Η εποχή κατά την οποία οι τιμές των τροφίμων επηρεάζονταν κυρίως από την προσφορά, τη ζήτηση και το κόστος μεταφοράς φαίνεται να δίνει τη θέση της σε ένα νέο περιβάλλον. Οι ακραίες καιρικές συνθήκες εξελίσσονται σε ολοένα σημαντικότερο παράγοντα για το κόστος της διατροφής, προκαλώντας ανατιμήσεις σε προϊόντα που βρίσκονται καθημερινά στο τραπέζι των καταναλωτών.

Από το καλαμπόκι και το βοδινό κρέας έως τις ντομάτες και τα φύκια που χρησιμοποιούνται στο σούσι, οι τιμές αυξάνονται σε διαφορετικές αγορές, καθώς θερμοκρασίες-ρεκόρ, ξηρασίες, πλημμύρες και άλλες ακραίες συνθήκες επηρεάζουν τις καλλιέργειες και την παραγωγή.

Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί έναν νέο παράγοντα κινδύνου για τον πληθωρισμό. Αναλύσεις που εξετάζουν την περίοδο από το 2022 έως το 2026 συνδέουν τις ανατιμήσεις σε σειρά βασικών τροφίμων με ακραία καιρικά φαινόμενα, τα οποία σε αρκετές περιπτώσεις ξεπέρασαν τα ιστορικά δεδομένα.

Το αποτέλεσμα είναι ένα φαινόμενο που έχει αρχίσει να αποκτά ξεχωριστό οικονομικό όρο: ο «κλιματοπληθωρισμός», δηλαδή η επίδραση της κλιματικής αλλαγής και των συνεπειών της στο κόστος ζωής και στις τιμές των αγαθών.

Ο «κλιματοπληθωρισμός» στην καθημερινότητα

Η έννοια του climateflation περιγράφει μια επίμονη αύξηση του κόστους διαβίωσης που συνδέεται με τις συνέπειες των ακραίων καιρικών φαινομένων, αλλά και με την εξάρτηση της οικονομίας από τα ορυκτά καύσιμα.

Η επίδραση δεν περιορίζεται σε μεμονωμένες καλλιέργειες. Οι καταστροφές σε μια παραγωγική περιοχή μπορούν να μειώσουν την παγκόσμια προσφορά ενός προϊόντος, να αυξήσουν το κόστος παραγωγής και τελικά να μεταφέρουν την πίεση στον καταναλωτή.

Το 2026 αποδεικνύεται ιδιαίτερα δύσκολη χρονιά για τους αγρότες σε πολλές περιοχές του πλανήτη. Οι γεωπολιτικές εντάσεις έχουν ήδη επηρεάσει εμπορικές διαδρομές στη Μέση Ανατολή και τη Μαύρη Θάλασσα, αυξάνοντας το κόστος κρίσιμων εισροών. Την ίδια στιγμή, ακραία καιρικά φαινόμενα έχουν πλήξει σοδειές και δημιουργούν προβλήματα ακόμη και για την προετοιμασία της επόμενης καλλιεργητικής περιόδου.

Σε αυτό το περιβάλλον προστίθεται και το ισχυρό Ελ Νίνιο, το οποίο δημιουργεί επιπλέον ανησυχίες για την παγκόσμια παραγωγή τροφίμων μέχρι το 2027.

Οι τιμές σε βασικά αγροτικά προϊόντα, μεταξύ των οποίων το σιτάρι, το καλαμπόκι, το κακάο και η ζάχαρη, έχουν ήδη κινηθεί ανοδικά μέσα στη χρονιά. Η εξέλιξη αυτή συνέβαλε στην άνοδο του δείκτη τροφίμων-εμπορευμάτων των Ηνωμένων Εθνών σε επίπεδα που δεν είχαν καταγραφεί εδώ και σχεδόν τέσσερα χρόνια.

Η επίδραση μπορεί να είναι σημαντική ακόμη και σε χώρες που διαθέτουν υψηλό βαθμό αυτάρκειας. Μια κακή εγχώρια σοδειά μπορεί να αυξήσει τις τιμές στην τοπική αγορά, ενώ οι διεθνείς διαταραχές στην παραγωγή και το εμπόριο μπορούν να περιορίσουν τις διαθέσιμες εναλλακτικές.

