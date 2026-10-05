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Στα ουκρανικά πλήγματα κατά της Ρωσίας και όχι στον πόλεμο των ΗΠΑ με το Ιράν απέδωσε την άνοδο της τιμής της βενζίνης ο Ντόναλντ Τραμπ, επιχειρώντας να αποσυνδέσει τις ανατιμήσεις στα καύσιμα από την αμερικανική στρατιωτική εμπλοκή.

«Αυτό που ανεβάζει τη βενζίνη, δεν είναι πια τα Στενά του Ορμούζ, καθώς αριθμός ρεκόρ βαρελιών εξέρχεται από εκεί σχεδόν καθημερινά, αλλά η λέξη ‘διυλιστήρια’, γιατί αυτά της Ρωσίας βομβαρδίζονται από την Ουκρανία, και γιατί τα δικά μας είναι κλειστά σε Πολιτείες όπως η Καλιφόρνια από αυτούς τους ηλίθιους Δημοκρατικούς”, έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος στο Truth Social, το δικό του μέσο κοινωνικής δικτύωσης.

Η αύξηση των τιμών των καυσίμων, βενζίνης και ντίζελ, είναι ένας σοβαρός λόγος δυσαρέσκειας για τους Αμερικανούς ψηφοφόρους, οι οποίοι θα κληθούν στις 3 Νοεμβρίου να ψηφίσουν στις ενδιάμεσες βουλευτικές εκλογές.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Τραμπ επικρίνει τα ουκρανικά πλήγματα κατά των ρωσικών διυλιστηρίων.

Ο Αμερικανός πρόεδρος αντίθετα δεν έχει σχολιάσει μέχρι τώρα την αύξηση των ρωσικών βομβαρδισμών στο ουκρανικό έδαφος, και κυρίως στην πρωτεύουσα Κίεβο.

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