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Σε επικίνδυνη τροχιά κλιμάκωσης εισέρχεται η κρίση στη Μέση Ανατολή, καθώς ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η Ουάσινγκτον εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να συνταχθεί στρατιωτικά με τη Σαουδική Αραβία στις επιχειρήσεις αντιποίνων κατά των υποστηριζόμενων από το Ιράν ανταρτών Χούθι στην Υεμένη.

Η τοποθέτηση αυτή ακολουθεί τη δεύτερη θανατηφόρα επίθεση μέσα σε μόλις μία εβδομάδα στο Διεθνές Αεροδρόμιο «King Khalid» του Ριάντ, η οποία προκάλεσε τον τραγικό θάνατο 12 ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων 309, σύμφωνα με την Γενική Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας του βασιλείου. «Ίσως. Θα το εξετάσουμε. Μόλις μάθαμε για την πρόσφατη επίθεση και θα πάρουμε μια απόφαση κινούμενοι πολύ γρήγορα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τραμπ έξω από τον Λευκό Οίκο, την ώρα που το Ριάντ ζητά επίσημα και κατεπειγόντως αμυντική υποστήριξη, όπως αναφέρει σε δημοσίευμά του το CNBC.

Αξιωματούχοι του υπουργείου Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας υπογραμμίζουν ότι η παρέμβαση των ΗΠΑ πρέπει να πραγματοποιηθεί το συντομότερο δυνατό, προκειμένου να ενισχυθεί η αραβική συμμαχία. Ο εκπρόσωπος της συμμαχίας, συνταγματάρχης Τούρκι Αλ-Μαλίκι, χαρακτήρισε το χτύπημα ως έγκλημα πολέμου και υποσχέθηκε αποφασιστική απάντηση. Στον αντίποδα, οι Χούθι κλιμακώνουν τις απειλές τους, επαναλαμβάνοντας την αυστηρή προειδοποίηση προς διεθνείς αεροπορικές εταιρείες και ταξιδιώτες να αποφεύγουν τους σαουδαραβικούς αερολιμένες και τον εναέριο χώρο της χώρας —με εξαιρεση τις ιερές πόλεις Μέκκα και Μεδίνα— καθιστώντας σαφές ότι αποτελούν ενεργό θέατρο πολεμικών επιχειρήσεων.

Ενεργειακό Στραγγαλισμός, Εκλογικές Πιέσεις και Διεθνείς Αντιδράσεις

Η έξαρση της βίας συμπίπτει με μια εξαιρετικά κρίσιμη συγκυρία για τη διεθνή οικονομία. Οι Χούθι επιχειρούν να στραγγαλίσουν την ναυσιπλοΐα των πετρελαιοφόρων στο Στενό Μπαμπ ελ Μαντέμπ της Ερυθράς Θάλασσας, σε μια παράλληλη τακτική με αυτή που εφαρμόζει το Ιράν στα Στενά του Ορμούζ, σπρώχνοντας τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου στα ύψη.

Την ίδια στιγμή, το Ριάντ επιχειρεί να εκπέμψει σήμα σταθερότητας, επιμένοντας στη διεξαγωγή του διεθνούς ενεργειακού συνεδρίου WPC, όπου έχουν επιβεβαιώσει τη συμμετοχή τους περισσότεροι από 70 υπουργοί και 300 κορυφαία στελέχη. Παράλληλα, οι εγχώριες ανατιμήσεις στα καύσιμα ασκούν ασφυκτική πολιτική πίεση στον Τραμπ εν όψει των κρίσιμων ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου στις ΗΠΑ, ενώ η κυβέρνησή του πιέζει παράλληλα το Κογκρέσο για την έγκριση εξοπλιστικού πακέτου 24,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων που περιλαμβάνει σχεδόν 50 μαχητικά F-35 για τη Σαουδική Αραβία.

Ωστόσο, μια νέα αμερικανική αεροπορική εκστρατεία στην Υεμένη συνεπάγεται τεράστιο στρατιωτικό και γεωπολιτικό ρίσκο. Αναλυτές υπογραμμίζουν ότι μια τέτοια κίνηση θα αποτελούσε την πρώτη άμεση εμπλοκή των ΗΠΑ κατά των Χούθι μετά την ολοκλήρωση της Επιχείρησης Rough Rider τον Μάιο του 2025, εγείροντας σοβαρά ερωτήματα για την αντοχή των αμερικανικών δυνάμεων να συντηρήσουν ταυτόχρονα μέτωπα κατά του Ιράν, της Υεμένης και πιθανές εστίες στην Ανατολική Ασία. Την ίδια ώρα, η Βρετανία παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, με τον υπουργό Άμυνας Γουές Στρίτινγκ να επιβεβαιώνει ότι το Λονδίνο εξετάζει τρόπους πρόσθετης υποστήριξης προς το Ριάντ, ξεκαθαρίζοντας πάντως ότι το Ηνωμένο Βασίλειο δεν εμπλέκεται σε επιθετικές επιχειρήσεις και εμμένει στη θέση πως δεν υπάρχει αμιγώς στρατιωτική λύση στη σύγκρουση.

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