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Όταν ξεκίνησε την καριέρα του, λίγοι μάγοι ήταν επαγγελματίες και όσοι ήταν έδιναν παραστάσεις μπροστά σε μικρό κοινό, ντυμένοι με μαύρα ρούχα και ψηλά καπέλα.

Ο Χουάν Ταμαρίζ (Juan Tamariz) έφερε επανάσταση στον κόσμο της μαγείας. Τη δεκαετία του 1980 είχε ήδη γίνει ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα της ισπανικής τηλεόρασης, με τα χαρακτηριστικά γυαλιά, τα μακριά μαλλιά, το πλατύ χαμόγελο και μια τράπουλα στα χέρια.

Η εμφάνισή του στο μυθικό «Un, dos, tres…» είχε φτάσει να παρακολουθείται από 16 εκατομμύρια τηλεθεατές.

Δεν ήταν η εικόνα του κλασικού μάγου με το αυστηρό κοστούμι και το μυστηριώδες ύφος. Ο Ταμαρίζ ήταν ακριβώς το αντίθετο: εκκεντρικός, αστείος, πληθωρικός και διαρκώς έτοιμος να παίξει με το κοινό.

Για να καθηλώσει εκατομμύρια ανθρώπους δεν χρειαζόταν τίποτα περισσότερο από μια τράπουλα.

Από τη Φυσική στον κινηματογράφο και από εκεί στη μαγεία

Γεννημένος στη Μαδρίτη το 1942, ο Ταμαρίζ ξεκίνησε τις σπουδές του στις Φυσικές Επιστήμες και συνέχισε στη σχολή κινηματογράφου Escuela Oficial de Cine της Μαδρίτης, όπου σκηνοθέτησε και δύο ταινίες μικρού μήκους. Η μαγεία, ωστόσο, είχε ήδη μπει στη ζωή του.

Από παιδί διάβαζε βιβλία για την ταχυδακτυλουργία και την καρτομαντεία. Σε ηλικία μόλις 18 ετών έγινε μέλος της Sociedad Española de Ilusionismo και εκεί γνώρισε τον Arturo de Ascanio, έναν από τους σημαντικότερους Ισπανούς μάγους της εποχής.

Τα επόμενα χρόνια άρχισε να κερδίζει διακρίσεις στους σημαντικούς εθνικούς διαγωνισμούς μαγείας και να χτίζει σταδιακά τη φήμη του στην ισπανική σκηνή. Το 1970 ήρθε η πρώτη σημαντική διεθνής διάκριση, με τη δεύτερη θέση στη μικρομαγεία στο Παγκόσμιο Συνέδριο της FISM στο Άμστερνταμ, μαζί με τον Juan Antón, ως «Los Mancos».

Το 1973 στο Παγκόσμιο Συνέδριο της Διεθνούς Ομοσπονδίας Εταιρειών Μαγείας στο Παρίσι κέρδισε το πρώτο βραβείο στην καρτομαντεία. Ήταν η διεθνής επιβεβαίωση ενός καλλιτέχνη που είχε ήδη αρχίσει να διαμορφώνει τη δική του σχολή.

Εμφανίστηκε σε δημοφιλείς ισπανικές εκπομπές και στη συνέχεια απέκτησε τα δικά του προγράμματα, με σημαντικότερο το «Por arte de magia». Εμφανίστηκε σε τηλεοπτικά προγράμματα και εκτός Ισπανίας, από τις ΗΠΑ και τη Βρετανία μέχρι τη Γαλλία και την Ιαπωνία.

Το 1992 ανακηρύχθηκε «Μάγος της Χρονιάς» στις ΗΠΑ, ενώ το 2011 τιμήθηκε στην Ισπανία με το Χρυσό Μετάλλιο Καλών Τεχνών.

Η μαγεία ως επιστήμη της αντίληψης

Ο Ταμαρίζ δεν αντιμετώπιζε τη μαγεία ως μια συλλογή από κόλπα, αλλά ως μια επιστήμη της ανθρώπινης αντίληψης.

Τον ενδιέφερε όχι μόνο πού κοιτάζει ο θεατής, αλλά τι προσέχει, τι περιμένει να συμβεί και τελικά τι θυμάται ότι συνέβη.

