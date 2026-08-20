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Μικρομεσαίες επιχειρήσεις, διαθέσιμο εισόδημα και στοχευμένες παρεμβάσεις για τα νοικοκυριά μπαίνουν στον πυρήνα της φετινής ΔΕΘ, καθώς αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση για την οριστικοποίηση του πακέτου που θα παρουσιάσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Θεσσαλονίκη.

Οι τελικές αποφάσεις δεν έχουν ακόμη κλειδώσει. Η βασική αρχή, ωστόσο, έχει τεθεί: αξιοποίηση του διαθέσιμου δημοσιονομικού χώρου χωρίς μη κοστολογημένες εξαγγελίες, με προτεραιότητα σε παρεμβάσεις που μπορούν να έχουν μόνιμο αποτύπωμα σε εισοδήματα και επιχειρήσεις.

Ψηλά οι μικρομεσαίοι

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις ανεβαίνουν φέτος ψηλά στην ατζέντα. Ο σχεδιασμός δεν εξαντλείται σε φορολογικές παρεμβάσεις, αλλά περιλαμβάνει χρηματοδοτικά και επενδυτικά εργαλεία, με στόχο να αντιμετωπιστεί ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα των ΜμΕ: η πρόσβαση σε κεφάλαια για επενδύσεις και ανάπτυξη.

Στον ευρύτερο σχεδιασμό προβλέπεται μόχλευση κεφαλαίων περίπου 4 δισ. ευρώ για μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Πρόκειται για χρηματοδοτικό βραχίονα και όχι για δημοσιονομικό «πακέτο» 4 δισ. ευρώ, διάκριση κρίσιμη για την πραγματική αποτίμηση των εξαγγελιών.

Το δεύτερο μεγάλο κεφάλαιο είναι το διαθέσιμο εισόδημα. Στο κυβερνητικό επιτελείο επιμένουν στη λογική επιστροφής του δημοσιονομικού χώρου στην κοινωνία, με προτεραιότητα σε μόνιμες παρεμβάσεις αντί έκτακτων επιδοτήσεων.

Παράλληλα, το Social Climate Fund, με πόρους περίπου 5 δισ. ευρώ σε βάθος χρόνου, ανοίγει έναν ξεχωριστό χρηματοδοτικό διάδρομο για ευάλωτα νοικοκυριά και επιχειρήσεις, κυρίως απέναντι στο ενεργειακό κόστος και στις απαιτήσεις της πράσινης μετάβασης.

Από τις τριετίες στη φορολογική μεταρρύθμιση

Η φετινή ΔΕΘ αποτελεί το τέταρτο κεφάλαιο μιας ακολουθίας παρεμβάσεων που ξεκίνησε το 2023. Τότε κυριάρχησαν το ξεπάγωμα των τριετιών, η αύξηση του αφορολόγητου για οικογένειες με παιδιά και τα μέτρα κατά της φοροδιαφυγής, ενώ ο «Daniel» έφερε στο προσκήνιο την Πολιτική Προστασία.

Το 2024 ακολούθησαν 45 παρεμβάσεις, μεταξύ των οποίων η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, η κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος για τους ελεύθερους επαγγελματίες και το «Σπίτι μου 2». Το 2025 το βάρος μεταφέρθηκε στη μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση, με μειώσεις συντελεστών και πρόσθετες ελαφρύνσεις για οικογένειες, νέους και συνταξιούχους.

Η εξίσωση της φετινής ΔΕΘ

Το 2026 η κυβέρνηση επιχειρεί να συνεχίσει αυτή τη γραμμή, μεταφέροντας περισσότερο βάρος στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, στις επενδύσεις και στην περαιτέρω ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος. Οι τελευταίες αποφάσεις θα κρίνουν το μέγεθος και τη σύνθεση του πακέτου. Και κυρίως ποιο μέρος του δημοσιονομικού χώρου θα μετατραπεί σε μόνιμες ελαφρύνσεις και παρεμβάσεις με άμεσο οικονομικό αποτέλεσμα από το 2027.

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