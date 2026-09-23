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Τι κάνει ένας πρόεδρος όταν βρίσκεται ξαφνικά μπροστά σε μια ιδιαίτερα μεγάλη οικονομική ευκαιρία; Στην περίπτωση του Ντόναλντ Τραμπ, ένα μέρος των χρημάτων κατευθύνεται σε μια ήδη ιδιαίτερα ενισχυμένη χρηματιστηριακή αγορά, προκαλώντας παράλληλα συζητήσεις σχετικά με ενδεχόμενες συγκρούσεις συμφερόντων. Ένα άλλο μέρος, όμως, χρησιμοποιείται με έναν τρόπο που πιθανότατα θα ενέκρινε κάθε οικονομικός σύμβουλος: για την αποπληρωμή παλαιών χρεών.

Τον Μάιο, σύμφωνα με τα αρχεία που εξέτασε το Forbes, σε μια περίοδο κατά την οποία οι επιχειρηματικές δραστηριότητες του Τραμπ στον χώρο των κρυπτονομισμάτων απέφεραν σημαντικά ποσά, εξοφλήθηκε το εναπομείναν υπόλοιπο ύψους 5,7 εκατ. δολαρίων από δάνειο που συνδεόταν με εμπορικούς χώρους στο Trump International Hotel and Tower της Νέας Υόρκης. Έτσι, ενώ η κυβέρνησή του έχει να διαχειριστεί μεγάλα δημοσιονομικά ελλείμματα και δημόσιο χρέος άνω των 40 τρισ. δολαρίων, τα έσοδα του προέδρου από τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία φαίνεται να ενισχύουν αισθητά τον ισολογισμό των παλαιότερων επιχειρήσεών του στον χώρο των ακινήτων.

Παρά το γεγονός ότι το κτίριο φέρει το όνομά του, ο Τραμπ διαθέτει μόνο περιορισμένη ιδιοκτησία στο Trump International Hotel and Tower της Νέας Υόρκης. Η Trump Organization διαχειρίζεται από τη δεκαετία του 1990 τον πολυτελή ουρανοξύστη των 44 ορόφων, ο οποίος βρίσκεται απέναντι από το Central Park και το Columbus Circle. Ο ίδιος ο Τραμπ κατέχει ένα μικρό διαμέρισμα, ορισμένους εμπορικούς χώρους και ένα πάρκινγκ.

Τον Ιούλιο του 2016, περίπου μία εβδομάδα πριν αποδεχθεί επισήμως το προεδρικό χρίσμα των Ρεπουμπλικανών στο Κλίβελαντ, ο Τραμπ προχώρησε σε αναχρηματοδότηση της υποθήκης που αφορούσε τους εμπορικούς χώρους και το γκαράζ του ακινήτου. Τη νέα χρηματοδότηση ανέλαβε η Ladder Capital, εισηγμένη εταιρεία χρηματοδότησης ακινήτων, η οποία είχε ήδη χορηγήσει στον Τραμπ άλλα τρία δάνεια που σχετίζονταν με ακίνητα στο Μανχάταν.

Το συγκεκριμένο δάνειο είχε διάρκεια δέκα ετών και ημερομηνία λήξης τον Αύγουστο του 2026. Με τη λήξη του, ο Τραμπ θα έπρεπε είτε να καταβάλει το εναπομείναν ποσό είτε να αναζητήσει νέα αναχρηματοδότηση. Τελικά φαίνεται ότι επέλεξε να κλείσει την υποχρέωση, αποπληρώνοντας τα υπόλοιπα 5,7 εκατ. δολάρια.

Η αποπληρωμή αυτή δεν είχε δημοσιοποιηθεί προηγουμένως. Στην τελευταία δήλωση οικονομικών συμφερόντων του Τραμπ, η οποία καλύπτει το 2025 και δόθηκε στη δημοσιότητα τον Ιούνιο, το δάνειο του TIHT εξακολουθούσε να καταγράφεται ως ενεργό, με λήξη το 2026. Ωστόσο, σύμφωνα με τα αρχεία που εξέτασε το Forbes, το υπόλοιπό του είχε ήδη μηδενιστεί από τον Μάιο, ενώ στο Υπουργείο Οικονομικών της Νέας Υόρκης καταχωρίστηκε στη συνέχεια πιστοποιητικό εξόφλησης της υποθήκης.