Η παραπλάνηση της προσοχής (misdirection), στη δική του προσέγγιση, δεν ήταν απλώς να κάνει τον θεατή να κοιτάξει αλλού. Ήταν να τον οδηγήσει, χωρίς να το αντιληφθεί, σε μια συγκεκριμένη ερμηνεία του κόλπου. Ο θεατής μπορεί να πιστεύει ότι παρακολούθησε κάθε βήμα, ενώ στην πραγματικότητα έχει δει –και αργότερα θυμάται– μια διαφορετική εκδοχή όσων συνέβησαν.

Ο Ταμαρίζ μελέτησε συστηματικά αυτές τις διαδικασίες και ανέπτυξε μια ολόκληρη θεωρητική προσέγγιση γύρω από την αντίληψη, την προσοχή, την προσδοκία και τη μνήμη του θεατή.

Το πραγματικό αντικείμενο της μαγείας δεν ήταν η τράπουλα. Ήταν ο ανθρώπινος εγκέφαλος.

Η οικονομία της προσοχής πολύ πριν από το TikTok

Σήμερα πλατφόρμες όπως το YouTube, το TikTok, το Instagram ανταγωνίζονται για τον χρόνο και την προσοχή μας.

Η «οικονομία της προσοχής» (attention economy) βασίζεται στο γεγονός ότι η πληροφορία είναι άφθονη, αλλά η ανθρώπινη προσοχή είναι περιορισμένη.

Όποιος καταφέρει να την κερδίσει και να την κρατήσει, αποκτά οικονομική αξία.

Δεκαετίες πριν οι πλατφόρμες αρχίσουν να ανταγωνίζονται για κάθε δευτερόλεπτο προσοχής, ο Ταμαρίζ είχε ήδη αφιερώσει τη ζωή του στο να καταλάβει πώς λειτουργεί.

Και το έκανε χωρίς αλγόριθμους. Με μια τράπουλα.

Η τέχνη του βασιζόταν στην ικανότητα να ελέγχει το βλέμμα, την προσδοκία και την ερμηνεία του θεατή. Να δημιουργεί ένα μικρό σύμπαν μέσα στο οποίο ο θεατής ήθελε να παραμείνει μέχρι να δει τι θα συμβεί.

Αλλά ο Ταμαρίζ δεν περιορίστηκε στο να κερδίζει την προσοχή του κοινού.

Κατάφερε να μετατρέψει ένα και μοναδικό ταλέντο σε πολλές διαφορετικές πηγές αξίας: από τις ζωντανές παραστάσεις και την τηλεόραση, μέχρι τα βιβλία και τα σεμινάρια, τις διεθνείς εμφανίσεις και, τελικά, τη διδασκαλία μιας ολόκληρης νέας γενιάς μάγων.

Έγραψε μια σειρά από βιβλία που εξελίχθηκαν σε βασικά εγχειρίδια για τη σύγχρονη μαγεία. Στη «La vía mágica», που κυκλοφόρησε αρχικά το 1987 και αργότερα μεταφράστηκε στα αγγλικά ως «The Magic Way», ανέπτυξε τη θεωρία του για τις «false solutions» και τον τρόπο με τον οποίο ο μάγος οδηγεί τον θεατή σε μια ελεγχόμενη, αλλά λανθασμένη εξήγηση.

Για δεκαετίες ταξίδευε σε όλο τον κόσμο για να διδάξει τις τεχνικές και τη θεωρία του σε άλλους μάγους.

Ο Χουάν Ταμαρίζ έφυγε στις 18 Αυγούστου 2026, σε ηλικία 83 ετών. Μέχρι τις τελευταίες ημέρες της ζωής του παρέμενε ενεργός, διδάσκοντας, συμμετέχοντας σε σεμινάρια και μεταδίδοντας τη γνώση του στις νεότερες γενιές μάγων. Η εκπαιδευτική του δραστηριότητα συνεχίζεται σήμερα μέσω της Gran Escuela de Magia Ana Tamariz, που διευθύνει η κόρη του Άνα.

Η επιρροή του Ταμαρίζ δεν περιορίστηκε στη δική του καριέρα, αλλά συνέβαλε στο να εξελιχθεί η Ισπανία σε διεθνές κέντρο του ιλουζιονισμού. Γύρω από τη σχολή σκέψης που δημιούργησε μαζί με τον Arturo de Ascanio αναπτύχθηκε μια νέα γενιά Ισπανών μάγων, ενώ η Μαδρίτη απέκτησε ένα ισχυρό οικοσύστημα από σχολές, επαγγελματίες και παραστάσεις.

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