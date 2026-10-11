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Σαφές μήνυμα προς τον Ντόναλντ Τραμπ έστειλε ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δηλώνοντας ότι η χώρα του θα μπορούσε να προχωρήσει στη διεξαγωγή εκλογών, εφόσον προηγηθεί πλήρης κατάπαυση του πυρός διάρκειας 60 ημερών.

Μιλώντας στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο ABC News, ο Ουκρανός πρόεδρος απάντησε στην προτροπή του Αμερικανού ομολόγου του να αναδειχθεί νέα ηγεσία στο Κίεβο, υπογραμμίζοντας ότι η επιλογή του προέδρου αποτελεί αποκλειστικό δικαίωμα του ουκρανικού λαού.

«Πρώτα απ’ όλα, με όλο τον σεβασμό προς τον πρόεδρο Τραμπ, εναπόκειται στην κοινωνία μας, στον λαό μας, να επιλέξει τον έναν ή τον άλλον ηγέτη», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο Ζελένσκι αποκάλυψε μάλιστα ότι έχει ήδη μεταφέρει στην ομάδα του Τραμπ μια συγκεκριμένη πρόταση, συνδέοντας ευθέως τη δυνατότητα προσφυγής στις κάλπες με τον τερματισμό των εχθροπραξιών για ένα περιορισμένο χρονικό διάστημα.

«Παρακαλώ, πείτε στον Πούτιν να μας δώσει δύο μήνες, 60 ημέρες πλήρους κατάπαυσης του πυρός, 60 ημέρες, και εμείς θα οργανώσουμε εκλογές», ανέφερε, περιγράφοντας το μήνυμα που, όπως είπε, διαβίβασε στους Αμερικανούς συνομιλητές του.

Με τη συγκεκριμένη τοποθέτηση, ο Ουκρανός πρόεδρος επιχειρεί να μεταφέρει τη συζήτηση από το ζήτημα της πολιτικής του νομιμοποίησης στις συνθήκες ασφαλείας που θα επέτρεπαν τη διεξαγωγή εκλογών εν μέσω πολέμου.

Η επίθεση Τραμπ και το αίτημα για αλλαγή ηγεσίας

Η παρέμβαση Ζελένσκι ακολουθεί τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ το Σάββατο, όταν ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε δημοσίως ότι η Ουκρανία χρειάζεται νέο ηγέτη, ο οποίος θα μπορούσε να καταλήξει σε συμφωνία για τον τερματισμό της σύγκρουσης με τη Ρωσία.

«Προτείνω να βρουν νέο ηγέτη, που να μπορεί να κάνει μια συμφωνία. Είχε πολλές ευκαιρίες να κάνει συμφωνίες, όμως δεν έκανε καμία», δήλωσε ο Τραμπ, ασκώντας ευθεία κριτική στον Ουκρανό ομόλογό του.

Ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε επίσης τον ισχυρισμό ότι η ρωσική εισβολή θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί εάν ο ίδιος βρισκόταν στον Λευκό Οίκο όταν ξέσπασε ο πόλεμος.

Παράλληλα, κατηγόρησε τον Ζελένσκι ότι δεν αξιοποίησε προηγούμενες ευκαιρίες για την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας.

Οι δηλώσεις αυτές προσθέτουν ένα ακόμη σημείο τριβής στις σχέσεις των δύο ηγετών, καθώς η αμερικανική κυβέρνηση εντείνει τις πιέσεις προς το Κίεβο για διπλωματική διευθέτηση της σύγκρουσης.

Στο επίκεντρο οι επιθέσεις στα ρωσικά διυλιστήρια

Πίσω από τη νέα αντιπαράθεση βρίσκεται και η διαφωνία για τις ουκρανικές επιθέσεις εναντίον ρωσικών διυλιστηρίων πετρελαίου, τις οποίες η Ουάσινγκτον ζητά να σταματήσουν.

Η αμερικανική πλευρά εκτιμά ότι τα πλήγματα στις ενεργειακές εγκαταστάσεις της Ρωσίας επιδεινώνουν τις πιέσεις στην παγκόσμια αγορά καυσίμων, σε μια περίοδο κατά την οποία ο πόλεμος με το Ιράν έχει ήδη προκαλέσει σημαντικά προβλήματα στον εφοδιασμό.

Ο Τραμπ συνέδεσε ευθέως τις ουκρανικές επιχειρήσεις με την άνοδο των τιμών και τις ελλείψεις ντίζελ, οι οποίες, όπως υποστήριξε, επηρεάζουν ιδιαίτερα τους Αμερικανούς αγρότες και κτηνοτρόφους.

