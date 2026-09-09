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Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν (IRGC) ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν επιθέσεις εναντίον δύο αμερικανικών πλοίων και οκτώ πετρελαιοφόρων στον Περσικό Κόλπο, σε αντίποινα για την καταστροφή πέντε ιρανικών δεξαμενόπλοιων από τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις.

Η νέα αυτή ανταλλαγή πληγμάτων μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης εντείνει την κρίση σε μία από τις σημαντικότερες ενεργειακές αρτηρίες του πλανήτη, προκαλώντας νέα άνοδο στις τιμές του πετρελαίου, με το Brent να κινείται σχεδόν στα 100 δολάρια το βαρέλι.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που μεταδόθηκε από το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο Tasnim, οι Φρουροί της Επανάστασης υποστήριξαν ότι τα πλοία που αποτέλεσαν στόχο επιχείρησαν να διασχίσουν περιοχή των Στενών του Ορμούζ που η Τεχεράνη είχε χαρακτηρίσει «απαγορευμένη και μη ασφαλή».

Το Ιράν υποστήριξε ότι η επιχείρηση στόχευσε «10 εχθρικά πλοία που υποστήριζαν και υποκινούσαν τις Ηνωμένες Πολιτείες» και ότι προκάλεσε «σημαντικές ζημιές».

Η εξέλιξη έρχεται λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση της αμερικανικής Κεντρικής Διοίκησης (CENTCOM) ότι οι ΗΠΑ κατέστρεψαν πέντε ιρανικά δεξαμενόπλοια, έπειτα από δύο επιθέσεις με βαλλιστικούς πυραύλους που, σύμφωνα με την Ουάσινγκτον, εξαπέλυσε το Ιράν εναντίον αμερικανικού πολεμικού πλοίου.

Το αμερικανικό ναυτικό ανέφερε ότι το πολεμικό πλοίο απέφυγε τις επιθέσεις και ότι δεν υπήρξαν τραυματισμοί Αμερικανών στρατιωτών.

Οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν τέσσερα πετρελαιοφόρα στον Κόλπο του Ομάν — τα M/T Kaviz, M/T Charminar, M/T Horizon 1 και M/T Riesco — ενώ ένα ακόμη πλοίο, το M/T Derya, χτυπήθηκε κοντά στο νησί Χαργκ του Ιράν.

«Οι αμερικανικές δυνάμεις έδωσαν εντολή στα πληρώματα να εγκαταλείψουν τα πλοία πριν από τα πλήγματα, τα οποία κατέστησαν τα πλοία μη λειτουργικά», ανέφερε η CENTCOM.

Πετρέλαιο: Το Brent κοντά στα 100 δολάρια λόγω φόβων για εφοδιασμό

Η νέα στρατιωτική κλιμάκωση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν αναζωπύρωσε τις ανησυχίες για πιθανές διαταραχές στις ροές πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή, οδηγώντας τις τιμές υψηλότερα.

Το αμερικανικό αργό WTI για παράδοση Οκτωβρίου ενισχύθηκε κατά 1,75% στα 94,66 δολάρια το βαρέλι, ενώ το διεθνές σημείο αναφοράς Brent σημείωσε άνοδο 1,55% στα 99,44 δολάρια το βαρέλι.

Οι αγορές ανησυχούν ότι η κλιμάκωση στον Περσικό Κόλπο μπορεί να επηρεάσει τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ, από όπου διέρχεται σημαντικό μέρος των παγκόσμιων εξαγωγών πετρελαίου.

Ο Ντάαν Στρούιβεν, επικεφαλής παγκόσμιας έρευνας εμπορευμάτων στη Goldman Sachs, δήλωσε ότι η πιθανότητα το Brent να ξεπεράσει τα 120 δολάρια το βαρέλι αυξάνεται, καθώς οι επιθέσεις κατά πλοίων διευρύνονται.

«Οι εξελίξεις των τελευταίων ημερών δείχνουν ότι το σενάριο όπου οι εξαγωγές παραμένουν στάσιμες και το Brent ξεπερνά τα 120 δολάρια γίνεται πλέον πιο πιθανό», ανέφερε.

Η Goldman Sachs εξακολουθεί να θεωρεί βασικό σενάριο τη σταδιακή αποκατάσταση των εξαγωγών μέσω εναλλακτικών διαδρομών και πρόσθετης μεταφορικής ικανότητας, ωστόσο η ένταση των επιθέσεων αυξάνει τους ανοδικούς κινδύνους για την αγορά.

Η μάχη για τα δεξαμενόπλοια και το παιχνίδι κυρώσεων

Η σύγκρουση ΗΠΑ και Ιράν έχει εισέλθει σε νέα φάση, καθώς η Ουάσινγκτον, μετά από μια περίοδο περιορισμένης στρατιωτικής δράσης, έχει στραφεί σε οικονομική πίεση κατά της Τεχεράνης.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, επέκρινε τις νέες αμερικανικές κυρώσεις, υποστηρίζοντας ότι αποτελούν επανάληψη μιας αποτυχημένης στρατηγικής.

«Αφού απέτυχαν να πετύχουν τους στόχους τους μέσω κυρώσεων ή πολέμου, η νέα “λύση” της Ουάσινγκτον είναι περισσότερες κυρώσεις; Σοβαρά;», έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Παράλληλα, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να στοχεύουν ιρανικά δεξαμενόπλοια ως απάντηση σε επιθέσεις κατά αμερικανικών πολεμικών πλοίων.

«Το Ιράν συνεχίζει να προσπαθεί να πλήξει αμερικανικά πλοία και κάθε φορά που το κάνει ή προσπαθεί να το κάνει, θα χάνει δεξαμενόπλοια», δήλωσε ο Ρούμπιο.

Το θρίλερ με το αμερικανικό υποβρύχιο drone

Στο μεταξύ, η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι κατέλαβε ένα αμερικανικό μη επανδρωμένο υποβρύχιο όχημα στα Στενά του Ορμούζ, το οποίο χαρακτήρισε «ένα από τα πιο σύγχρονα και έξυπνα υποβρύχια του αμερικανικού στρατού».

Η Ουάσινγκτον, ωστόσο, υποβάθμισε το περιστατικό, υποστηρίζοντας ότι επρόκειτο για ένα παλαιότερο και ελαττωματικό μοντέλο χωρίς ευαίσθητα δεδομένα ή απόρρητο εξοπλισμό.

Ο Αμερικανός αξιωματικός Τιμ Χόκινς ανέφερε ότι το μη επανδρωμένο όχημα παρουσίασε βλάβη κατά τη διάρκεια αποστολής επιτήρησης στην περιοχή και ότι οι επιχειρήσεις των ΗΠΑ συνεχίζονται κανονικά.

Τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης υποστήριξαν ότι επρόκειτο για το Dive-LD, αυτόνομο υποβρύχιο σύστημα της αμερικανικής εταιρείας αμυντικής τεχνολογίας Anduril.

Η υπόθεση αναδεικνύει τον αυξανόμενο ρόλο των αυτόνομων συστημάτων στον σύγχρονο πόλεμο, καθώς οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους χρησιμοποιούν ολοένα και περισσότερο μη επανδρωμένα μέσα για επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή.

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