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(Last update 23:00)

Οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν στη συνεδρίαση της Παρασκευής, καθώς οι αγορές αξιολογούν το σχέδιο της G7 για αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων ντίζελ και αργού, με στόχο να περιοριστούν οι ανατιμήσεις στα καύσιμα.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent, του διεθνούς δείκτη αναφοράς, συμβολαίων Δεκεμβρίου έκλεισαν με μικρή πτώση στα 102,25 δολάρια, αν και νωρίτερα είχαν πέσει και κάτω από το όριο των 100 δολαρίων. Τα συμβόλαια του αμερικανικού West Texas Intermediate έπεσαν στα 91,11 δολάρια το βαρέλι.

Σε σύνολο εβδομάδας, το Brent υποχώρησε κατά 4,4% και το αμερικανικό αργό WTI κατέγραψε απώλειες 3,2%.

Η G7 θα διαθέσει 100 εκατ. βαρέλια από τα αποθέματα τους επόμενους τέσσερις μήνες, «με σημαντική αποδέσμευση ντίζελ ήδη μέσα στις πρώτες 20 ημέρες», ανέφεραν οι ηγέτες της ομάδας σε κοινή ανακοίνωση. Στην G7 συμμετέχουν η Γαλλία, ο Καναδάς, η Γερμανία, η Ιταλία, η Ιαπωνία, το Ηνωμένο Βασίλειο και οι Ηνωμένες Πολιτείες.

Οι αγορές καυσίμων εμφανίζουν έντονα σημάδια πίεσης, καθώς ιδιαίτερα το ντίζελ έχει επηρεαστεί τόσο από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή όσο και από τις ουκρανικές επιθέσεις σε ρωσικά διυλιστήρια.

Η κυβέρνηση Τραμπ πίεζε την Ευρωπαϊκή Ένωση να αποδεσμεύσει αποθέματα, προκειμένου να αποτραπεί μια πιθανή απαγόρευση των εξαγωγών ντίζελ από τις ΗΠΑ, οι οποίες έχουν εξελιχθεί στον μεγαλύτερο προμηθευτή της Ευρώπης. Την Πέμπτη, ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ κάλεσε τους Ευρωπαίους εταίρους να διαθέσουν «άμεσα» πρόσθετες ποσότητες.

«Η μεγαλύτερη αποκλιμάκωση των τιμών αναμένεται στην ευρωπαϊκή αγορά ντίζελ, όπου η αποδέσμευση των αποθεμάτων θα αυξήσει άμεσα τη διαθέσιμη προσφορά», δήλωσε η Ρεμπέκα Μπάμπιν, ανώτερη trader ενέργειας στην CIBC Private Wealth Group. «Οι ΗΠΑ επωφελούνται έμμεσα, καθώς οι ανάγκες της Ευρώπης για εισαγόμενο ντίζελ ενδέχεται να μειωθούν, ασκώντας πίεση στη ζήτηση για αμερικανικές εξαγωγές και στα περιθώρια κέρδους».

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