«Του είπαμε: “Μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις στη Ρωσία. Μην χτυπάς όμως τα διυλιστήρια, γιατί αυτό δημιουργεί πρόβλημα σε ολόκληρο τον κόσμο”», ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Για το Κίεβο, ωστόσο, οι επιθέσεις στις ρωσικές ενεργειακές εγκαταστάσεις αποτελούν μέσο άσκησης οικονομικής και στρατιωτικής πίεσης στη Μόσχα, καθώς πλήττουν υποδομές που συνδέονται με τον ενεργειακό εφοδιασμό και τα έσοδα της ρωσικής οικονομίας.

Η ουκρανική ηγεσία θεωρεί ότι η μονομερής διακοπή των συγκεκριμένων επιχειρήσεων θα περιόριζε τη δυνατότητά της να ασκεί πίεση στη Ρωσία, χωρίς απαραίτητα να εξασφαλίζει αντίστοιχες παραχωρήσεις.

Η συμφωνία Τραμπ – Πούτιν για το ρωσικό ντίζελ

Το ήδη τεταμένο κλίμα μεταξύ Ουάσινγκτον και Κιέβου επιβαρύνθηκε περαιτέρω μετά την ανακοίνωση συμφωνίας μεταξύ Ντόναλντ Τραμπ και Βλαντίμιρ Πούτιν για την ενίσχυση της προσφοράς ρωσικού ντίζελ στις διεθνείς αγορές.

Η συμφωνία συνοδεύτηκε από προσωρινή χαλάρωση των αμερικανικών περιορισμών στις εξαγωγές ρωσικού ντίζελ, με στόχο την αντιμετώπιση των πιέσεων στις τιμές των καυσίμων.

Η εξέλιξη προκάλεσε έντονη δυσαρέσκεια στην ουκρανική πλευρά, καθώς το Κίεβο εκτιμά ότι η διευκόλυνση των ρωσικών ενεργειακών εξαγωγών μπορεί να ενισχύσει τα οικονομικά έσοδα της Μόσχας και, κατ’ επέκταση, τη δυνατότητά της να συνεχίσει τον πόλεμο.

Η ανακοίνωση αιφνιδίασε, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, και την ουκρανική αντιπροσωπεία που είχε μεταβεί στο Μαϊάμι για συνομιλίες με τους Αμερικανούς απεσταλμένους Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ.

Στο επίκεντρο των επαφών βρισκόταν η πιθανότητα επίτευξης μιας περιορισμένης συμφωνίας για την προστασία των ενεργειακών υποδομών των δύο χωρών.

Η ουκρανική πλευρά αντιμετωπίζει ως αντιφατική την πίεση να σταματήσει τα πλήγματα στα ρωσικά διυλιστήρια, την ίδια στιγμή που η Ουάσινγκτον διευκολύνει την επιστροφή πρόσθετων ποσοτήτων ρωσικού ντίζελ στην αγορά.

Η πρόταση για αμοιβαία ενεργειακή εκεχειρία

Ο Ζελένσκι έχει δηλώσει ότι η Ουκρανία είναι διατεθειμένη να αναστείλει τις επιθέσεις κατά των ρωσικών διυλιστηρίων, εφόσον η Μόσχα αναλάβει αντίστοιχη δέσμευση να σταματήσει τα πλήγματα εναντίον των ουκρανικών ενεργειακών υποδομών.

Η πρόταση προβλέπει, ουσιαστικά, μια αμοιβαία ενεργειακή εκεχειρία, με τις δύο πλευρές να απέχουν από επιθέσεις σε εγκαταστάσεις που σχετίζονται με την παραγωγή και τον εφοδιασμό ενέργειας.

Μέχρι στιγμής, ωστόσο, δεν έχει υπάρξει συμφωνία για την εφαρμογή της, ενώ η αμερικανική πλευρά εξακολουθεί να ζητά τον περιορισμό των ουκρανικών επιχειρήσεων εναντίον ρωσικών διυλιστηρίων.

Σε αυτό το περιβάλλον, η νέα πρόταση Ζελένσκι για εκλογές υπό την προϋπόθεση δίμηνης πλήρους κατάπαυσης του πυρός αποκτά ιδιαίτερη πολιτική σημασία.

Απαντώντας στις πιέσεις για αλλαγή ηγεσίας, ο Ουκρανός πρόεδρος δηλώνει πρόθυμος να θέσει την προεδρία του στην κρίση των ψηφοφόρων, υπό την προϋπόθεση ότι θα διαμορφωθούν οι απαραίτητες συνθήκες ασφαλείας.

Το ερώτημα πλέον μεταφέρεται στη Μόσχα και στην Ουάσινγκτον: κατά πόσο μπορεί να εξασφαλιστεί μια πλήρης παύση των εχθροπραξιών για 60 ημέρες, η οποία θα επέτρεπε στην Ουκρανία να προχωρήσει στην εκλογική διαδικασία που ζητά ο Αμερικανός πρόεδρος.

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