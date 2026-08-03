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Οι αγορές πετρελαίου ξεκίνησαν την εβδομάδα με ισχυρές απώλειες, καθώς η απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να ακυρώσει προγραμματισμένη στρατιωτική επίθεση κατά του Ιράν αναζωπύρωσε τις ελπίδες για διπλωματική λύση και επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ. Ο ίδιος ο Τραμπ ανακοίνωσε πως ξεκινά νέος γύρος συνομιλιών με την Τεχεράνη σήμερα Δευτέρα αφού πάγωσε τις νέες επιθέσεις ανταποκρινόμενος στις εκκλήσεις των συμμάχων των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή, με κυριότερη τη Σαουδική Αραβία.

Το Brent υποχώρησε έως και 7,3% στις ασιατικές συναλλαγές νωρίτερα, ενώ το αμερικανικό WTI κατέγραφε πτώση σχεδόν 6%, αντιστρέφοντας μέρος του ράλι άνω του 20% που είχε σημειωθεί τον Ιούλιο εξαιτίας της πολεμικής κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή. Αυτή την ώρα το Brent διαπραγματεύεται στα 83,69 δολ/βαρέλι με πτώση 4,86%.

Η αποκλιμάκωση ενισχύθηκε και από την απόφαση του ΟΠΕΚ+ να αυξήσει την παραγωγή τον Σεπτέμβριο κατά περίπου 188.000 βαρέλια ημερησίως, αν και οι αναλυτές επισημαίνουν ότι οι συνεχιζόμενες διαταραχές στην περιοχή εξακολουθούν να περιορίζουν την πραγματική επίδραση της επιπλέον προσφοράς.

Ο Τραμπ «παγώνει» τα πλήγματα και ποντάρει στη διπλωματία

Ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι οι συνομιλίες με το Ιράν θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα το απόγευμα.

Μιλώντας στους δημοσιογράφους μέσα στο Air Force One, ο Τραμπ χαρακτήρισε την επιχείρηση που είχε σχεδιαστεί ως «τη μεγαλύτερη επίθεση μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο», ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι προτιμά να δοκιμάσει πρώτα την οδό της διαπραγμάτευσης.

«Θα δούμε αν μπορούμε να πετύχουμε μια συμφωνία», δήλωσε, προσθέτοντας ότι «δεν επιδιώκω να σκοτώνονται άνθρωποι».

Ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι βρίσκεται κοντά μια συμφωνία για την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, ενώ διαβεβαίωσε πως θα συνεχίσει τις προσπάθειες για τον τερματισμό του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο πρίγκιπας διάδοχος της Σαουδικής Αραβίας, Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, του μετέφερε το Σαββατοκύριακο ότι μια συμφωνία είναι σαφώς προτιμότερη από μια μεγάλης κλίμακας στρατιωτική επίθεση.

«Μου είπαν ότι προτιμούν μια συμφωνία αντί για μια επίθεση, γιατί κανείς δεν γνωρίζει πού μπορεί να οδηγήσει ένας τέτοιος πόλεμος. Θα μπορούσαν να προκληθούν μαζικές μετακινήσεις πληθυσμών και τεράστιες καταστροφές. Υπάρχουν πολύ καλύτερες επιλογές», ανέφερε ο Τραμπ.

Διαπραγματεύσεις Ιράν – Ομάν για τα Στενά του Ορμούζ

Από την πλευρά της Τεχεράνης, ο υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί ανακοίνωσε μέσω Telegram ότι οι συνομιλίες μεταξύ Ιράν και Ομάν βρίσκονται στην τελική τους φάση.

Οι δύο χώρες, που ελέγχουν τις δύο πλευρές των Στενών του Ορμούζ, εξετάζουν ένα νέο πλαίσιο ναυσιπλοΐας στην περιοχή. Ωστόσο, ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγκαεΐ, διευκρίνισε ότι οι διαπραγματεύσεις δεν αφορούν άμεσα το αν τα Στενά θα ανοίξουν πλήρως ή όχι, επιρρίπτοντας παράλληλα στις ΗΠΑ την ευθύνη για τη διακοπή της εμπορικής ναυσιπλοΐας.

Η Τεχεράνη εξακολουθεί να επιμένει ότι τα πλοία δεν θα χρησιμοποιούν πλέον τη μέχρι σήμερα νότια ναυτιλιακή διαδρομή, κοντά στις ακτές του Ομάν, γεγονός που σημαίνει ότι ακόμη και σε περίπτωση επαναλειτουργίας του Ορμούζ, οι θαλάσσιες μεταφορές ενδέχεται να πραγματοποιούνται με νέο καθεστώς.

Η εύθραυστη εκεχειρία

Οι επαναλαμβανόμενες επιθέσεις μεταξύ Ιράν και συμμάχων των ΗΠΑ έχουν διατηρήσει ολόκληρη τη Μέση Ανατολή σε κατάσταση υψηλής έντασης, ενώ το ουσιαστικό κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ προκάλεσε ακραίες διακυμάνσεις στις τιμές της ενέργειας και σοβαρές αναταράξεις στη διεθνή ναυτιλία.

Η εκεχειρία που είχε επιτευχθεί τον Ιούνιο μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης κατέρρευσε τον περασμένο μήνα, αν και στα τέλη Ιουλίου οι δύο πλευρές συμφώνησαν σε νέα προσωρινή παύση των εχθροπραξιών, προκειμένου να δοθεί ακόμη μία ευκαιρία στη διπλωματία.

Η περίοδος αποκλιμάκωσης διακόπηκε όταν, σύμφωνα με τον Τραμπ, το Ιράν εξαπέλυσε αιφνιδιαστική επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους κατά αμερικανικής στρατιωτικής βάσης στην Ιορδανία, επαναφέροντας τον κίνδυνο γενικευμένης ανάφλεξης.

Την ίδια ώρα, το Ισραήλ παρακολουθεί τις εξελίξεις χωρίς να παρεμβαίνει στις νέες διπλωματικές προσπάθειες. Ο υπουργός και μέλος του συμβουλίου ασφαλείας της κυβέρνησης Νετανιάχου, Ζεέβ Έλκιν, δήλωσε ότι διαφαίνεται «μια πορεία προς συμφωνία μεταξύ Ιράν και Ομάν», υπενθυμίζοντας ότι οι δύο χώρες είχαν ήδη πραγματοποιήσει σχετικές επαφές τον προηγούμενο μήνα με στόχο την επανέναρξη της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ.

Παρά τη βελτίωση του κλίματος, οι κίνδυνοι παραμένουν αυξημένοι. Το Σαββατοκύριακο δύο σαουδαραβικά δεξαμενόπλοια διέσχισαν με επιτυχία το στενό Μπαμπ ελ Μαντέμπ, ωστόσο η βρετανική υπηρεσία UKMTO κατέγραψε ακόμη τρεις επιθέσεις κατά δεξαμενόπλοιων από το Σάββατο, υπενθυμίζοντας ότι η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στην περιοχή εξακολουθεί να βρίσκεται σε οριακό σημείο.

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