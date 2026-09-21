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Η κυβέρνηση της Τσεχίας ανακοίνωσε σήμερα ότι θα επιβάλει πλαφόν στις τιμές των καυσίμων και θα φορολογήσει τα διυλιστήρια, καθώς οι τιμές συνεχίζουν την ανοδική τους πορεία λόγω των γεωπολιτικών εντάσεων και του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Πρόκειται για το δεύτερο ανάλογο μέτρο που λαμβάνει η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Αντρέι Μπάμπις, μετά την επιβολή πλαφόν στις τιμές των καυσίμων την περίοδο μεταξύ Απριλίου και Ιουλίου.

Οι τιμές των καυσίμων, ιδίως του ντίζελ, φθάνουν σε ιστορικά υψηλά επίπεδα στην Ευρώπη λόγω των πολέμων σε Μέση Ανατολή και Ουκρανία.

Η υπουργός Οικονομικών Αλένα Σιλέροβα δήλωσε πως η κυβέρνηση αποφάσισε την επαναφορά του πλαφόν στις τιμές των καυσίμων από την 1η Οκτωβρίου. Διευκρίνισε πως το υπουργείο θα καθορίζει σε καθημερινή βάση τις ανώτατες τιμές της βενζίνης και του ντίζελ.

Τον Αύγουστο, η μέση τιμή στην αντλία κυμάνθηκε στις 44,21 κορόνες (1,82 ευρώ) ανά λίτρο, έναντι 34,49 κορόνων (1,42 ευρώ) που ήταν την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, σύμφωνα με τον φορέα παρακολούθησης CCS.

Η τσεχική κυβέρνηση θα επιβάλει επίσης προσωρινό φόρο στα διυλιστήρια, στοχεύοντας τα υπερκέρδη των εταιρειών από την άνοδο των τιμών των καυσίμων, δήλωσε η Σιλέροβα σε δημοσιογράφους.

Αρκετές κυβερνήσεις σε όλη την Ευρώπη έχουν λάβει μέτρα για να αντιμετωπίσουν την κατάσταση.

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