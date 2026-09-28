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Για ένα από τα σημαντικότερα ορόσημα στην ιστορία του προγράμματος Starship, ετοιμάζεται η SpaceX, καθώς σχεδιάζει να στείλει για πρώτη φορά το γιγαντιαίο διαστημόπλοιο σε τροχιά γύρω από τη Γη. Η 14η δοκιμαστική πτήση έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα από τις εγκαταστάσεις της εταιρείας στη Starbase του Τέξας, έχοντας ήδη λάβει την απαραίτητη έγκριση από τις αμερικανικές αρχές.

Το παράθυρο εκτόξευσης διάρκειας 75 λεπτών ανοίγει στις 8:15 π.μ. ώρα Ανατολικής Ακτής των ΗΠΑ, δηλαδή στις 7:15 π.μ. τοπική ώρα Τέξας. Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA) γνωστοποίησε ότι στις 26 Σεπτεμβρίου εξέδωσε την άδεια για τις επιχειρήσεις εκτόξευσης και επανεισόδου της 14ης πτήσης του συστήματος Starship Super Heavy.

Παράλληλα, η εταιρεία του Έλον Μασκ σχεδιάζει κατά τη διάρκεια της αποστολής να θέσει σε τροχιά 26 νέους δορυφόρους Starlink V3.

Γιατί η 14η πτήση είναι διαφορετική

Η συγκεκριμένη δοκιμή αποτελεί σημαντικό βήμα για τη SpaceX, καθώς καμία από τις 13 προηγούμενες δοκιμαστικές πτήσεις του Starship δεν είχε σχεδιαστεί με στόχο την ολοκλήρωση μιας πλήρους τροχιάς γύρω από τη Γη.

Με τη 14η πτήση, η εταιρεία φιλοδοξεί πλέον να αποδείξει ότι το διαστημόπλοιο μπορεί να πραγματοποιήσει τροχιακή πτήση, ανοίγοντας τον δρόμο για τις πολύ πιο σύνθετες αποστολές που σχεδιάζει τα επόμενα χρόνια.

Το Starship αποτελεί κομβικό στοιχείο των αναπτυξιακών σχεδίων της SpaceX. Η εταιρεία βασίζεται στον τεράστιο πύραυλο για να αυξήσει δραστικά τη δυνατότητα μεταφοράς φορτίων σε τροχιά και, κυρίως, για να επιταχύνει την ανάπτυξη του δικτύου Starlink.

Σήμερα η SpaceX διαθέτει περίπου 11.000 ενεργούς δορυφόρους σε τροχιά, έναντι περίπου 650 της ανταγωνίστριας Eutelsat OneWeb.

Το Starlink στο επίκεντρο της στρατηγικής

Το Starlink, το οποίο η εταιρεία εντάσσει στον τομέα συνδεσιμότητας, ήταν στο δεύτερο τρίμηνο η μεγαλύτερη και η μοναδική κερδοφόρα επιχειρηματική δραστηριότητα της SpaceX.

Ο Έλον Μασκ είχε δηλώσει τον Αύγουστο ότι δεν θεωρεί απίθανο το Starlink να φτάσει κάποια στιγμή στο σημείο να παρέχει το μεγαλύτερο μέρος της παγκόσμιας διαδικτυακής συνδεσιμότητας, τουλάχιστον στις χώρες στις οποίες επιτρέπεται να δραστηριοποιείται.

Η SpaceX εισήχθη στο χρηματιστήριο τον Ιούνιο, πραγματοποιώντας τη μεγαλύτερη αρχική δημόσια προσφορά (IPO) που έχει καταγραφεί μέχρι σήμερα, ενώ η αποτίμησή της διαμορφώνεται πλέον κοντά στα 2 τρισ. δολάρια.

Πλήρως επαναχρησιμοποιούμενο σύστημα

Η SpaceX έχει σχεδιάσει το Starship και τον προωθητικό πύραυλο Super Heavy ώστε να είναι πλήρως επαναχρησιμοποιούμενοι. Βασικός στόχος είναι να μπορούν να μεταφέρουν μεγαλύτερα φορτία σε τροχιά με σημαντικά χαμηλότερο κόστος σε σχέση με προηγούμενα διαστημικά συστήματα.

Η επιτυχία του προγράμματος έχει σημασία και για τη NASA, καθώς η SpaceX προετοιμάζει το Starship για μία μεγάλη δοκιμαστική αποστολή της αμερικανικής διαστημικής υπηρεσίας το επόμενο έτος.

Μακροπρόθεσμα, το Starship προορίζεται να χρησιμοποιηθεί και για τη μεταφορά Αμερικανών αστροναυτών ξανά στην επιφάνεια της Σελήνης.

Από το Starlink στην Τεχνητή Νοημοσύνη στο Διάστημα

Τα σχέδια της SpaceX, ωστόσο, δεν περιορίζονται στις τηλεπικοινωνίες και στις επανδρωμένες αποστολές.

Η διευθύνουσα σύμβουλος λειτουργιών της εταιρείας, Γκουίν Σότγουελ, δήλωσε νωρίτερα μέσα στον Σεπτέμβριο, στο All-In Summit, ότι η SpaceX σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει το Starship προκειμένου να μεταφέρει υπολογιστική ισχύ μεγάλης κλίμακας στο Διάστημα.

Σύμφωνα με την ίδια, η εταιρεία σχεδιάζει να αρχίσει από το 2027 την εκτόξευση δορυφόρων που θα παρέχουν υπολογιστική ισχύ για εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης.

Κρίσιμο ρόλο στην επόμενη φάση ανάπτυξης θα έχουν και οι νέοι Starlink V3, οι οποίοι κατασκευάζονται στις εγκαταστάσεις της SpaceX στο Ρέντμοντ της Ουάσιγκτον.

Οι νέοι δορυφόροι είναι μεγαλύτεροι και ισχυρότεροι από τις προηγούμενες γενιές, ενώ διαθέτουν ηλιακές συστοιχίες που παράγουν διπλάσια ισχύ. Παράλληλα, έχουν σχεδιαστεί ώστε να μεταδίδουν δεδομένα με μεγαλύτερες ταχύτητες στους συνδρομητές του Starlink.

Η επικείμενη δοκιμή αποτελεί έτσι κάτι περισσότερο από ακόμη μία εκτόξευση για τη SpaceX. Εφόσον το Starship πετύχει για πρώτη φορά τον στόχο της τροχιακής πτήσης, η εταιρεία θα έχει κάνει ένα κρίσιμο βήμα προς την ταχύτερη ανάπτυξη του Starlink, τις αποστολές στη Σελήνη και τα σχέδιά της για υπολογιστικές υποδομές Τεχνητής Νοημοσύνης στο Διάστημα.

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