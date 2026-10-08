Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Σε υψηλό σχεδόν τριών ετών εκτοξεύθηκε το μέσο επιτόκιο των στεγαστικών δανείων σταθερού επιτοκίου 30ετούς διάρκειας στις ΗΠΑ, με τις εκτιμήσεις να συγκλίνουν ότι οι αυξήσεις ενδέχεται να συνεχιστούν, καθώς οι ανησυχίες για τον πληθωρισμό οδηγούν υψηλότερα τις αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε την Πέμπτη η Freddie Mac, το μέσο επιτόκιο των 30ετών στεγαστικών δανείων διαμορφώθηκε στο 7,40%, το υψηλότερο επίπεδο από τον Νοέμβριο του 2023, έναντι 7,28% την προηγούμενη εβδομάδα.

Ο πόλεμος ΗΠΑ και Ισραήλ με το Ιράν ενισχύει τις πληθωριστικές πιέσεις μέσω της αύξησης των τιμών της ενέργειας, ωθώντας ανοδικά τις αποδόσεις των μακροπρόθεσμων αμερικανικών ομολόγων. Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου του αμερικανικού Δημοσίου, με την οποία συνδέεται στενά η πορεία των στεγαστικών επιτοκίων, έχει ανέλθει σε υψηλό 24 ετών.

Από την έναρξη του πολέμου, στα τέλη Φεβρουαρίου, το μέσο επιτόκιο των στεγαστικών δανείων 30ετούς διάρκειας έχει αυξηθεί κατά 142 μονάδες βάσης, επιβαρύνοντας σημαντικά το κόστος δανεισμού για τα αμερικανικά νοικοκυριά.

Η στεγαστική κρίση στο επίκεντρο των ενδιάμεσων εκλογών

Η άνοδος των επιτοκίων, σε συνδυασμό με τις ήδη υψηλές τιμές των ακινήτων, έχει φέρει την αγορά κατοικίας στο επίκεντρο της κρίσης προσιτής στέγασης που αντιμετωπίζουν οι ΗΠΑ, ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών της 3ης Νοεμβρίου, οι οποίες θα καθορίσουν τον έλεγχο του Κογκρέσου.

Νωρίτερα φέτος, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αρνήθηκε να υπογράψει διακομματικό νομοσχέδιο για τη βελτίωση της πρόσβασης στην κατοικία, χαρακτηρίζοντάς το «μεγάλη βαρεμάρα», ενώ πίεζε το Κογκρέσο, συμπεριλαμβανομένων Ρεπουμπλικανών που αντιδρούσαν στις απαιτήσεις του, να εγκρίνει πρώτα ξεχωριστές και αμφιλεγόμενες ρυθμίσεις για τις εκλογικές διαδικασίες.

Το νομοσχέδιο, το οποίο μεταξύ άλλων καταργεί ή επιταχύνει περιβαλλοντικές αξιολογήσεις για κατασκευαστικά έργα κατοικιών και θέτει περιορισμούς στον αριθμό των υφιστάμενων μονοκατοικιών που μπορούν να κατέχουν μεγάλοι επενδυτές της Wall Street, τέθηκε σε ισχύ τον Ιούλιο χωρίς την υπογραφή του Τραμπ.

Γιατί τα υψηλά επιτόκια περιορίζουν και την προσφορά κατοικιών

Τα υψηλότερα στεγαστικά επιτόκια δεν περιορίζουν μόνο τη ζήτηση, αλλά λειτουργούν αποτρεπτικά και για τους ιδιοκτήτες που εξετάζουν το ενδεχόμενο να πουλήσουν τα ακίνητά τους.

Η πλειονότητα των Αμερικανών ιδιοκτητών κατοικιών διαθέτει ήδη στεγαστικά δάνεια με επιτόκια κάτω του 5%, γεγονός που τους αποθαρρύνει από το να προχωρήσουν σε πώληση και αγορά νέας κατοικίας, καθώς θα χρειάζονταν νέο δάνειο με σημαντικά υψηλότερο κόστος.

Η εξέλιξη αυτή επιδεινώνει την έλλειψη διαθέσιμων κατοικιών στις ΗΠΑ, ιδιαίτερα των οικονομικότερων ακινήτων που απευθύνονται σε αγοραστές πρώτης κατοικίας, διατηρώντας τις τιμές σε υψηλά επίπεδα παρά την εξασθένηση της ζήτησης.

«Τα υψηλότερα επιτόκια περιορίζουν τόσο τη ζήτηση όσο και την προσφορά αυτό το φθινόπωρο, επομένως είναι απίθανο να υπάρξουν σημαντικές καθοδικές πιέσεις στις τιμές των κατοικιών», δήλωσε η Λίζα Στέρτεβαντ της Bright MLS.

Όπως εκτίμησε, η αμερικανική αγορά κατοικίας οδεύει περισσότερο προς μια περίοδο στασιμότητας παρά κατάρρευσης. «Θα πρέπει να περιμένουμε μια αγορά κατοικίας που θα παγώσει, όχι μια αγορά που θα καταρρεύσει αυτό το φθινόπωρο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Διαβάστε ακόμη

Τραμπ: Νέες αγορές μετοχών άνω των $44 εκατ. – Οι 517 συναλλαγές και τα ερωτηματικά για σύγκρουση συμφερόντων

Ντίζελ: Σε κινούμενη άμμο οι τιμές, μάχη για δημοσιονομική ευελιξία στην Ευρώπη

Η «αόρατη» δισεκατομμυριούχος της Zara: Ποια είναι η Σάντρα Ορτέγκα που κατέχει 8,5 δισ. ευρώ χωρίς να πατάει το πόδι της στην εταιρεία

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