στο τέλος Ιουνίου, ο δείκτης βρισκόταν στο 13%, καθώς η αξία των συμμετοχών της έχει αυξηθεί σημαντικά.

Η Bloomberg Intelligence εκτιμά ότι ο δείκτης μπορεί να ανέλθει στο 15%-20% μετά τις νέες επενδύσεις στην OpenAI, τη μονάδα ρομποτικής της ABB και την DigitalBridge.

Η SoftBank τελικά εξασφάλισε δάνειο 10 δισ. δολαρίων με στήριξη από τις Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Mizuho Financial Group και Sumitomo Mitsui Financial Group.

Σημαντικός χρηματοδότης αποτελεί επίσης η Apollo Global Management, η οποία έχει χορηγήσει δάνειο 4 δισ. δολαρίων με εξασφάλιση συμμετοχές του Vision Fund 2 και εξετάζει αύξησή του στα 9 δισ. δολάρια.

Οι Ιάπωνες μικροεπενδυτές στηρίζουν τον Σον

Η SoftBank έχει στραφεί επανειλημμένα και στους Ιάπωνες ιδιώτες επενδυτές.

Ο Μασαγιόσι Σον διαθέτει ισχυρή δημοφιλία στην Ιαπωνία, με πολλούς μικροεπενδυτές να τον θεωρούν σύμβολο τεχνολογικής αλλαγής.

Από το 2005, η SoftBank έχει διαθέσει περισσότερα από 11 τρισ. γεν σε ομόλογα προς ιδιώτες επενδυτές, από τα οποία πάνω από 5 τρισ. γεν έχουν ήδη αποπληρωθεί.

Η τελευταία έκδοση ομολόγων ύψους 1 τρισ. γεν αξιοποίησε ακόμη και τη δημοτικότητα του Σον μέσω της ομάδας μπέιζμπολ Fukuoka SoftBank Hawks, της οποίας είναι ιδιοκτήτης.

Τα ομόλογα εξαντλήθηκαν γρήγορα, κυρίως λόγω του υψηλού επιτοκίου.

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