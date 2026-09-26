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Οι ΗΠΑ και η Κίνα συμφώνησαν στη δημιουργία ενός νέου μηχανισμού επικοινωνίας για τη διαχείριση πιθανών περιστατικών που σχετίζονται με την Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ), σε μια προσπάθεια να περιοριστούν οι κίνδυνοι από την ταχύτατη εξέλιξη της τεχνολογίας.

Οι δύο μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου, που βρίσκονται σε έντονο ανταγωνισμό στον τομέα της AI, αποφάσισαν να δημιουργήσουν έναν ειδικό διμερή δίαυλο επικοινωνίας για την ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τις προκλήσεις αλλά και τις δυνατότητες της λεγόμενης «σούπερ-νοημοσύνης».

Η τεχνητή νοημοσύνη αποτέλεσε ένα από τα βασικά θέματα στις συζητήσεις μεταξύ του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Κινέζου Προέδρου Σι Τζινπίνγκ, καθώς οι δύο χώρες επιχειρούν να ισορροπήσουν ανάμεσα στην τεχνολογική πρωτοπορία και την ανάγκη για μεγαλύτερη ασφάλεια.

Ο νέος μηχανισμός προβλέπει τη δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας σε περίπτωση σοβαρών περιστατικών που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την εθνική ασφάλεια ή να δημιουργήσουν ευρύτερους κινδύνους από τη λειτουργία προηγμένων συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης.

Η συμφωνία έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία αυξάνονται οι ανησυχίες ότι η ανάπτυξη των μοντέλων AI μπορεί να προχωρά ταχύτερα από την ικανότητα των εταιρειών και των κυβερνήσεων να ελέγχουν πλήρως τις δυνατότητές τους.

Ο Σι Τζινπίνγκ υπογράμμισε ότι οι ηγέτες των δύο χωρών έχουν την ευθύνη να διασφαλίσουν πως η ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης θα υπηρετεί το κοινό καλό και θα παραμένει υπό ανθρώπινο έλεγχο.

Από την πλευρά του, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι επιθυμεί η αμερικανική προσέγγιση στη ρύθμιση της τεχνητής νοημοσύνης να παραμείνει κοντά στο σημερινό πλαίσιο, αποφεύγοντας υπερβολικούς περιορισμούς που, σύμφωνα με την αμερικανική πλευρά, θα μπορούσαν να επιβραδύνουν την καινοτομία.

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ είχε ήδη προτείνει τη δημιουργία ενός συστήματος έγκαιρης ενημέρωσης μεταξύ Ουάσινγκτον και Πεκίνου, ώστε οι δύο πλευρές να μπορούν να ανταλλάσσουν πληροφορίες σε περίπτωση περιστατικών που σχετίζονται με την ασφάλεια.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η προσπάθεια μετάβασης από μια κατάσταση περιορισμένης πληροφόρησης σε ένα μοντέλο μεγαλύτερης διαφάνειας μεταξύ των δύο κορυφαίων δυνάμεων στον χώρο της τεχνολογίας.

Παράλληλα, η συμφωνία δεν εξαλείφει τον ανταγωνισμό μεταξύ των δύο χωρών. Οι ΗΠΑ και η Κίνα συνεχίζουν να επενδύουν τεράστια ποσά στην ανάπτυξη προηγμένων μοντέλων, καθώς η τεχνητή νοημοσύνη θεωρείται κρίσιμο πεδίο για την οικονομία, την άμυνα και τη γεωπολιτική επιρροή των επόμενων ετών.

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