Συνολικά, ο Τραμπ έχει αποπληρώσει 11 δάνεια και έχει αναχρηματοδοτήσει ακόμη τέσσερα. Με βάση τις εκτιμήσεις του Forbes, τα περιουσιακά στοιχεία του εμφανίζουν σήμερα μικρότερη μόχλευση από σχεδόν οποιαδήποτε άλλη περίοδο της τελευταίας δεκαετίας, δηλαδή από τότε που ανακοίνωσε για πρώτη φορά την υποψηφιότητά του για την προεδρία κατεβαίνοντας τη χρυσή κυλιόμενη σκάλα του Trump Tower.

Από την πίεση του χρέους στην αυξημένη ρευστότητα

Προς το τέλος της πρώτης προεδρικής του θητείας, ο Τραμπ βρισκόταν αντιμέτωπος όχι μόνο με τις συνέπειες της πανδημίας και την εκλογική του ήττα, την οποία εξακολουθούσε να αμφισβητεί, αλλά και με μια σοβαρή οικονομική πρόκληση: την περιορισμένη διαθέσιμη ρευστότητα σε σχέση με τα χρέη που πλησίαζαν στη λήξη τους.

Περισσότερα από 900 εκατ. δολάρια σε δανειακές υποχρεώσεις επρόκειτο να λήξουν μέχρι το 2024, ενώ τα διαθέσιμα μετρητά του αντιστοιχούσαν σε λιγότερο από το 10% του ποσού που θα χρειαζόταν για την πλήρη εξόφλησή τους.

Η πίεση περιορίστηκε μέσα από μια σειρά αναχρηματοδοτήσεων, με εξασφαλίσεις δύο κτίρια γραφείων στη Νέα Υόρκη και το Σαν Φρανσίσκο, το Trump Tower και το θέρετρο Doral. Ακολούθησε η πώληση του ζημιογόνου ξενοδοχείου του στην Ουάσινγκτον έναντι 375 εκατ. δολαρίων σε επενδυτικό όμιλο, ο οποίος αργότερα αθέτησε τις δικές του οικονομικές υποχρεώσεις.

Οι κινήσεις αυτές έδωσαν στον Τραμπ τη δυνατότητα να ξεκινήσει την προσπάθεια επιστροφής του στον Λευκό Οίκο έχοντας πλέον εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια σε διαθέσιμη ρευστότητα.

Ένα μέρος αυτών των χρημάτων χρησιμοποιήθηκε το 2021 και το 2022 για την αποπληρωμή τριών δανείων, καθένα από τα οποία ήταν μικρότερο των 10 εκατ. δολαρίων. Ως εξασφαλίσεις για τις συγκεκριμένες χρηματοδοτήσεις είχαν χρησιμοποιηθεί ένα ακίνητο στην Park Avenue και δύο γήπεδα γκολφ.

Στα τέλη του 2023 ακολούθησε η εξόφληση δανείου περίπου 45 εκατ. δολαρίων, το οποίο ήταν εξασφαλισμένο με τον πύργο του Τραμπ στο Σικάγο. Περίπου την ίδια περίοδο έκλεισε και ένα δεύτερο, λιγότερο διαφανές δάνειο, το οποίο είχε αποτελέσει αντικείμενο δημοσιογραφικής έρευνας επί σχεδόν μία δεκαετία.

Η μεγάλη οικονομική πίεση του 2024

Το 2024, ωστόσο, η ρευστότητα του Τραμπ βρέθηκε αντιμέτωπη με μια πρωτοφανή δοκιμασία.

Τον Φεβρουάριο εκείνης της χρονιάς, δικαστήριο της Νέας Υόρκης επέβαλε στον Τραμπ, στους γιους του και στην εταιρεία τους οικονομική ποινή περίπου 450 εκατ. δολαρίων, στο πλαίσιο υπόθεσης που αφορούσε ψευδείς δηλώσεις προς τράπεζες σχετικά με την αξία περιουσιακών στοιχείων.

