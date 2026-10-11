Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Ο Γερμανός υπουργός των Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ επανέλαβε σήμερα την υποστήριξη του Βερολίνου στο πρόσωπο του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, μετά το κάλεσμα του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για την απομάκρυσή του, παροτρύνοντας για την άσκηση μεγαλύτερων πιέσεων στη Ρωσία, ώστε να ξαναρχίσουν ειρηνευτικές συνομιλίες.

Ο Βάντεφουλ δήλωσε ότι η Γερμανία παραμένει στο πλευρό της Ουκρανίας και της κυβέρνησης της και “υποστηρίζει πλήρως τον πρόεδρο στα δύσκολα καθήκοντά του”.

Η σχετική δήλωση έγινε σε μία συνεδρίαση της ηγεσίας του συντηρητικού Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος (CDU) του καγκελαρίου Φρίντριχ Μερτς, μετά από το χθεσινό κάλεσμα του Τράμπ για την αντικατάσταση του Ζελένσκι, υπογραμμίζοντας το σταδιακά αυξανόμενο ρήγμα μεταξύ του Βερολίνου και της Ουάσινγκτον.

Διαβάστε ακόμη

Aπό τη Βίσση έως τον Κλασικό Μαραθώνιο: Η Αθήνα ποντάρει στον live τουρισμό

Οι «κομάντος» της εποπτείας μπαίνουν στις τράπεζες – Στο μικροσκόπιο τα δάνεια υψηλού κινδύνου

Στα 1.000 ευρώ η μέση σύνταξη από τον Δεκέμβριο

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