Η Γαλλία αντιμέτωπη με την πίεση στο καλαμπόκι

Η Ευρώπη βρέθηκε αντιμέτωπη με ένα από τα θερμότερα καλοκαίρια που έχουν καταγραφεί. Σε περιοχές της νοτιοδυτικής Γαλλίας οι θερμοκρασίες ξεπέρασαν τους 44 βαθμούς Κελσίου, ενώ το Ηνωμένο Βασίλειο κατέγραψε τον Ιούνιο την υψηλότερη θερμοκρασία που έχει σημειωθεί ποτέ για τον συγκεκριμένο μήνα.

Η ξηρασία αποτέλεσε έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες πίεσης για τις καλλιέργειες. Εκτιμήσεις επιστημονικών ομάδων δείχνουν ότι η ανθρωπογενής κλιματική αλλαγή αύξησε σημαντικά την πιθανότητα εμφάνισης της ξηρασίας του εδάφους στη Δυτική και την Ανατολική Ευρώπη.

Οι συνέπειες ήταν ιδιαίτερα έντονες στη Γαλλία, τη μεγαλύτερη αγροτική παραγωγό χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το καλαμπόκι συγκαταλέγεται στις καλλιέργειες που επλήγησαν περισσότερο και η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με τη μικρότερη συγκομιδή τουλάχιστον από το 1980.

Για τους καταναλωτές, η πίεση μεταφράζεται ήδη σε υψηλότερες τιμές. Το καλαμπόκι έχει αυξηθεί κατά 16%, ενώ οι συνέπειες δεν περιορίζονται στην άμεση κατανάλωσή του.

Το προϊόν αποτελεί βασικό συστατικό των ζωοτροφών. Επομένως, μια μειωμένη σοδειά και οι υψηλότερες τιμές του μπορούν να μεταφερθούν στην αλυσίδα παραγωγής κρέατος, αυξάνοντας το κόστος εκτροφής κοτόπουλων, βοοειδών και χοίρων.

Η ίδια εικόνα καταγράφεται και σε άλλα προϊόντα. Οι τιμές των κολοκυθιών έχουν αυξηθεί κατά 32% σε ετήσια βάση, ενώ οι ντομάτες είναι ακριβότερες κατά 31%. Τα φασολάκια έχουν καταγράψει άνοδο σχεδόν 25%.

Από το βοδινό κρέας έως τις ντομάτες

Στις ΗΠΑ, η πίεση στην αγορά τροφίμων έχει γίνει ιδιαίτερα εμφανής στο βοδινό κρέας. Οι τιμές έφτασαν σε ιστορικό υψηλό τον Απρίλιο, καθώς το αμερικανικό κοπάδι μειώθηκε στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 75 ετών.

Η μείωση του αριθμού των βοοειδών συνδέεται μεταξύ άλλων με την ξηρασία και τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες, αλλά και με ένα θανατηφόρο παράσιτο που είναι γνωστό ως «σκουλήκι του Νέου Κόσμου».

Οι ΗΠΑ είχαν ήδη αντιμετωπίσει έναν ασυνήθιστα θερμό Μάρτιο, ο οποίος επηρέασε τη χιονόστρωση στις πολιτείες των Βραχωδών Ορέων. Η απουσία χιονιού σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες επιτάχυνε την πίεση στους υδάτινους πόρους πριν ακόμη ξεκινήσει το καλοκαίρι.

Στις Μεγάλες Πεδιάδες, η ζέστη και η έλλειψη νερού επηρέασαν την ανάπτυξη του χορταριού που χρησιμοποιείται για τη διατροφή των ζώων. Οι τιμές του αμερικανικού βοείου κρέατος αυξήθηκαν σχεδόν 15% περισσότερο από πέρυσι, ενώ αρκετοί κτηνοτρόφοι αναγκάστηκαν να οδηγήσουν νωρίτερα τα κοπάδια τους στη σφαγή.

Οι ντομάτες αποτελούν ένα ακόμη χαρακτηριστικό παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο διαφορετικά ακραία καιρικά φαινόμενα μπορούν να οδηγήσουν στο ίδιο αποτέλεσμα: υψηλότερες τιμές.

