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Όταν η Μακένζι Σκοτ χώρισε από τον Τζεφ Μπέζος το 2019, μετατράπηκε εν μία νυκτί σε μία από τις πλουσιότερες γυναίκες του πλανήτη. Η συμφωνία διαζυγίου πέρασε στην ιστορία, παραχωρώντας της το 4% των μετοχών της Amazon, μια περιουσία εκτιμώμενη τότε στα 38 δισεκατομμύρια δολάρια. Χωρίς να χάσει χρόνο, άρχισε να μοιράζει δισεκατομμύρια σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, κοινοτικά κολέγια και πρωτοβουλίες κοινωνικής δικαιοσύνης, επιλέγοντας μια εντελώς διαφορετική διαδρομή από εκείνη του πρώην συζύγου της. Παρά τις προοδευτικές φιλανθρωπικές της επιλογές, η Σκοτ παρέμενε πιστή σε μια σιδηρά αρχή, την απόλυτη σιωπή, αφήνοντας αποκλειστικά τις επιταγές της να μιλούν.

Γι’ αυτό και προκάλεσε αίσθηση η απόφασή της να ανακοινώσει τη δωρεάν αυτοέκδοση ενός μυθιστορήματος σε συνέχειες, με τίτλο «Last Days in Two Nations (A History in Eighteen Minds)».

Μια στροφή στο σκοτεινό μέλλον και η παράκαμψη της Amazon

Πρώην προστατευόμενη της θρυλικής Τόνι Μόρισον, η Σκοτ είχε εκδώσει στο παρελθόν δύο μυθιστορήματα ως Μακένζι Μπέζος: το βραβευμένο οικογενειακό δράμα «The Testing of Luther Albright» (2005) και το θρίλερ «Traps» (2013). Το νέο της εγχείρημα αποτελεί ριζική στροφή. Διαδραματίζεται σε ένα δυστοπικό εγγύς μέλλον, όπου η Αμερική έχει διασπαστεί στις «Still United» πολιτείες και στο αυταρχικό καθεστώς «Dakota Membership». Η αφήγηση εναλλάσσεται μεταξύ 18 διαφορετικών χαρακτήρων, αποτυπώνοντας έναν κατακερματισμένο κόσμο.

Η μεγαλύτερη έκπληξη, όμως, δεν ήταν το περιεχόμενο, αλλά το μέσο. Αντί για τους παραδοσιακούς εκδοτικούς οίκους, η Σκοτ δημοσίευσε το έργο σε εννέα δωρεάν δόσεις στην πλατφόρμα Substack. Όπως επισήμαναν αμέσως οι χρήστες του διαδικτύου, αυτός ήταν ο πλέον άμεσος τρόπος να διασφαλίσει ότι το βιβλίο της δεν θα πωλείται από την Amazon.

Ένας γελοιογραφικός τύραννος και οι αιχμηρές αναλογίες

Το μεγαλύτερο μέρος της ιστορίας εξελίσσεται μέσα σε μία εβδομάδα, καθώς διάφοροι χαρακτήρες συνωμοτούν για να ξεφύγουν από τη φασιστική κοινωνία της «Dakota Membership». Στο καθεστώς αυτό, πληγές από αλλεπάλληλες πανδημίες, οποιοσδήποτε επιδεικνύει συναισθηματική ιδιαιτερότητα ή ανατρεπτική σκέψη κινδυνεύει με εκτοπισμό σε «κέντρα αυτοβελτίωσης» και φρικτές γονιδιακές θεραπείες. Το Ίντερνετ ελέγχεται, οι ειδήσεις είναι αμιγώς προπαγανδιστικές, ενώ ακόμη και οι οικιακές συσκευές έχουν απαγορευτεί.

