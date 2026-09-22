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(Last upd 09:55)

Ένοπλη επίθεση σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης έξω από σχολείο στην περιοχή Τουργκουτλού της Μανίσα στην Τουρκία, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν μαθητές.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του κυβερνείου της Μανίσα, το περιστατικό σημειώθηκε στις 07:59, όταν οι αρχές έλαβαν ενημέρωση για πυροβολισμούς σε περιοχή κοντά στο Επαγγελματικό Τεχνικό και Ανατολίτικο Λύκειο «İnci Üzmez».

Αμέσως κινητοποιήθηκαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και υγειονομικά συνεργεία, τα οποία έσπευσαν στο σημείο. Από τις πρώτες έρευνες προέκυψε ότι συνολικά οκτώ άνθρωποι επηρεάστηκαν από το περιστατικό, με τους τραυματίες να μεταφέρονται στο πλησιέστερο νοσηλευτικό ίδρυμα.

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde bir okula silahlı saldırı düzenlendi. Yaralı öğrencilerin olduğu bildiriliyor. pic.twitter.com/hhVymq353k — ENSONHABER (@ensonhaber) September 22, 2026

Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι ο ύποπτος, ο οποίος φέρεται να άνοιξε πυρ με κυνηγετικό όπλο, εντοπίστηκε και συνελήφθη από τις δυνάμεις ασφαλείας.

Στο μεταξύ, στη δημοσιότητα ήρθαν πλάνα από κάμερες ασφαλείας, στα οποία καταγράφεται ο ύποπτος να φτάνει πεζός στην περιοχή του σχολείου, κρατώντας την καραμπίνα στα χέρια του.

Η αστυνομία ξεκίνησε άμεσα επιχείρηση για τον εντοπισμό του, η οποία ολοκληρώθηκε με τη σύλληψή του.

Για την υπόθεση έχει ξεκινήσει δικαστική και διοικητική έρευνα, ενώ οι αρχές αναμένεται να ενημερώσουν περαιτέρω για τις συνθήκες και τα κίνητρα της επίθεσης.

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