Στο ποσό αυτό προστίθενταν σχεδόν 90 εκατ. δολάρια που συνδέονταν με τις δικαστικές αποφάσεις υπέρ της συγγραφέως E. Jean Carroll για σεξουαλική κακοποίηση και δυσφήμηση. Ο συνδυασμός των δύο υποθέσεων δημιουργούσε τον κίνδυνο σημαντικής συρρίκνωσης των ταμειακών διαθεσίμων του Τραμπ.

Μάλιστα, σε δικαστικά έγγραφα οι δικηγόροι του είχαν επισημάνει τη σοβαρότητα των οικονομικών υποχρεώσεων που αντιμετώπιζε. Τον Αύγουστο του 2025, πάντως, εφετείο ακύρωσε πλήρως το πρόστιμο που είχε επιβληθεί στην υπόθεση απάτης.

Τα κρυπτονομίσματα μετατρέπονται σε νέα πηγή μετρητών

Με την επιστροφή του Τραμπ στον Λευκό Οίκο, η πολιτική του νίκη ενίσχυσε ακόμη περισσότερο την εμπορική αξία του ονόματός του, δημιουργώντας μια νέα και σημαντική πηγή ρευστότητας.

Οι πωλήσεις του memecoin που συνδέεται με τον Τραμπ, ενός ιδιαίτερα κερδοσκοπικού ψηφιακού περιουσιακού στοιχείου που προσέλκυσε μεταξύ άλλων υποστηρικτές του κινήματος MAGA, εκτιμάται ότι απέφεραν περισσότερα από 600 εκατ. δολάρια σε καθαρά έσοδα προ φόρων.

Παράλληλα, η World Liberty Financial, η σημαντικότερη επιχειρηματική δραστηριότητα στον χώρο των κρυπτονομισμάτων που δημιούργησε μαζί με τους γιους του, φέρεται να πρόσθεσε περίπου 500 εκατ. δολάρια προ φόρων. Επιπλέον 260 εκατ. δολάρια εκτιμάται ότι προέκυψαν όταν, σύμφωνα με πληροφορίες, σεΐχης από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα απέκτησε ποσοστό 49% στην επιχείρηση.

Οι αποπληρωμές χρεών του Τραμπ, οι οποίες είχαν επιβραδυνθεί το 2024 —όταν καταγράφηκε ουσιαστικά μία αποπληρωμή περίπου 12 εκατ. δολαρίων για εμπορικούς χώρους στο Trump Plaza— άρχισαν να επιταχύνονται εκ νέου μετά την εκλογική του νίκη.

Η μεγαλύτερη από αυτές αφορούσε το 40 Wall Street, τον ουρανοξύστη του Μανχάταν που τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε οικονομικές δυσκολίες. Το περασμένο καλοκαίρι ο Τραμπ αποπλήρωσε σειρά δανείων που συνδέονταν με το συγκεκριμένο ακίνητο, συνολικής αξίας περίπου 114 εκατ. δολαρίων.

Παράλληλα, εξοφλήθηκαν υποθήκες που αφορούσαν επαύλεις στο Palm Beach της Φλόριντα και στο Bedford της Νέας Υόρκης, ύψους περίπου 10 εκατ. και 5 εκατ. δολαρίων αντίστοιχα.

Με την πρόσφατη εξόφληση και του δανείου που συνδεόταν με το Trump International Hotel and Tower της Νέας Υόρκης, η συνολική εικόνα του προσωπικού ισολογισμού του Τραμπ εμφανίζεται πλέον αισθητά ισχυρότερη.

Δύο μεγάλοι πύργοι γραφείων που εξακολουθούν να έχουν σημαντικά δάνεια —το 555 California Street στο Σαν Φρανσίσκο και το 1290 Avenue of the Americas στη Νέα Υόρκη— ανήκουν κατά 70% στη Vornado, εισηγμένη εταιρεία επενδύσεων σε ακίνητα, ενώ ο Τραμπ διαθέτει το υπόλοιπο 30%. Οι συγκεκριμένες χρηματοδοτήσεις δεν λήγουν πριν από το 2028 και τον έλεγχο της διαχείρισής τους έχει η Vornado.

