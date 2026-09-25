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Στην τελική φάση περνά η διαδικασία για την καταβολή μιας σημαντικής οικονομικής ενίσχυσης στα στελέχη του Πυροσβεστικού Σώματος, μετά την υπογραφή της Κοινής Υπουργικής Απόφασης που καθορίζει οριστικά τους όρους χορήγησης του επιδόματος διοίκησης στο ένστολο προσωπικό. Την απόφαση υπογράφουν ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς και ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Αθανάσιος Πετραλιάς, ολοκληρώνοντας το θεσμικό πλαίσιο για την οικονομική ενίσχυση των στελεχών που αναλαμβάνουν αυξημένες αρμοδιότητες και καθήκοντα ευθύνης.

Η συγκεκριμένη ρύθμιση αποσκοπεί στην κάλυψη ενός κενού ως προς την οικονομική αναγνώριση των αυξημένων υποχρεώσεων συγκεκριμένων στελεχών του Σώματος, ενισχύοντας όσους υπηρετούν σε θέσεις που απαιτούν μεγαλύτερο βαθμό συντονισμού, εποπτείας και διοικητικής ευθύνης σε υπηρεσίες σε ολόκληρη τη χώρα.

Ποιοι δικαιούνται το επίδομα και ποια είναι τα ποσά

Το επίδομα διοίκησης καλύπτει το ένστολο προσωπικό που ασκεί καθήκοντα διοίκησης σε κεντρικές, περιφερειακές αλλά και ειδικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος. Το ποσό δεν είναι ενιαίο για όλους τους δικαιούχους, καθώς διαμορφώνεται ανάλογα με τη θέση που κατέχει κάθε στέλεχος, το εύρος των αρμοδιοτήτων του και το επίπεδο διοικητικής ευθύνης που αναλαμβάνει.

Με βάση το νέο πλαίσιο, η μηνιαία ενίσχυση κυμαίνεται από 80 έως και 500 ευρώ, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά και τις απαιτήσεις κάθε θέσης.

Μέσω αυτής της κλιμάκωσης επιχειρείται η οικονομική ενίσχυση να συνδεθεί με τον βαθμό ευθύνης και τις αυξημένες απαιτήσεις που συνεπάγεται η διοίκηση και η εύρυθμη λειτουργία των πυροσβεστικών υπηρεσιών. Η παρέμβαση αποκτά πρόσθετη σημασία σε μια περίοδο κατά την οποία οι ανάγκες και οι επιχειρησιακές προκλήσεις στον τομέα της πολιτικής προστασίας έχουν ενταθεί σημαντικά.

Αναδρομικά από την 1η Οκτωβρίου 2025

Κομβικό στοιχείο της απόφασης αποτελεί η αναδρομική εφαρμογή του μέτρου. Συγκεκριμένα, η Κοινή Υπουργική Απόφαση τίθεται σε ισχύ από την 1η Οκτωβρίου 2025, γεγονός που σημαίνει ότι οι δικαιούχοι θα λάβουν και τα ποσά που αντιστοιχούν στο χρονικό διάστημα από την ημερομηνία αυτή και μετά.

Ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς ανέφερε ότι η καθιέρωση του επιδόματος αποτελούσε κυβερνητική δέσμευση, η οποία πλέον υλοποιείται. Παράλληλα, επισήμανε ότι τα στελέχη του Πυροσβεστικού Σώματος βρίσκονται καθημερινά στην πρώτη γραμμή, συχνά μακριά από τη δημοσιότητα, τονίζοντας ότι η έμπρακτη στήριξη του προσωπικού αποτελεί σταθερή προτεραιότητα και ότι η συγκεκριμένη πολιτική θα συνεχιστεί με συνέπεια.

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