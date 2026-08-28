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Ένα νέο μέτωπο ακρίβειας στα βασικά αγροτικά εμπορεύματα αρχίζει να διαμορφώνεται στις διεθνείς αγορές, με το σιτάρι να βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο. Η εύθραυστη ισορροπία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης δοκιμάζεται ταυτόχρονα από τις πολεμικές εξελίξεις στη Μαύρη Θάλασσα, τις δυσκολίες στις μεταφορές, τη συρρίκνωση των αποθεμάτων και τις ολοένα εντονότερες επιπτώσεις των ακραίων καιρικών φαινομένων.

Το αποτέλεσμα είναι ένα ιδιαίτερα ευάλωτο περιβάλλον, στο οποίο ακόμη και μία πρόσθετη διαταραχή μπορεί να πυροδοτήσει νέο κύμα ανατιμήσεων, επαναφέροντας μνήμες από την εκτόξευση των τιμών που ακολούθησε την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία.

Οι πρώτες ενδείξεις είναι ήδη ορατές. Οι τιμές του σιταριού ενισχύθηκαν περισσότερο από 3%, φτάνοντας στα 6,50 δολάρια ανά μπούσελ και πλησιάζοντας εκ νέου το υψηλό διετίας των 7,08 δολαρίων που είχε καταγραφεί στις 22 Ιουλίου. Πίσω από την τελευταία ανοδική κίνηση βρίσκονται κυρίως οι φόβοι για νέες διακοπές στις εξαγωγικές ροές από τη Μαύρη Θάλασσα.

Οι ανησυχίες εντάθηκαν μετά τις μεγάλες επιθέσεις ουκρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών, οι οποίες οδήγησαν σε διακοπή εργασιών σε τερματικό σταθμό σιτηρών στο Νοβοροσίσκ, το σημαντικότερο ρωσικό λιμάνι εξαγωγής σιταριού στη Μαύρη Θάλασσα.

Η εξέλιξη έρχεται σε μία κρίσιμη περίοδο, καθώς Ρωσία και Ουκρανία βρίσκονται στην εποχή αιχμής των εξαγωγών. Παράλληλα, οι δύο πλευρές στοχεύουν ολοένα συχνότερα πλοία, λιμενικές εγκαταστάσεις και άλλες υποδομές logistics, αυξάνοντας τον κίνδυνο μεγαλύτερων προβλημάτων στις μεταφορές.

Η Μαύρη Θάλασσα ξανά στο επίκεντρο

Η σημασία των εξελίξεων γίνεται μεγαλύτερη εξαιτίας του ρόλου της Ρωσίας στην παγκόσμια αγορά. Οι ρωσικές εξαγωγές σιταριού αναμένεται τον Αύγουστο να υποχωρήσουν στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων σχεδόν δέκα ετών, ενώ η πρόβλεψη για τις εξαγωγές της περιόδου 2026/27 μειώθηκε κατά 500.000 τόνους, στα 44,5 εκατ. τόνους.

Ανάλογες πιέσεις καταγράφονται και στην Ουκρανία, η οποία έχει περιορίσει τις εκτιμήσεις της για τις εξαγωγές σιτηρών έως και κατά 12%.

Η εικόνα δεν σημαίνει κατ’ ανάγκη ότι η διεθνής αγορά οδηγείται σε άμεση έλλειψη. Η σχετικά ασθενής παγκόσμια ζήτηση μπορεί να λειτουργήσει ως ανάχωμα, ενώ οι χαμηλότερες ρωσικές τιμές και η αξιοποίηση εναλλακτικών εξαγωγικών διαδρομών ενδέχεται να περιορίσουν μέρος των επιπτώσεων στην παγκόσμια τροφοδοσία.

Το πρόβλημα, ωστόσο, είναι ότι το περιθώριο ασφαλείας γίνεται μικρότερο. Σε μια αγορά όπου η προσφορά βρίσκεται ήδη υπό πίεση, οποιαδήποτε παρατεταμένη διακοπή στις θαλάσσιες μεταφορές μπορεί να μεταφερθεί γρήγορα στις τιμές.