Στην Ισπανία, η αρχή του έτους χαρακτηρίστηκε από ιστορικά υψηλές βροχοπτώσεις. Στην περιοχή Άβιλα–Μαδρίτη–Τολέδο, οι βροχοπτώσεις του Ιανουαρίου και του Φεβρουαρίου ήταν 175% υψηλότερες από το συνηθισμένο, προκαλώντας πλημμύρες σε αγροτικές εκτάσεις και καταστρέφοντας καλλιέργειες.

Ακολούθησαν πυρκαγιές, ακραίες θερμοκρασίες και σοβαρή ξηρασία σε άλλες περιοχές της χώρας. Η τιμή της ντομάτας, βασικού συστατικού της ισπανικής διατροφής, αυξήθηκε κατά 11% σε ετήσια βάση.

Στις ΗΠΑ, το πρόβλημα είχε διαφορετική αιτία. Η χειμερινή καταιγίδα «Τζιάνα» τον Φεβρουάριο έφερε εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες και χιονοπτώσεις ακόμη και στη Φλόριντα. Ο παγετός έπληξε ιδιαίτερα τις καλλιέργειες ντομάτας, οι οποίες είναι προσαρμοσμένες στο θερμότερο κλίμα της πολιτείας.

Το αποτέλεσμα ήταν μια απότομη αύξηση των τιμών, κατά 40% μεταξύ Ιανουαρίου και Απριλίου.

Το ακριβότερο σούσι και η άνοδος των τιμών στα φύκια

Η κλιματική πίεση δεν αφορά μόνο τις χερσαίες καλλιέργειες. Οι υψηλές θερμοκρασίες επηρεάζουν και τη θαλάσσια παραγωγή, με συνέπειες σε προϊόντα που αποτελούν βασικά συστατικά της διατροφής σε ορισμένες χώρες.

Τον Ιούλιο καταγράφηκαν ιστορικά υψηλές θερμοκρασίες στις θαλάσσιες επιφάνειες, γεγονός που επηρέασε τη γεωγραφική κατανομή θαλάσσιων οργανισμών και δημιούργησε προβλήματα σε προϊόντα που απαιτούν συγκεκριμένες θερμοκρασίες για να αναπτυχθούν.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το Nori, το φύκι που χρησιμοποιείται ευρέως στην παρασκευή σούσι.

Οι θαλάσσιες περιοχές γύρω από την Ιαπωνία είχαν καταγράψει ήδη από τον Οκτώβριο του 2025 τις υψηλότερες θερμοκρασίες στην ιστορία. Το Nori αναπτύσσεται καλύτερα όταν η θερμοκρασία του νερού βρίσκεται μεταξύ 5 και 20 βαθμών Κελσίου.

Η επίδραση στην παραγωγή αποτυπώθηκε τελικά στην αγορά. Μέχρι τον Μάρτιο, οι τιμές του συγκεκριμένου βασικού συστατικού του σούσι είχαν αυξηθεί περίπου 20%.

Το παράδειγμα δείχνει ότι η επίδραση της κλιματικής μεταβολής στις τιμές δεν περιορίζεται σε προϊόντα που καλλιεργούνται σε χωράφια. Επεκτείνεται και στις θαλάσσιες τροφικές αλυσίδες, δημιουργώντας νέες πιέσεις για παραγωγούς και καταναλωτές.

Μικρή ομάδα τροφίμων με μεγάλη επίδραση στον πληθωρισμό

Η άνοδος των τιμών σε ορισμένα μόνο προϊόντα μπορεί να είναι αρκετή για να επηρεάσει αισθητά τον συνολικό πληθωρισμό τροφίμων.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, για παράδειγμα, μια σχετικά περιορισμένη ομάδα προϊόντων, όπως το βούτυρο, το βοδινό κρέας, το γάλα, ο καφές και η σοκολάτα, έχει συμβάλει κατά 30% έως 40% στον πληθωρισμό των τιμών τροφίμων.

