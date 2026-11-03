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Μια νέα κατηγορία προϊόντων έκανε φέτος την εμφάνισή της στο Singles’ Day, τη μεγαλύτερη εμπορική γιορτή της Κίνας, η οποία πλέον ξεπερνά την παραδοσιακή σύνδεσή της με τα εκπτωτικά καλλυντικά και τις οικιακές συσκευές: οι μονάδες υπολογιστικής χρήσης (AI tokens), που επιτρέπουν την πρόσβαση σε εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης.

Είναι η πρώτη φορά που πακέτα AI tokens διατίθενται ως σημαντική κατηγορία καταναλωτικών προϊόντων κατά τη διάρκεια του Singles’ Day, του μεγαλύτερου φεστιβάλ αγορών στον κόσμο, το οποίο αρχικά πραγματοποιούνταν κάθε χρόνο στις 11 Νοεμβρίου.

Ο κορυφαίος παρουσιαστής διαδικτυακών πωλήσεων Όστιν Λι πούλησε 100.000 μηνιαίες συνδρομές στην υπηρεσία τεχνητής νοημοσύνης γραφείου QwenWork της Alibaba μέσα σε μόλις μισή ώρα, κατά τη διάρκεια ζωντανής μετάδοσης στο Taobao Live τη Δευτέρα, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία.

Ο αριθμός αυτός αντιστοιχεί σε περίπου 2 τρισεκατομμύρια AI tokens, δηλαδή μονάδες κειμένου που επεξεργάζονται τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης.

«Οι Κινέζοι καταναλωτές είναι πλέον πολύ εξοικειωμένοι με τη χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης για την παραγωγικότητά τους», δήλωσε ο Λιάν Τζάι Σου, επικεφαλής αναλυτής της εταιρείας τεχνολογικών ερευνών Omdia.

Οι συχνοί χρήστες μπορεί να εξαντλήσουν τις διαθέσιμες μονάδες τους, πρόσθεσε, γεγονός που καθιστά τις μαζικές αγορές κατά τη διάρκεια μιας εκπτωτικής περιόδου «μια πολύ λογική κίνηση».

Ωστόσο, δεν ήταν σαφές πόσο μειωμένες ήταν οι τιμές των πακέτων tokens σε σχέση με τις κανονικές τους τιμές.

Η πρώτη πώληση προϊόντων AI από τον «βασιλιά των κραγιόν»

Η συγκεκριμένη ζωντανή μετάδοση αποτέλεσε την πρώτη φορά που ο Λι πούλησε προϊόντα τεχνητής νοημοσύνης.

Ο διάσημος παρουσιαστής απέκτησε το προσωνύμιο «βασιλιάς των κραγιόν» (Lipstick King), συγκεντρώνοντας τεράστιο κοινό μέσα από τις διαδικτυακές πωλήσεις εξαιρετικά μεγάλων ποσοτήτων κραγιόν.

Στη μετάδοση παρουσιάστηκαν πακέτα AI tokens της QwenWork, φορητοί υπολογιστές με δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης και συσκευές για τον χώρο εργασίας.

Συμμετείχε επίσης ο Τσεν Γιουσέν, αντιπρόεδρος του ομίλου Alibaba και διευθύνων σύμβουλος της QwenWork.

Ο Λι ρώτησε τον Τσεν εάν θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί η τεχνητή νοημοσύνη για τη δημιουργία ενός ψηφιακού ομοιώματός του, το οποίο θα συνομιλούσε με τους θαυμαστές του όλο το εικοσιτετράωρο.

Ο Τσεν απάντησε ότι, παρότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν θα μπορούσε να αντικαταστήσει τον Λι, ελπίζει ότι θα μπορεί να αναλαμβάνει τις καθημερινές εργασίες των χρηστών, απελευθερώνοντας χρόνο ώστε να τον περνούν με τις οικογένειές τους.

Alibaba και JD.com επενδύουν στη νέα αγορά των AI tokens

Η πλατφόρμα Tmall της Alibaba εγκαινίασε ειδικό AI Token Center για το φετινό φεστιβάλ αγορών.

Μέσω αυτού διατίθενται στους καταναλωτές πακέτα tokens από τις Alibaba Cloud, MiniMax, Moonshot AI και Z.AI, σύμφωνα με τον κινεζικό κολοσσό ηλεκτρονικού εμπορίου.

Αντίστοιχα, η JD.com δημιούργησε ειδική ενότητα για AI tokens, συγκεντρώνοντας υπηρεσίες από εταιρείες όπως η DeepSeek, η Z.AI και η Volcano Engine της ByteDance.

Η νέα αυτή εμπορική κατηγορία καταγράφει ήδη εντυπωσιακούς ρυθμούς ανάπτυξης.

Σύμφωνα με την Alibaba, οι πωλήσεις πακέτων AI tokens από την 1η έως τις 20 Οκτωβρίου αυξήθηκαν κατά 450% σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα.

Παράλληλα, οι πωλήσεις φορητών προσωπικών υπολογιστών με δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης εκτοξεύθηκαν κατά περισσότερο από 300% σε ετήσια βάση, κατά την πρώτη ώρα της περιόδου ολοκλήρωσης αγορών της 11ης Νοεμβρίου.

Οι ευκαιρίες και οι κίνδυνοι των προπληρωμένων υπηρεσιών AI

Ο αναλυτής της Omdia, Λιάν Τζάι Σου, επισήμανε ότι οι σχετικά μεγάλες περίοδοι ισχύος των AI tokens θα μπορούσαν να ενθαρρύνουν τους χρήστες να προχωρούν σε μαζικές αγορές και να δημιουργούν αποθέματα για μελλοντική χρήση.

Ωστόσο, προειδοποίησε ότι οι ραγδαίες αλλαγές στα προϊόντα τεχνητής νοημοσύνης ενδέχεται να κάνουν τους καταναλωτές επιφυλακτικούς απέναντι στην προπληρωμή υπηρεσιών.

Ο βασικός κίνδυνος είναι ότι οι υπηρεσίες για τις οποίες έχουν πληρώσει ενδέχεται στο μεταξύ να αντικατασταθούν από νεότερες ή να καταργηθούν.

Το Singles’ Day, το οποίο πραγματοποιείται από το 2009 με στόχο την τόνωση της καταναλωτικής δαπάνης, έχει εξελιχθεί στο μεγαλύτερο εμπορικό γεγονός του κόσμου.

Πέρυσι, οι συνολικές πωλήσεις σε όλες τις πλατφόρμες ανήλθαν σε 1,70 τρισ. γουάν (255 δισ. δολάρια), σύμφωνα με τα στοιχεία της ανεξάρτητης εταιρείας παροχής δεδομένων Syntun.