Ο κλιματικός παράγοντας και το Ελ Νίνιο

Η γεωπολιτική αποτελεί μόνο τη μία πλευρά της εξίσωσης. Η παγκόσμια παραγωγή σιταριού αναμένεται πλέον να διαμορφωθεί στους 806,5 εκατ. τόνους το 2026, έπειτα από καθοδική αναθεώρηση κατά 0,5% σε σχέση με την προηγούμενη εκτίμηση. Σε ετήσια βάση, η παραγωγή προβλέπεται μειωμένη κατά 4,3%.

Σημαντικό μέρος της επιδείνωσης συνδέεται με την Αυστραλία, όπου η παραγωγή αναμένεται να κινηθεί κάτω από τον μέσο όρο της τελευταίας πενταετίας.

Η αυξημένη πιθανότητα για βροχοπτώσεις χαμηλότερες από τα φυσιολογικά επίπεδα εξαιτίας του Ελ Νίνιο, σε συνδυασμό με το αυξημένο κόστος των γεωργικών εισροών, απειλεί να περιορίσει τόσο τις εκτάσεις που θα καλλιεργηθούν όσο και τις τελικές αποδόσεις. Οι πρόσφατες βροχοπτώσεις σε ορισμένες περιοχές της χώρας δεν αρκούν μέχρι στιγμής για να ανατρέψουν τη συνολική εικόνα.

Οι διεθνείς τιμές του σιταριού έχουν ήδη αυξηθεί κατά 5,8%, ενώ βρίσκονται κατά 9,9% υψηλότερα σε σχέση με έναν χρόνο νωρίτερα. Στο επίκεντρο παραμένουν οι διαταραχές στη Μαύρη Θάλασσα και οι ζημιές στις εξαγωγικές υποδομές, όμως στην εξίσωση προστίθενται πλέον και οι επιπτώσεις από τους πρόσφατους καύσωνες στις γεωργικές αποδόσεις σημαντικών παραγωγικών χωρών.

Πρόκειται για έναν συνδυασμό που καθιστά την αγορά περισσότερο ευαίσθητη στις ειδήσεις. Μια επιδείνωση των καιρικών συνθηκών σε μεγάλο παραγωγό ή ένα νέο πλήγμα σε κρίσιμες υποδομές μπορεί να μεταβάλει πολύ γρήγορα τις προσδοκίες για την προσφορά.

Η μεγάλη πτώση της αμερικανικής παραγωγής

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί και η κατάσταση στις ΗΠΑ, όπου η συνολική παραγωγή σιταριού προβλέπεται να μειωθεί κατά 23% σε ετήσια βάση. Η πτώση δεν περιορίζεται σε μία μόνο ποικιλία, αλλά εκτείνεται ουσιαστικά σε όλες τις βασικές κατηγορίες.

Το σκληρό κόκκινο χειμερινό σιτάρι (HRW), παραδοσιακά η μεγαλύτερη κατηγορία παραγωγής στις ΗΠΑ, οδεύει προς τη μικρότερη σοδειά από την περίοδο 1957/58.

Και αυτό παρά το γεγονός ότι οι εξαγωγές HRW προβλέπεται να μειωθούν κατά 35% σε ετήσια βάση, ενώ η χρήση του συγκεκριμένου σιταριού για τρόφιμα εκτιμάται ότι θα υποχωρήσει στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2014/15. Ακόμη και υπό αυτές τις συνθήκες, τα τελικά αποθέματα αναμένεται να είναι 30% χαμηλότερα από την περίοδο 2025/26.

Το σκληρό κόκκινο ανοιξιάτικο σιτάρι αναμένεται να καλύψει μεγαλύτερο τμήμα της ζήτησης για τρόφιμα και εξαγωγές, γεγονός που προβλέπεται να μειώσει κατά 13% τα δικά του τελικά αποθέματα.

Πτωτική πορεία αναμένεται επίσης στα αποθέματα του μαλακού κόκκινου χειμερινού σιταριού, του λευκού και του σκληρού σιταριού.

