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Αν το 2026 μοιάζει με χρονιά-ορόσημο για τους δισεκατομμυριούχους της τεχνολογίας ανά τον πλανήτη, οι αριθμοί το επιβεβαιώνουν.

Οι περίπου 100 περιουσίες μεταξύ των 500 πλουσιότερων ανθρώπων της τεχνολογίας στον κόσμο αυξήθηκαν συνολικά κατά 845 δισ. δολάρια έως τις 30 Σεπτεμβρίου, τη μεγαλύτερη αύξηση που έχει καταγραφεί ποτέ στο πρώτο εννεάμηνο ενός έτους, σύμφωνα με τον Bloomberg Billionaires Index.

Την εκρηκτική αυτή άνοδο τροφοδότησαν οι ίδιες δυνάμεις που κινούν τις παγκόσμιες αγορές: η έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης και η εκτίναξη των τεχνολογικών μετοχών, ιδιαίτερα στις ΗΠΑ. Οι δισεκατομμυριούχοι της τεχνολογίας διαθέτουν πλέον συνολική περιουσία 4,6 τρισ. δολαρίων, που αντιστοιχεί στο 36% του συνολικού πλούτου του δείκτη, παρότι αποτελούν μόλις περίπου το ένα πέμπτο των μελών του.

Η απόκλιση είναι εντυπωσιακή. Οι δισεκατομμυριούχοι που δημιούργησαν τις περιουσίες τους εκτός τεχνολογίας έχασαν συνολικά 62 δισ. δολάρια κατά την ίδια περίοδο, ενώ οι Αμερικανοί αντιστοιχούν στο 94% των καθαρών κερδών του δείκτη.

Από τις 10 Σεπτεμβρίου, και οι 10 πλουσιότεροι άνθρωποι στον κόσμο είναι Αμερικανοί, κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά από τότε που το Bloomberg άρχισε να καταγράφει τους δισεκατομμυριούχους, το 2012.

Ο Μασκ συγκεντρώνει το μεγαλύτερο μέρος των κερδών

Τα κέρδη έχουν συγκεντρωθεί σε μεγάλο βαθμό στην κορυφή της κατάταξης. Ο Έλον Μασκ, ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο, αύξησε την περιουσία του κατά 310 δισ. δολάρια από τις αρχές του έτους έως τα τέλη Σεπτεμβρίου, ποσό που αντιστοιχεί περίπου στο 40% της συνολικής αύξησης του δείκτη.

Ο Μασκ έγινε για λίγο ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος στον κόσμο, μετά τη συγχώνευση της SpaceX με την εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης xAI και την εισαγωγή της νέας εταιρείας στο χρηματιστήριο τον Ιούνιο.

Εννέα από τους 10 πλουσιότερους ανθρώπους στον κόσμο έχουν δημιουργήσει τις περιουσίες τους από αμερικανικές τεχνολογικές εταιρείες.

Ο ιδρυτής της Dell Technologies, Μάικλ Ντελ, είδε την περιουσία του να αυξάνεται κατά 81%, στα 254 δισ. δολάρια, καθώς η δραστηριότητα της εταιρείας στα data centers κατέγραψε ισχυρή ανάπτυξη.

Ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ πρόσθεσε 23 δισ. δολάρια στην περιουσία του φέτος, καθώς η μετοχή της Meta Platforms ενισχύθηκε κατά 27% τον Σεπτέμβριο, καταγράφοντας τον καλύτερο μήνα της εδώ και σχεδόν τέσσερα χρόνια, μετά την παρουσίαση του νέου προσωπικού βοηθού τεχνητής νοημοσύνης Muse.

Εμφανίζονται οι πρώτες ρωγμές

Η συνολική περιουσία των 500 πλουσιότερων ανθρώπων στον κόσμο έφτασε στο ρεκόρ των 13,4 τρισ. δολαρίων στα μέσα Ιουνίου. Έκτοτε έχει υποχωρήσει κατά 6%, στα 12,6 τρισ. δολάρια, εν μέσω γενικότερης επιβράδυνσης των αγορών και αυξανόμενων αμφιβολιών για ορισμένες από τις μεγαλύτερες εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης.

Η ιστορική αύξηση του δανεισμού που χρηματοδοτεί τις επενδύσεις των Big Tech στην AI προκαλεί επίσης ανησυχίες μεταξύ των επενδυτών.

Ο Λάρι Έλισον είχε γίνει για λίγο ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο τον Σεπτέμβριο του 2025, αυξάνοντας την περιουσία του κατά 89 δισ. δολάρια μέσα σε μία ημέρα, μετά τις ανακοινώσεις της Oracle για εκρηκτική ανάπτυξη στις υποδομές cloud που συνδέονται με την AI.

Έναν χρόνο αργότερα, η περιουσία του Έλισον έχει μειωθεί κατά 196 δισ. δολάρια, ενώ τα credit-default swaps της Oracle διαπραγματεύονται κοντά σε επίπεδα-ρεκόρ, καθώς οι επενδυτές εμφανίζονται επιφυλακτικοί απέναντι στον τεράστιο δανεισμό που απαιτείται για τη χρηματοδότηση των υποδομών AI.

