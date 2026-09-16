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Η πρεσβεία των ΗΠΑ στη Σαουδική Αραβία παρότρυνε σήμερα τους αμερικανούς υπηκόους να αναθεωρήσουν τα σχέδιά τους για οποιοδήποτε ταξίδι στο βασίλειο, εξαιτίας των κινδύνων που εγείρονται από το Ιράν και τους συμμάχους του αντάρτες του κινήματος Ανσαραλά της Υεμένης, γνωστού επίσης με το επώνυμο της οικογένειας των ηγετών του, των Χούθι.

Ταξιδιωτική οδηγία της πρεσβείας προειδοποιεί εναντίον των «κινδύνων» εξαιτίας «ιρανικών drones και πυραύλων που βάζουν στο στόχαστρο αμερικανικά συμφέροντα», «ένοπλων συγκρούσεων», της «τρομοκρατίας», των «απαγορεύσεων εξόδου από την επικράτεια» και της νομοθεσίας στο βασίλειο που αφορούν «τη δραστηριότητα σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης», ενώ προσθέτει «μην ταξιδεύετε προς τα σύνορα με την Υεμένη» εξαιτίας «της τρομοκρατικής απειλής».

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