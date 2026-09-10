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Η αγορά κατοικίας στη Βρετανία βρίσκεται αντιμέτωπη με σημαντικές προκλήσεις, καθώς το κόστος δανεισμού αυξάνεται και εντείνονται οι ανησυχίες για πιθανές φορολογικές επιβαρύνσεις στον προϋπολογισμό του επόμενου μήνα, σύμφωνα με επαγγελματίες της αγοράς ακινήτων.

Ο δείκτης τιμών κατοικιών του Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) βελτιώθηκε οριακά τον Αύγουστο στις -28 μονάδες, από -29 τον προηγούμενο μήνα. Ωστόσο, παραμένει κάτω από το μηδέν από τον Απρίλιο του 2025, γεγονός που σημαίνει ότι περισσότεροι μεσίτες αναφέρουν πτώση παρά άνοδο των τιμών.

Οι επαγγελματίες της αγοράς αναμένουν ότι οι τιμές θα συνεχίσουν να υποχωρούν κατά τους επόμενους τρεις μήνες, με την εικόνα να εμφανίζεται ιδιαίτερα αδύναμη στο Λονδίνο.

Παρά την έντονη άνοδο των στεγαστικών επιτοκίων που προκάλεσε ο πόλεμος στο Ιράν, η βρετανική αγορά ακινήτων έχει επιδείξει μέχρι στιγμής σχετική ανθεκτικότητα. Οι δείκτες του RICS για τη ζήτηση από αγοραστές και τον όγκο των πωλήσεων βελτιώθηκαν τον Αύγουστο, στοιχείο που, σύμφωνα με τον επικεφαλής έρευνας αγοράς του οργανισμού, Τάραντ Πάρσονς, δείχνει ότι η αγορά «αρχίζει σταδιακά να βρίσκει τα πατήματά της».

Ωστόσο, όπως προειδοποίησε, αυτή η εύθραυστη σταθερότητα μπορεί να τεθεί εκ νέου σε κίνδυνο.

«Η ολοένα πιο αυστηρή στάση της Τράπεζας της Αγγλίας, στον απόηχο της νέας μεταβλητότητας στις παγκόσμιες αγορές ενέργειας, υπενθυμίζει ότι οι προοπτικές για το κόστος δανεισμού θα μπορούσαν να επιδεινωθούν περαιτέρω», ανέφερε ο Πάρσονς.

Οι αγορές έχουν ήδη ενσωματώσει στις τιμές τους το ενδεχόμενο αύξησης επιτοκίων έως το τέλος του έτους. Αν και πολλοί οικονομολόγοι του City εκτιμούν ότι η Τράπεζα της Αγγλίας θα αποφύγει μια νέα σύσφιξη, μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης του Bloomberg προβλέπει αύξηση κατά 25 μονάδες βάσης τον Φεβρουάριο.

Ήδη, σύμφωνα με στοιχεία της Moneyfacts, το μέσο επιτόκιο για διετές στεγαστικό δάνειο σταθερού επιτοκίου έχει αυξηθεί αισθητά στο 5,67%, από 4,83% λίγο πριν ξεκινήσει η σύγκρουση ΗΠΑ–Ιράν.

Πρόσθετη πηγή επιφυλακτικότητας για αγοραστές και πωλητές αποτελεί η φημολογία ότι ο υπουργός Οικονομικών Τζον Χίλι ενδέχεται να προχωρήσει σε αύξηση των φόρων επί της ακίνητης περιουσίας.

Η έκθεση του RICS δίνει ήδη τις πρώτες ενδείξεις ότι οι φόβοι για τη δημοσιονομική πολιτική μπορεί να πλήξουν την εμπιστοσύνη, όπως είχε συμβεί και πριν από τον προϋπολογισμό της προηγούμενης κυβέρνησης των Εργατικών το 2025. Τότε, αρκετοί αγοραστές είχαν αποσυρθεί από την αγορά, εν αναμονή νέου φόρου στις ακριβότερες κατοικίες της Βρετανίας.

Παράλληλα, ξεχωριστά στοιχεία επιβεβαιώνουν ότι η δραστηριότητα αρχίζει να επιβραδύνεται.

Σύμφωνα με στοιχεία της Lloyds που δημοσιεύθηκαν αυτή την εβδομάδα, οι τιμές κατοικιών στη Βρετανία κατέγραψαν ετήσια πτώση για πρώτη φορά από τον Νοέμβριο του 2023.

Την ίδια στιγμή, στοιχεία της Τράπεζας της Αγγλίας έδειξαν ότι οι εγκρίσεις στεγαστικών δανείων υποχώρησαν στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Ιανουάριο του 2024.

Οι μεσίτες εκτιμούν ότι η εικόνα των τιμών κατοικιών θα μπορούσε να σταθεροποιηθεί περισσότερο σε ορίζοντα 12 μηνών. Το Λονδίνο, ωστόσο, αναμένεται να παραμείνει υπό πίεση, με τις τιμές να προβλέπεται ότι θα συνεχίσουν να υποχωρούν.

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