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Νέα τροπή παίρνει η υπόθεση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε δημοσίως την απογοήτευσή του για την πρώην πρέσβειρα των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, αποφεύγοντας παράλληλα να δεσμευτεί για το ενδεχόμενο απονομής προεδρικής χάρης εάν βρεθεί αντιμέτωπη με ποινικές διαδικασίες.

Σε συνέντευξή του στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο Newsmax, ο Αμερικανός Πρόεδρος επιβεβαίωσε ότι δεν έχει επικοινωνήσει με τη Γκίλφοϊλ μετά τις πρόσφατες αποκαλύψεις, οι οποίες προκάλεσαν πολιτική αναστάτωση στην Ουάσιγκτον και οδήγησαν στην αποχώρησή της από την αμερικανική πρεσβεία στην Αθήνα.

«Διάβασα κάποια πράγματα. Δεν έχω μιλήσει μαζί της», ανέφερε ο Τραμπ, προσθέτοντας ότι αισθάνθηκε απογοήτευση από όσα είδαν το φως της δημοσιότητας.

Η τοποθέτησή του αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς η Γκίλφοϊλ υπήρξε επί χρόνια πρόσωπο με στενές σχέσεις με το πολιτικό και οικογενειακό περιβάλλον του Αμερικανού Προέδρου.

NEWSMAX: Would you consider a pardon for Kimberly Guilfoyle? TRUMP: I don’t want to think about (So, yes!) https://t.co/0Q0WsLYXoF — Aaron Rupar (@atrupar) October 16, 2026

«Δεν θέλω ούτε να το σκέφτομαι» – Η ερώτηση για προεδρική χάρη

Η πιο χαρακτηριστική στιγμή της συνέντευξης ήρθε όταν ο Τραμπ ρωτήθηκε εάν θα εξέταζε το ενδεχόμενο να απονείμει προεδρική χάρη στην Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, σε περίπτωση που η υπόθεση αποκτούσε ποινικές διαστάσεις.

«Δεν θέλω να το σκέφτομαι», απάντησε.

Η δήλωση δεν συνιστά ούτε δέσμευση για απονομή χάρης ούτε κατηγορηματική απόρριψη ενός τέτοιου ενδεχομένου.

Ωστόσο, το γεγονός ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος κλήθηκε να τοποθετηθεί δημόσια για ένα τέτοιο σενάριο δείχνει πόσο έχει κλιμακωθεί η υπόθεση μετά τα δημοσιεύματα σχετικά με τη συμπεριφορά της πρώην πρέσβειρας.

Προς το παρόν, οι καταγγελίες που έχουν δημοσιοποιηθεί δεν ισοδυναμούν με δικαστική διαπίστωση ενοχής, ενώ η Γκίλφοϊλ έχει απορρίψει τις κατηγορίες σε βάρος της.

«Δεν εμπιστεύομαι κανέναν στην πολιτική» – Η ατάκα του Τραμπ για Νετανιάχου και Γκίλφοϊλ

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε και μια ακόμη απάντηση του Ντόναλντ Τραμπ, όταν δημοσιογράφος του Newsmax τον ρώτησε ευθέως εάν εμπιστεύεται τον Μπενιαμίν Νετανιάχου και την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος απέφυγε να τοποθετηθεί ξεχωριστά για τα δύο πρόσωπα, επιλέγοντας μια γενικότερη, αλλά ιδιαίτερα χαρακτηριστική απάντηση.

«Δεν εμπιστεύομαι κανέναν. Στον κόσμο της πολιτικής δεν εμπιστεύομαι κανέναν», δήλωσε.

🚨🇺🇸🇮🇱 Newsmax Reporter questions Trump’s loyalties: “Do you trust Netanyahu? Kimberly Guilfoyle?” TRUMP: “I don’t trust anybody… in the world of politics, I don’t trust anybody.” That’s probably the most honest truth he’s ever told! Writer: Jamie https://t.co/jYNMdskuzt — Mario Nawfal (@MarioNawfal) October 16, 2026

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