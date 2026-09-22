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Το Χρηματιστήριο της Κωνσταντινούπολης αφαιρεί τη Destek Finans Faktoring από τους δύο σημαντικότερους χρηματιστηριακούς δείκτες της Τουρκίας, καθώς η εταιρεία βρίσκεται στο επίκεντρο της μεγάλης έρευνας των αρχών για τις επενδυτικές στρατηγικές που ακολουθούσαν funds και οδήγησαν σε ακραίες διακυμάνσεις συγκεκριμένων μετοχών.

Με βάση τις τριμηνιαίες αλλαγές στους χρηματιστηριακούς δείκτες, η Destek Finans Faktoring αφαιρείται τόσο από τον Borsa Istanbul 30 όσο και από τον Borsa Istanbul 100. Από τον BIST 100 αφαιρείται παράλληλα και η Katilimevim Tasarruf Finansman.

Οι δύο εταιρείες συγκαταλέγονταν στις μετοχές που βρέθηκαν στο επίκεντρο των στρατηγικών τις οποίες έβαλαν στο στόχαστρο οι τουρκικές αρχές αυτόν τον μήνα.

Από άνοδο 7.500% σε απότομη πτώση

Η περίπτωση της Destek Finans βρίσκεται στο επίκεντρο λόγω της ακραίας πορείας της μετοχής. Η εταιρεία είχε ενταχθεί στον BIST 30 τον Σεπτέμβριο του 2025, ενώ από την αρχική δημόσια προσφορά της τον Φεβρουάριο του 2025 έως το υψηλό του Ιουλίου η μετοχή είχε καταγράψει άνοδο σχεδόν 7.500%.

Η χρηματιστηριακή αξία της Destek Finans έφτασε έως και τα 1,31 τρισ. τουρκικές λίρες, περίπου 26,8 δισ. δολάρια. Την ίδια στιγμή, τα καθαρά κέρδη της εταιρείας διαμορφώθηκαν σε 2,6 δισ. λίρες κατά το πρώτο εξάμηνο.

Οι συγκεκριμένες αποδόσεις είχαν προκαλέσει αντιδράσεις στην τουρκική αγορά, με επενδυτές να υποστηρίζουν ότι οι ακραίες μεταβολές σε μετοχές με περιορισμένη ελεύθερη διασπορά αλλοίωναν την εικόνα των βασικών χρηματιστηριακών δεικτών.

Η έρευνα για τα funds

Οι τουρκικές αρχές είχαν ήδη αυστηροποιήσει τον Αύγουστο τους κανόνες για τα funds που διατηρούσαν μεγάλες θέσεις σε εταιρείες με περιορισμένη ελεύθερη διασπορά, αναγκάζοντας ορισμένους διαχειριστές να μειώσουν τις θέσεις τους.

Ακολούθησαν μαζικές εκροές από επενδυτικά funds. Ορισμένα χαρτοφυλάκια που διαχειρίζονταν εταιρείες όπως η Tera Portföy και η Pusula Portföy δεν μπόρεσαν την περασμένη εβδομάδα να ανταποκριθούν στα αιτήματα εξαγοράς.

Οι αρχές παρενέβησαν και έθεσαν υπό εκκαθάριση 131 funds, τα οποία διαχειρίζονταν συνολικά επτά εταιρείες διαχείρισης. Η διαδικασία συνοδεύεται από σημαντικές απώλειες στις μετοχές που περιλαμβάνονταν στα συγκεκριμένα χαρτοφυλάκια.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης της Τουρκίας Ακίν Γκιουρλέκ έχει κάνει λόγο για «σχήματα τύπου Ponzi», υποστηρίζοντας ότι εταιρείες διαχείρισης funds συμμετείχαν σε στρατηγικές που οδηγούσαν σε τεχνητή άνοδο μετοχών με περιορισμένη διασπορά.

Έκθεση 70 δισ. λιρών στη Destek

Η Destek Finans ήταν η μετοχή του BIST 30 στην οποία είχαν τη μεγαλύτερη έκθεση τα funds που βρίσκονται υπό εκκαθάριση, σύμφωνα με έκθεση της QNB Invest.

Τα συγκεκριμένα χαρτοφυλάκια κατείχαν μετοχές της Destek αξίας περίπου 70 δισ. λιρών, ποσό που αντιστοιχούσε περίπου στο 66% της ελεύθερης διασποράς της εταιρείας.

Η έκθεση αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία καθώς η Tera Yatırım είχε αναλάβει τη διαδικασία εισαγωγής της Destek στο χρηματιστήριο, ενώ η μετοχή αποτελούσε μία από τις μεγαλύτερες συμμετοχές του βασικού fund της εταιρείας.

Συλλήψεις στελεχών

Η έρευνα έχει πλέον επεκταθεί και σε υψηλόβαθμα στελέχη του τουρκικού χρηματοπιστωτικού κλάδου.

Το Σαββατοκύριακο τέθηκαν υπό κράτηση ο πρόεδρος της Tera Yatırım Menkul Değerler, Εμρέ Τεζμέν, καθώς και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου Εμρέ Αλκίν και Κερέμ Αλκίν. Υπό κράτηση τέθηκε επίσης ο πρόεδρος της Pusula Holding, Σερντάρ Τουρχάν.

Παράλληλα, τουρκικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν τη σύλληψη του προέδρου της Destek, Αλτούντς Κουμόβα, ο οποίος ελέγχει ποσοστό 74% της εταιρείας.

Νέες αλλαγές στον BIST 100

Η Destek δεν είναι η μόνη μετοχή που απομακρύνεται από τους βασικούς δείκτες του Χρηματιστηρίου της Κωνσταντινούπολης. Το χρηματιστήριο αφαίρεσε συνολικά 27 μετοχές από τον BIST 100, μεταξύ των οποίων οι Pasifik Eurasia, Odine Teknoloji, Kiler Holding και Isiklar Enerji.

Την ίδια ώρα, η μετοχή της Destek Finans έχει υποχωρήσει κατά 34% την τελευταία εβδομάδα, ενώ η Katilimevim, η οποία ανήκει στην Pusula Holding, καταγράφει απώλειες 68% από τις αρχές του μήνα.

Είχε προηγηθεί η MSCI

Η Destek Finans είχε βρεθεί αντιμέτωπη με ανάλογη απόφαση και από την MSCI. Τον Μάιο, ο διεθνής πάροχος χρηματιστηριακών δεικτών αφαίρεσε τη μετοχή από τους δείκτες μικρής κεφαλαιοποίησης, επικαλούμενος «ζητήματα που αφορούσαν στην ελεύθερη διασπορά».

Στη συνέχεια, η MSCI και άλλοι πάροχοι δεικτών εξέφρασαν ανησυχίες για τη διαφάνεια των μετόχων, την ελεύθερη διασπορά και την προσβασιμότητα των συγκεκριμένων τίτλων.

Μέσα στον Σεπτέμβριο, η τουρκική εποπτική αρχή κεφαλαιαγοράς ανακοίνωσε νέα μέτρα για την ενίσχυση της διαφάνειας, με αλλαγές στα κριτήρια υπολογισμού της ελεύθερης διασποράς και αυστηρότερες απαιτήσεις για την παροχή στοιχείων σχετικά με τη μετοχική σύνθεση των εισηγμένων εταιρειών.

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