Η εκρηκτική αύξηση των περιουσιών των δισεκατομμυριούχων έχει παράλληλα ενισχύσει τις πιέσεις για υψηλότερη φορολόγηση των υπερπλουσίων.

Οι ψηφοφόροι στην Καλιφόρνια θα αποφασίσουν τον Νοέμβριο εάν θα επιβληθεί φόρος περιουσίας στους δισεκατομμυριούχους της πολιτείας, ενώ αντίστοιχες προτάσεις έχουν συζητηθεί και σε πολιτείες όπως η Ουάσινγκτον, η Νέα Υόρκη, το Ιλινόι και το Ρόουντ Άιλαντ.

Η ολοένα νεότερη και πιο τεχνολογικά προσανατολισμένη ομάδα των υπερπλουσίων περιπλέκει επίσης την αντίληψη ότι η επόμενη μεγάλη μεταβίβαση πλούτου θα προέλθει κυρίως από τους ηλικιωμένους baby boomers που θα μεταβιβάσουν τις περιουσίες τους στους κληρονόμους τους.

«Μιλάμε πολύ για τη μεγάλη μεταβίβαση πλούτου, αλλά μεταξύ των 100 ή 1.000 πλουσιότερων ανθρώπων, κάποιοι μπορεί να είναι μεγαλύτεροι σε ηλικία και να διαθέτουν πιο παραδοσιακές επιχειρήσεις, όμως πολλοί είναι νέοι επιχειρηματίες της τεχνολογίας», δήλωσε ο Τζέιμς Μαζό, οικονομολόγος στο Chief Investment Office της UBS. «Αναρωτιέμαι σε ποιον βαθμό αυτό θα ενισχύσει περαιτέρω τη συγκέντρωση του πλούτου».

Νέες περιουσίες από την έκρηξη της AI

Ενώ μεγάλο μέρος του πλούτου που δημιουργεί η έκρηξη της AI έχει συγκεντρωθεί στους επικεφαλής των μεγαλύτερων τεχνολογικών εταιρειών, οι νέες προσθήκες στην κατάταξη του Bloomberg δείχνουν ότι η άνοδος δημιουργεί περιουσίες και μεταξύ ιδρυτών startups και εταιρειών που προμηθεύουν την υποδομή της τεχνητής νοημοσύνης.

Και οι επτά συνιδρυτές της Anthropic προστέθηκαν στη λίστα των δισεκατομμυριούχων τον Ιούνιο, μετά την ολοκλήρωση χρηματοδοτικού γύρου που αποτίμησε την εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης στα 965 δισ. δολάρια.

Στη λίστα προστέθηκαν επίσης ιδρυτές κινεζικών εταιρειών, μεταξύ των οποίων ο Γιαν Τζουντζιέ της MiniMax Group και ο Λιανγκ Γουενφένγκ της DeepSeek.

Η έκρηξη της AI έχει ενισχύσει επίσης τις επιχειρήσεις που προμηθεύουν το απαραίτητο hardware και τις υποδομές.

Ο ιδρυτής της King Slide, Λιν Τσουνγκ-τσι, εταιρείας από την Ταϊβάν που κατασκευάζει εξαρτήματα για servers και συστήματα διαχείρισης καλωδίων σε data centers, απέκτησε φέτος περιουσία 9,5 δισ. δολαρίων, τέσσερις δεκαετίες μετά την ίδρυση της εταιρείας.

Ο Γουάνγκ Σιν, πρόεδρος της Guangdong Dtech Technology, προστέθηκε επίσης στον δείκτη, καθώς η AI ενίσχυσε τη ζήτηση για τα εξειδικευμένα τρυπάνια που κατασκευάζει η εταιρεία για τη συναρμολόγηση πλακετών για κυκλώματα.

Δύο κληρονόμοι της οικογένειας Λι της Samsung Electronics, η Μπου-τζιν και η Σέο-χιουν, προστέθηκαν επίσης στη λίστα, χάρη στην αυξημένη ζήτηση για τα τσιπ μνήμης της εταιρείας.

Η άνοδος της μετοχής της Samsung βοήθησε την οικογένεια να αποπληρώσει φόρο κληρονομιάς 8 δισ. δολαρίων, μετά τον θάνατο του πρώην προέδρου της εταιρείας Λι Κουν-χι το 2020.

Στην Ταϊβάν, στη λίστα προστέθηκαν επίσης ο Τσάι Μινγκ-κάι, σχεδιαστής τσιπ της MediaTek, και ο Μόρις Τσανγκ, ιδρυτής της Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.

Η προσπάθεια της Κίνας να ενισχύσει την τεχνολογική της ανεξαρτησία και ο ανταγωνισμός με τις ΗΠΑ για την κυριαρχία στην τεχνητή νοημοσύνη δημιούργησαν επίσης νέους δισεκατομμυριούχους, μεταξύ των οποίων ο Ζου Ζινόνγκ και η οικογένειά του από τη Suzhou TFC Optical Communication, καθώς και ο Γιουάν Φουγκέν της Suzhou Dongshan Precision Manufacturing.

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