Συνολικά, τα τελικά αποθέματα σιταριού στις ΗΠΑ προβλέπεται να μειωθούν κατά 21%, στα 722 εκατ. μπούσελ, που αποτελεί το χαμηλότερο επίπεδο της τελευταίας τριετίας. Η εξέλιξη περιορίζει ακόμη περισσότερο το «μαξιλάρι» που θα μπορούσε να απορροφήσει μια νέα διαταραχή της παγκόσμιας προσφοράς.

Ο καιρός γίνεται ο μεγάλος «μπαλαντέρ»

Η εμπειρία των τελευταίων ετών έχει δείξει πόσο γρήγορα η γεωπολιτική μπορεί να περάσει από τα πεδία των συγκρούσεων στις τιμές των αγροτικών προϊόντων. Η Μαύρη Θάλασσα παραμένει ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες μεταβλητότητας για το σιτάρι, καθώς οποιοδήποτε σοβαρό πρόβλημα στη ναυσιπλοΐα μπορεί να επηρεάσει άμεσα τη διεθνή προσφορά.

Όμως ο παράγοντας που γίνεται ολοένα πιο δύσκολο να προβλεφθεί είναι το κλίμα.

Ξηρασίες, πλημμύρες και παρατεταμένοι καύσωνες πλήττουν συχνότερα βασικές γεωργικές περιοχές, μετατρέποντας τον καιρό από έναν περιστασιακό κίνδυνο σε βασική μεταβλητή για την πορεία των τιμών.

Το 2026 αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα. Η ξηρασία στις ΗΠΑ έχει πλήξει ιδιαίτερα τη ζώνη παραγωγής σκληρού κόκκινου χειμερινού σιταριού, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση της μικρότερης αμερικανικής σοδειάς της συγκεκριμένης κατηγορίας εδώ και πολλές δεκαετίες.

Ακριβώς γι’ αυτό ο κλιματικός κίνδυνος αποκτά πλέον κεντρικό ρόλο στα μοντέλα πρόβλεψης. Ένα ακραίο καιρικό φαινόμενο σε μία από τις μεγάλες παραγωγούς χώρες μπορεί μέσα σε λίγες ημέρες να αλλάξει τις εκτιμήσεις για τη σοδειά και να προκαλέσει έντονες κινήσεις στις αγορές.

Το εύρος των 4 έως 9 δολαρίων έως το 2030

Η μακροπρόθεσμη εικόνα για το σιτάρι παραμένει συνεπώς έντονα διχασμένη. Τα περισσότερο ανοδικά σενάρια τοποθετούν την τιμή στα 8 έως 9 δολάρια ανά μπούσελ έως το 2030, θεωρώντας ότι ο γεωργικός πληθωρισμός, τα υψηλότερα κόστη και οι κλιματικοί κίνδυνοι θα συνεχίσουν να περιορίζουν την προσφορά.

Οι πιο συγκρατημένες εκτιμήσεις βλέπουν ένα εύρος 4 έως 7 δολαρίων ανά μπούσελ, με το σκεπτικό ότι οι υψηλότερες τιμές θα δώσουν κίνητρο για μεγαλύτερες καλλιεργούμενες εκτάσεις, αυξημένες επενδύσεις και ενίσχυση της παραγωγής.

Το βασικό πρόβλημα είναι ότι οι παράγοντες που καθορίζουν πλέον την αγορά λειτουργούν ταυτόχρονα. Πόλεμος, προβλήματα στις εφοδιαστικές αλυσίδες, χαμηλότερα αποθέματα και ακραία καιρικά φαινόμενα δημιουργούν ένα περιβάλλον στο οποίο η ισορροπία μπορεί να ανατραπεί πολύ γρήγορα.

Και όσο η παγκόσμια αγορά διαθέτει μικρότερα περιθώρια για να απορροφήσει απρόβλεπτες απώλειες παραγωγής, τόσο αυξάνεται ο κίνδυνος ένα νέο σοκ στο σιτάρι να περάσει τελικά από τις διεθνείς αγορές στο κόστος των τροφίμων και στην τσέπη των καταναλωτών.

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