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Τέλος δεν έχει η περιπέτεια του «Πύργου Σαλιαρέλη» στην Αίγινα, ο οποίος οδηγείται το τελευταίο διάστημα σε διαδοχικούς πλειστηριασμούς που καταλήγουν άγονοι.

Έτσι, στον επόμενο που έχει προγραμματιστεί για τις 4 Σεπτεμβρίου, δηλαδή λίγα 24ωρα μετά την επανέναρξη των ηλεκτρονικών σφυριών, κατόπιν της ανάπαυλας του Αυγούστου, η τιμή πρώτης προσφοράς είναι σημαντικά μειωμένη και συγκεκριμένα κατά 35% σε σχέση με την προηγούμενη, ήτοι στα 3.486.600 ευρώ.

Μέχρι το… ραντεβού τον Σεπτέμβρη υπάρχει, βέβαια, το ενδεχόμενο η διαδικασία να οδηγηθεί σε αναστολή, όπως έχει συμβεί και στο παρελθόν κατά τη μακρά περιπέτεια της εμπλοκής με τους πλειστηριασμούς.

Η «βεντέτα» και τα σφυριά

Το σφυρί αφορά την πλήρη κυριότητα ενός αγροτεμαχίου στη θέση «Πλακάκια-Ακρωτήρι» της κτηματικής περιφέρειας του Δήμου Αίγινας, έκτασης 15.030 τ.μ. μετά την επ’ αυτού ευρισκόμενη κατοικία. Αυτή αποτελείται από υπόγειο, επιφάνειας 185 τ.μ., ισόγειο με πέντε δωμάτια, κουζίνα και WC, επιφάνειας 200 τ.μ. και πρώτο όροφο με τέσσερα δωμάτια, office και κελάρι, επιφάνειας 185 τ.μ., καθώς και τα βοηθητικά κτίσματα, επιφάνειας 109 τ.μ.

Το ακίνητο κατέληξε στην πλατφόρμα πλειστηριασμών λόγω της αντιπαράθεσης μεταξύ του πρώην προέδρου του Ολυμπιακού, επιχειρηματία Αργύρη Σαλιαρέλη και του επισπεύδοντος, επιχειρηματία Παναγιώτη Κόζαρη. Το γεγονός ότι ο τελευταίος είναι πεθερός του τραγουδιστή και ηθοποιού Πάνου Μουζουράκη, που παντρεύτηκε στις 27 Μαΐου 2023 τη φαρμακοποιό Μαριλού Κόζαρη, με το γλέντι του γάμου τους με γίνεται σε αυτόν τον Πύργο, δείχνει ότι τουλάχιστον αρχικά η σχέση τους ήταν ανέφελη.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της υπόθεσης, η αιτία που πυροδότησε την εν λόγω κόντρα βρίσκεται σε μια σύμβαση δανείου (προς τον Α. Σαλιαρέλη), που έγινε τον Απρίλιο του 2024, έναν χρόνο περίπου μετά το γάμο της κόρης του επισπεύδοντος και τη μεγάλη δεξίωση που δόθηκε στον Πύργο.

Έτσι ξεκίνησαν οι πλειστηριασμοί σε βάρος της ΑΡΣΑΛ Α.Ε. του Α. Σαλιαρέλη.

Ο πρώτος είχε αναρτηθεί με προγραμματισμό για τις 16 Ιουλίου 2025, με το ποσό οφειλής να ανέρχεται σε 391.531,81 ευρώ και με τιμή πρώτης προσφοράς 1.657.000 ευρώ, αλλά λίγο πριν τη διενέργειά του οδηγήθηκε σε αναστολή. Στις 25 Ιουλίου 2025, όμως, δημοσιεύθηκε νέος για τις 18 Φεβρουαρίου 2026 και με την ίδια τιμή εκκίνησης, δηλαδή στα 1.657.000 ευρώ. Εκείνη την ημέρα η διαδικασία ξεκίνησε και… ματαιώθηκε στην πορεία.

Έξι μέρες αργότερα, στις 24 Φεβρουαρίου, ο πλειστηριασμός «αναβίωσε» και επανήλθε στις λίστες με προγραμματισμό για τις 29 Απριλίου και με την ίδια τιμή πρώτης προσφοράς δηλαδή στα 1.657.000 ευρώ.

Στη συνέχεια, η ΑΡΣΑΛ και ο Αργύρης Σαλιαρέλης άσκησαν ανακοπή με αίτημα να διορθωθεί η έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης ως προς την εκτίμηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου.