Ο Τραμπ εξακολουθεί επίσης να έχει δάνεια από την Axos Bank που συνδέονται με το Trump Tower και το θέρετρο Trump National Doral. Τα αρχικά ποσά τους ήταν 100 εκατ. και 125 εκατ. δολάρια αντίστοιχα, όμως οι συγκεκριμένες υποχρεώσεις δεν πρόκειται να λήξουν πριν από το 2032.

Παράλληλα, παραμένουν ορισμένες οικονομικές υποχρεώσεις που σχετίζονται με τις συνδρομές στα γήπεδα γκολφ και στα ιδιωτικά κλαμπ του. Πρόκειται, ωστόσο, για επιχειρήσεις που εξακολουθούν να δημιουργούν έσοδα.

Παρά τα χρέη που παραμένουν ενεργά, το Forbes εκτιμά, με βάση στοιχεία του Σεπτεμβρίου, ότι ο Τραμπ διαθέτει πλέον σχεδόν 1,9 δισ. δολάρια σε ρευστότητα.

Οι δικαστικές εκκρεμότητες δεν έχουν εξαφανιστεί

Τα σημαντικότερα ερωτήματα για τη μελλοντική οικονομική θέση του Τραμπ εξακολουθούν να σχετίζονται με τις δικαστικές υποθέσεις που παραμένουν ανοικτές και με την τελική έκβαση των εφέσεων.

Το 2028 λήγει χρηματοδότηση ύψους περίπου 950 εκατ. δολαρίων για το 1290 Avenue of the Americas στη Νέα Υόρκη, με πιστωτή την JPMorgan Chase. Ο Τραμπ κατέχει το 30% του συγκεκριμένου ακινήτου.

Την ίδια χρονιά λήγει και χρηματοδότηση περίπου 1,2 δισ. δολαρίων για το 555 California Street στο Σαν Φρανσίσκο, επίσης από την JPMorgan Chase. Και σε αυτό το ακίνητο, το ποσοστό ιδιοκτησίας του Τραμπ ανέρχεται στο 30%.

Το 2032 λήγουν τα δάνεια της Axos Bank που συνδέονται με δύο από τα σημαντικότερα περιουσιακά στοιχεία του. Πρόκειται για το δάνειο των 100 εκατ. δολαρίων του Trump Tower στη Νέα Υόρκη και εκείνο των 125 εκατ. δολαρίων για το Trump National Doral στο Μαϊάμι.

Ξεχωριστή οικονομική εκκρεμότητα αποτελεί η δικαστική απόφαση στην υπόθεση της E. Jean Carroll. Το σχετικό ποσό φτάνει τα 93,6 εκατ. δολάρια, όμως η καταβολή του παραμένει σε αναστολή όσο βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία της έφεσης.

Στην υπόθεση απάτης της Νέας Υόρκης, το ποσό της ποινής είναι προς το παρόν μηδενικό, καθώς η προηγούμενη οικονομική κύρωση ακυρώθηκε στο εφετείο. Ωστόσο, εξακολουθεί να υπάρχει ενδεχόμενο να προκύψει νέα οικονομική επιβάρυνση, ανάλογα με την εξέλιξη των περαιτέρω δικαστικών διαδικασιών.

Ακόμη και αν ο Τραμπ χρειαστεί τελικά να καλύψει ορισμένες από αυτές τις υποχρεώσεις, η σημερινή οικονομική του θέση δείχνει σαφώς ισχυρότερη από ό,τι πριν από μερικά χρόνια. Όσο το όνομα «Τραμπ» —ενισχυμένο από την επιστροφή του στο ανώτατο πολιτικό αξίωμα των ΗΠΑ— εξακολουθεί να δημιουργεί σημαντικά έσοδα, οι μελλοντικές πληρωμές φαίνεται να παραμένουν διαχειρίσιμες.

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