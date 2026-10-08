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Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε την Πέμπτη ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν πρόκειται να επιτεθούν στο Ιράν πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου, συνδέοντας ρητά το χρονοδιάγραμμα ενδεχόμενης νέας στρατιωτικής δράσης με το εσωτερικό πολιτικό ημερολόγιο της χώρας. Μάλιστα, έκανε λόγο και για παραγωγικές συνομιλίες με την Τεχεράνη.

Οι δηλώσεις του είχαν άμεσο αντίκτυπο στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, με το Brent να περιορίζει την άνοδό του στο 3,5%, ενώ νωρίτερα τα κέρδη του ξεπερνούσαν το 5%.

«Βρισκόμαστε σε παραγωγικές συνομιλίες με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν. Θέλω να καταστήσω σαφές σε όλους ότι, παρόλο που το Ιράν βρίσκεται σε πολύ δύσκολη κατάσταση, τόσο οικονομικά όσο και στρατιωτικά, και παρόλο που ο αποκλεισμός θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ, με το πετρέλαιο να διέρχεται από τα Στενά του Ορμούζ σε αριθμό-ρεκόρ βαρελιών (22 εκατομμύρια βαρέλια μόνο χθες το βράδυ, χωρίς ούτε ένα βαρέλι να προέρχεται από το Ιράν ή να κατευθύνεται προς αυτό!), δεν πρόκειται να επιτεθούμε στο Ιράν σε καμία περίπτωση πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές που θα διεξαχθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες στις 3 Νοεμβρίου», ανέφερε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social.

Η δήλωση του Αμερικανού προέδρου ήρθε λίγες ώρες αφότου είχε αναφέρει σε δημοσιογράφους, αργά το βράδυ της Τετάρτης, ότι η κυβέρνησή του εξέταζε το ενδεχόμενο νέων στρατιωτικών πληγμάτων κατά της Τεχεράνης πριν από τις εκλογές.

Η νέα τοποθέτηση του Τραμπ διαφοροποιεί επομένως το χρονοδιάγραμμα που είχε αφήσει ανοιχτό την προηγούμενη ημέρα, αποκλείοντας στρατιωτική επίθεση πριν από την κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση της 3ης Νοεμβρίου.

Νωρίτερα, πηγές είχαν αναφέρει στο NBC News ότι ο Τραμπ και η ομάδα εθνικής ασφάλειας του Λευκού Οίκου εξέταζαν το ενδεχόμενο επανέναρξης μεγάλης κλίμακας αμερικανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν τις επόμενες εβδομάδες, ακόμη και πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές.

Πετρέλαιο: Περιορίστηκε στο 3,5% η άνοδος του Brent μετά τις δηλώσεις Τραμπ

Οι δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου οδήγησαν σε περιορισμό των ισχυρών κερδών του πετρελαίου, το οποίο νωρίτερα είχε καταγράψει άνοδο άνω του 5%, εν μέσω κλιμάκωσης των επιθέσεων σε δεξαμενόπλοια στα Στενά του Ορμούζ και απειλών για την αμερικανική παραγωγή από τον τυφώνα Isaias.

Ειδικότερα, το Brent, που αποτελεί το διεθνές σημείο αναφοράς για τις τιμές του πετρελαίου, είχε ενισχυθεί νωρίτερα κατά 5,2%, στα 105,36 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό WTI σημείωνε άνοδο 5%, στα 92,70 δολάρια.

Στις 19:45 ώρα Ελλάδος, ωστόσο, μετά την ανάρτηση Τραμπ, η άνοδος του Brent περιορίστηκε στα 103,87 δολάρια και του WTI στα 91,06 δολάρια το βαρέλι.

Πάντως, παρά την αποκλιμάκωση των τιμών κερδών, η αγορά πετρελαίου εξακολουθεί να βρίσκεται υπό έντονη πίεση, καθώς το Ιράν έχει εντείνει τις επιθέσεις σε δεξαμενόπλοια που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, εννέα δεξαμενόπλοια έχουν δεχθεί επιθέσεις μέσα στην τελευταία εβδομάδα, εντός και γύρω από τη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια δίοδο, θέτοντας σε κίνδυνο την πρόσφατη ανάκαμψη των πετρελαϊκών ροών.

Τα στοιχεία της Kpler δείχνουν ότι κατά την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε την Τρίτη, από τα Στενά του Ορμούζ διήλθαν περίπου 9,5 εκατ. βαρέλια ημερησίως, ποσότητα μειωμένη κατά 30% σε σχέση με τα φυσιολογικά επίπεδα πριν από τον πόλεμο στο Ιράν.

Ωστόσο, οι συνολικές ροές πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένων των εναλλακτικών διαδρομών μέσω αγωγών, ανήλθαν σε 16,4 εκατ. βαρέλια ημερησίως, προσεγγίζοντας τα προπολεμικά επίπεδα.

Την ίδια ώρα, πρόσθετες πιέσεις στην παγκόσμια προσφορά προκαλεί ο τυφώνας Isaias στον Κόλπο του Μεξικού, ο οποίος απειλεί τις υπεράκτιες πετρελαϊκές εγκαταστάσεις των ΗΠΑ.

Οι πετρελαϊκές εταιρείες έχουν ήδη αναστείλει παραγωγή περίπου 500.000 βαρελιών ημερησίως, ποσότητα που αντιστοιχεί στο 25% της υπεράκτιας παραγωγής της περιοχής, καθώς ο τυφώνας κατευθύνεται προς τις ακτές της Αλαμπάμα, του Μισισίπι και της βορειοδυτικής Φλόριντα.

Σταθερά στο κόκκινο η ένταση στη Μέση Ανατολή

Εξάλλου, η κατάσταση στη Μέση Ανατολή παραμένει ιδιαίτερα τεταμένη. Οι Χούθι της Υεμένης, που υποστηρίζονται από το Ιράν, εκτόξευσαν πυραύλους εναντίον αεροδρομίων στο Ριάντ και την Άμπχα της Σαουδικής Αραβίας την Τρίτη και την Τετάρτη.

Σύμφωνα με το κρατικό μέσο ενημέρωσης Al Arabiya, από τις επιθέσεις σκοτώθηκαν τρεις άνθρωποι και τραυματίστηκαν 36.

Την Πέμπτη, οι σαουδαραβικές δυνάμεις αναχαίτισαν νέα ομοβροντία βαλλιστικών πυραύλων που κατευθύνονταν προς το Ριάντ και την πόλη Χαμίς Μουσάιτ, όπως ανακοίνωσε εκπρόσωπος των ενόπλων δυνάμεων της χώρας.

Παρά τη διαβεβαίωση του Τραμπ ότι δεν θα πραγματοποιηθούν νέες αμερικανικές επιθέσεις πριν από τις εκλογές, οι ανησυχίες για την ασφάλεια των ενεργειακών ροών από τη Μέση Ανατολή παραμένουν, διατηρώντας την έντονη μεταβλητότητα στις διεθνείς αγορές πετρελαίου.

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