Στο τιμόνι βρίσκεται ο Πρόεδρος Ντάμιαν Πάξτον, ένας αυταρχικός ηγέτης με εμμονή στην ευγονική, τα ψάρια κόι, τις πολυτελείς κατοικίες και τις νεότερες γυναίκες, με τις οποίες απολαμβάνει μπάνια σε μια γιγαντιαία εξαγωνική μπανιέρα με χρυσές βρύσες-δελφίνια. Η Σκοτ δεν φείδεται υπαινιγμών, δανειζόμενη στοιχεία από την οπτική γλώσσα της αμερικανικής πολιτικής σκηνής και της ελίτ του Πλουτώνα. Διαβάζοντας για τα χλιδάτα πάρτι του καθεστώτος, είναι σχεδόν αδύνατο για τον αναγνώστη να μην ανακαλέσει εικόνες της υπερβολής των δισεκατομμυριούχων της Σίλικον Βάλεϊ.

Συνεννοχή, μητρότητα και το βάρος του «μπουφέ»

Κεντρικός άξονας της αφήγησης είναι η Λιβ Λόκχαρτ, η διοργανώτρια εκδηλώσεων του καθεστώτος. Επιφανειακά, η Λιβ είναι μια πιστή ακόλουθος που εκτελεί τις διαταγές του Πάξτον. Πίσω όμως από τις κλειστές πόρτες του σπιτιού της, χλευάζει τον ηγέτη και σχεδιάζει την απόδραση του γιου της, Γουίλ. Η Λιβ δεν διατρέφει αυταπάτες για τον κόσμο στον οποίο ζει, ούτε διακατέχεται από αλτρουιστικά κίνητρα.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η ίδια στην πιο ωμή αποστροφή του κειμένου:

«Δεν υπάρχουν καλές επιλογές. Αυτό δεν είναι μπουφές φαντασίας. Είναι ένας μπουφές με σάντουιτς από σκατά. Απλά διάλεξε ένα, πάρε μια μεγάλη μπουκιά, χώνεψέ το και ξαναγέμισε το στομάχι σου. Σκατά σκέψης, σκατά επιλογής, κάθε χώρα είχε τα δικά της σκατά, ξερασμένα πάνω σε ένα τραπέζι δεξιώσεων από μοναχικούς ανώριμους άνδρες.»

Το αινιγματικό φινάλε και η ετυμηγορία των κριτικών

Η εξέλιξη της πλοκής είναι χαοτική. Χαρακτήρες πεθαίνουν αιφνίδια, ο Πρόεδρος Πάξτον αυτοεγκλωβίζεται σε ένα υπόγειο καταφύγιο πίνοντας καφέ από τη Σάντα Ελένα, το νησί της εξορίας του Ναπολέοντα και η ιστορία πραγματοποιεί ένα άλμα στο μέλλον. Εκεί, ο ενήλικας πλέον Γουίλ εκπονεί τη διατριβή του σχετικά με τη διαγενεακή επίδραση του ναρκισσιστικού ελέγχου στα έθνη-κράτη και τα οικογενειακά συστήματα, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι όλες οι διαφορετικές εκδοχές της αλήθειας συμβαίνουν ταυτόχρονα.

Το αποτέλεσμα άφησε την κριτική αμήχανη. Το Vanity Fair σχολίασε σκωπτικά ότι η Σκοτ θα έπρεπε να είχε διαθέσει ένα μικρό μέρος της περιουσίας της για την πρόσληψη ενός επαγγελματία επιμελητή, ενώ η New York Post χαρακτήρισε το βιβλίο «δύσκολο να ξεδιαλυνθεί». Η μορφή των PDF με διπλό διάστημα και γραμματοσειρά Courier ενίσχυσε την αίσθηση ενός ημιτελούς, βιαστικού προσχεδίου.

Με περισσότερους από 11.000 εγγεγραμμένους αναγνώστες στο Substack, η Μακένζι Σκοτ απέδειξε ότι διατηρεί τη δύναμη να προκαλεί το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης. Ωστόσο, το αν το δυστοπικό της μανιφέστο αποτελεί μια βαθιά κοινωνική σάτιρα ή απλώς ένα δυσνόητο προσωπικό ξέσπασμα, παραμένει ένα ερώτημα που κάθε αναγνώστης καλείται να απαντήσει μόνος του.

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