Το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, με την απόφασή του που δημοσιεύθηκε στις 20 Απριλίου, υπερτριπλασίασε την τιμή εκκίνησης από τα 1.657.000 ευρώ, στα 5.364.000 ευρώ, δηλαδή κατά 3.707.000 ευρώ.

Το δικαστήριο, επικαλούμενο έκθεση εκτίμησης μετά από εσωτερική και εξωτερική αυτοψία, έλαβε υπόψη του:

α) ότι όλοι οι εσωτερικοί χώροι της κατοικίας έχουν κατασκευαστεί με ιδιαίτερης σημαντικής αξίας και πολύ καλής ποιότητας υλικά και διαθέτουν κατασκευαστικά χαρακτηριστικά πολύ ανώτερα μίας μέσης ιδιοκτησίας αντίστοιχου χρόνου κατασκευής στην ίδια ως άνω περιοχή και στην ίδια οικιστική ζώνη,

β) ότι ο περιβάλλων χώρος του ακινήτου έχει ιδιαίτερη διαμόρφωση και αρχιτεκτονική,

γ) την θέση του ακινήτου και την εν γένει εμπορική ζήτηση που σημειώνεται το τελευταίο χρονικό διάστημα στην περιοχή αυτή προς ανεύρεση ανάλογης έκτασης κτημάτων και ποιότητας κατασκευής κατοικιών,

δ) την πολιτιστική αξία και την ιδιαίτερη φυσιογνωμία του ακινήτου ως τόπου συνδεόμενου με την ιστορία της περιοχής, δεδομένου του χαρακτηρισμού της ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου και έργου τέχνης που χρήζει προστασίας,

ε) συγκριτικά στοιχεία που αφορούν ακίνητα της ίδιας περιοχής με παρόμοια χαρακτηριστικά από άποψη χρόνου και ποιότητας κατασκευής, αλλά και πολιτιστικού ενδιαφέροντος

στ) τις δυνατότητες χρήσεις του ως ακινήτου και τον κύκλο των προσώπων που δύνανται να εκδηλώσουν άμεσα ενδιαφέρον για την αξιοποίησή του.

Στην απόφαση επισημαίνεται ακόμη ότι έχει χαρακτηριστεί από το Υπουργείο Πολιτισμού ως έργο τέχνης και ιστορικό διατηρητέο μνημείο καθώς αποτελεί ένα από τα εμβληματικότερα τοπόσημα της Αίγινας.

Υπενθυμίζεται ότι το ακίνητο χτίστηκε στα τέλη του 19ου αιώνα, περίπου το έτος 1890 και υπήρξε ιδιοκτησία της οικογένειας Μπενιζέλου, ενώ αργότερα λειτούργησε ως θερινή κατοικία του Πρωθυπουργού Αλέξανδρου Ζαΐμη.

Όπως τονίζεται, μεταξύ άλλων «τυγχάνει ιδιαίτερης κατασκευής, βρίσκεται σε άριστη κατάσταση και είναι πλήρως λειτουργικό σε όλους τους χώρους του». Ακόμη «δύναται να χρησιμοποιηθεί είτε ως αγροκατοικία, είτε ως ξενοδοχείο (Premium Boutique Hotel), είτε ως κοινωφελές ίδρυμα, είτε ως χώρος διοργάνωσης κοινωνικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων».

Κάπως έτσι, άλλωστε, ως χώρος κοινωνικών εκδηλώσεων, χρησιμοποιείται τα τελευταία χρόνια.

Από την αρχή…

Η εκτόξευση της τιμής δημιούργησε μια νέα κατάσταση και ουσιαστικά οι πλειστηριασμοί ξεκίνησαν από την αρχή, με τον πρώτο στις 29 Απριλίου, αλλά με τον πήχη στα 5.364.000 ευρώ, έναντι 1.657.000 ευρώ που ήταν προηγουμένως. Αυτός όμως κατέληξε άγονος ελλείψει πλειοδοτών…

Κατόπιν εντολής του επισπεύδοντος, προσδιορίστηκε νέος πλειστηριασμός για τις 3 Ιουνίου 2026, με την ίδια τιμή πρώτης προσφοράς, δηλαδή στα 5.364.000 ευρώ. Και αυτός, ωστόσο, κατέληξε άγονος.

Ακολούθησε νέο σφυρί στις 3 Ιουλίου με κατεβασμένο τον πήχη της τιμής στα 4.291.200 ευρώ, δηλαδή κατά 20%, αλλά και αυτό αποδείχθηκε «άσφαιρο».

Μένει να φανεί τι θα γίνει στις 4 Σεπτεμβρίου με την τιμή εκκίνησης να έχει υποχωρήσει στα 3.486.600 ευρώ, δηλαδή μειωμένη κατά 1.877.400 ευρώ…

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