Αυτό σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να αυξηθούν ταυτόχρονα όλες οι τιμές για να δημιουργηθεί σημαντική πίεση στο κόστος διατροφής. Αρκεί η απότομη άνοδος σε προϊόντα με μεγάλη συμμετοχή στο καλάθι των νοικοκυριών ή σε προϊόντα που χρησιμοποιούνται ως εισροές για άλλα τρόφιμα.

Παράλληλα, οι ακραίες καιρικές συνθήκες δημιουργούν έναν ακόμη κίνδυνο: περιορίζουν τη διαθεσιμότητα φρούτων, λαχανικών και πρωτεϊνών, δηλαδή τροφίμων που θεωρούνται βασικά για μια ισορροπημένη διατροφή.

Η μειωμένη παραγωγή μπορεί να οδηγήσει σε υψηλότερες τιμές και, κατ’ επέκταση, να περιορίσει την πρόσβαση των καταναλωτών σε συγκεκριμένες κατηγορίες τροφίμων. Έτσι, το ζήτημα δεν αφορά μόνο τον πληθωρισμό, αλλά και την ποιότητα, την ποικιλία και τη διατροφική αξία της κατανάλωσης.

Ο κλιματοπληθωρισμός ως νέος οικονομικός κίνδυνος

Οι προβλέψεις για τα επόμενα χρόνια δείχνουν ότι η επίδραση των θερμοκρασιών στις τιμές μπορεί να γίνει ακόμη πιο έντονη. Μέχρι το 2035, η αναμενόμενη αύξηση της θερμοκρασίας εκτιμάται ότι θα μπορούσε να προσθέσει έως και 3,23 ποσοστιαίες μονάδες ετησίως στον πληθωρισμό των τροφίμων.

Η επίπτωση στον συνολικό πληθωρισμό θα μπορούσε να φτάσει τις 1,18 ποσοστιαίες μονάδες ετησίως, σε μια περίοδο κατά την οποία πολλές οικονομίες επιδιώκουν να διατηρήσουν τον πληθωρισμό κοντά στο 2%.

Η εξέλιξη δημιουργεί ένα δύσκολο πρόβλημα για την οικονομική πολιτική. Οι κεντρικές τράπεζες μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα επιτόκια για να περιορίσουν τη ζήτηση και να αντιμετωπίσουν ορισμένες μορφές πληθωρισμού. Δεν μπορούν όμως να αυξήσουν μια κατεστραμμένη σοδειά, να αποκαταστήσουν μια πλημμυρισμένη καλλιέργεια ή να αντιστρέψουν μια παρατεταμένη ξηρασία.

Αυτό είναι και το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του «κλιματοπληθωρισμού»: η πηγή της πίεσης στις τιμές βρίσκεται σε μεγάλο βαθμό στην πλευρά της προσφοράς.

Όσο συχνότερα οι παραγωγοί αντιμετωπίζουν ακραία καιρικά φαινόμενα, τόσο μεγαλύτερος γίνεται ο κίνδυνος επαναλαμβανόμενων διαταραχών στην προσφορά τροφίμων. Και όσο αυτές οι διαταραχές μετατρέπονται σε μόνιμο χαρακτηριστικό της παραγωγής, τόσο δυσκολότερη γίνεται η επιστροφή των τιμών στα προηγούμενα επίπεδα.

Για τα νοικοκυριά, αυτό σημαίνει ότι οι ανατιμήσεις τροφίμων μπορεί να μην αποτελούν πλέον ένα προσωρινό σοκ, αλλά έναν παράγοντα που επανέρχεται κάθε φορά που η παραγωγή πλήττεται από ακραίες συνθήκες.

Για τις κυβερνήσεις και τις κεντρικές τράπεζες, το πρόβλημα είναι ακόμη πιο σύνθετο. Η αντιμετώπιση των συνεπειών δεν μπορεί να βασίζεται αποκλειστικά στη νομισματική πολιτική, καθώς η αύξηση των επιτοκίων δεν αυξάνει τις γεωργικές αποδόσεις ούτε αποκαθιστά τις αλυσίδες εφοδιασμού.

Η κλιματική μεταβολή μετατρέπεται έτσι σταδιακά και σε οικονομικό παράγοντα, με άμεσες συνέπειες για την παραγωγή, το κόστος ζωής, τις τιμές των τροφίμων και τελικά για τη σταθερότητα του πληθωρισμού.

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