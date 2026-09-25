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Για μια ακόμη φορά αναμένεται να βγουν σε ηλεκτρονικό πλειστηριασμό οι εγκαταστάσεις της εταιρείας FiliaCom στην περιοχή της Θεσπρωτίας.

Πρόκειται για ένα ακίνητο που επιχειρείται να πουληθεί μέσω της πλατφόρμας εδώ και σχεδόν τέσσερα χρόνια χωρίς όμως αποτέλεσμα. Λόγω των διαδοχικών προσπαθειών παρατηρείται και ένα…σκαμπανέβασμα της τιμής πρώτης προσφοράς.

Το νέο σφυρί και η… προϊστορία

Ο επόμενος πλειστηριασμός έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, με μειωμένη τιμή εκκίνησης.

Στο πλαίσιο αυτό, έχει ενδιαφέρον η πορεία των σφυριών διαχρονικά.

Το ακίνητο ξεκίνησε να βγαίνει το 2023, με τον πήχη στα 1.305.000 ευρώ, ενώ ακολούθησαν τουλάχιστον τέσσερις άγονες προσπάθειες με αποτέλεσμα η τιμή εκκίνησης να μειωθεί το επόμενο διάστημα μέχρι και κατά 35% (στο 65% της αρχικώς ορισθείσας) και συγκεκριμένα στις 848.250 ευρώ. Ούτε με αυτή την τιμή όμως βρέθηκε ενδιαφερόμενος.

Από το 2025 ξεκίνησε ένας νέος κύκλος πλειστηριασμών, αλλά με υψηλότερη τιμή εκκίνησης καθώς, με βάση νεότερη έκθεση εκτίμησης (του Μαΐου 2025), αυτή ορίστηκε στα 1.234.000 ευρώ.

Με αυτόν τον πήχη χτύπησε το σφυρί στις 17 Δεκεμβρίου 2025, αλλά η διαδικασία ματαιώθηκε ελλείψει πλειοδοτών. Ακολούθησε νέο στις 23 Ιανουαρίου 2026, με την ίδια τιμή και με…το ίδιο αποτέλεσμα. Ο επόμενος πλειστηριασμός έγινε στις 24 Ιουλίου 2026 με την τιμή εκκίνησης μειωμένη στις 987.200 ευρώ, αλλά και αυτός ματαιώθηκε ελλείψει πλειοδοτών.

Για τις 2 Οκτωβρίου έχει προγραμματιστεί ο νέος πλειστηριασμός, με επισπεύδουσα τη doValue, με την τιμή πρώτης προσφοράς μειωμένη κατά 35% (στο 65% της αρχικής) στο ποσό των 802.100 ευρώ.

Τι περιλαμβάνει

Η αναγκαστική εκτέλεση στρέφεται κατά της υπό εκκαθάριση «FiliaCom Εμπορική και Συμβουλευτική Α.Ε.» και αφορά το βιομηχανικό ακίνητο της εταιρείας, δηλαδή εργοστασιακή μονάδα κλωστοϋφαντουργίας, που βρίσκεται στη θέση «Τάκα» της Δημοτικής Κοινότητας Φιλιατών Θεσπρωτίας.

Το εργοστάσιο αναπτύσσεται επί γηπέδου εκτάσεως 76.638,42 τ.μ. το οποίο περιήλθε στην κυριότητα της εταιρείας από τον Νοέμβριο του 1973.

Σύμφωνα με εξωτερική αυτοψία πρόκειται για ακίνητο εντός του οποίου υφίσταται βιοτεχνικό κτήριο «κατάστασης και συντήρησης ανάλογης της παλαιότητάς του».

Αυτό περιλαμβάνει:

–Χωριστή και ανεξάρτητη οριζόντια ιδιοκτησία με την ονομασία Τμήμα Β’, το οποίο αποτελείται από υπόγειο και ισόγειο και συγκεκριμένα:

Α) στο υπόγειο από κύριο χώρο αίθουσας παραγωγής επιφάνειας 5.917,94 τ.μ, ύψους 4,40μ., λωρίδα βοηθητικών χώρων επιφάνειας 227,70τ.μ, κύριο χώρο αίθουσας παραγωγής και προσθήκης επιφάνειας 331,60τ.μ και υπόγεια λωρίδα βοηθητικών χώρων και προσθήκης επιφάνειας 15,20τ.μ, και

Β) στο ισόγειο αποτελείται από κύριο χώρο αίθουσας παραγωγής επιφάνειας 5.917,94τ.μ, ύψους 6,60μ., λωρίδα βοηθητικών χώρων επιφάνειας 227,70τ.μ., κύριο χώρο αίθουσας παραγωγής και προσθήκης επιφάνειας 331,60τ.μ, και ισόγεια λωρίδα βοηθητικών χώρων και προσθήκης επιφάνειας 15,20τ.μ.

Το όλο τμήμα έχει επιφάνεια 12.984,88τ.μ.

Σημειώνεται ότι επί του γηπέδου έχουν ανεγερθεί δυνάμει οικοδομικών αδειών από το 1974 έως το 1993 κτίσματα, τα οποία χρησιμοποιούνταν ως εργοστάσια κλωστοϋφαντουργίας, ενώ έχουν συσταθεί δύο χωριστές οριζόντιες και ανεξάρτητες ιδιοκτησίες.

Η οικογένεια Αργυρού

Η FiliaCom ήταν μια εταιρεία συμφερόντων του Στέλιου Αργυρού, πρώην Προέδρου του ΣΕΒ την περίοδο 1992-94, μετέπειτα ευρωβουλευτή και σήμερα Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Alba. Ο ίδιος ανέλαβε και εκκαθαριστής της.

Η οικογένεια Αργυρού δραστηριοποιείτο στον κλάδο της κλωστοϋφαντουργίας επί δεκαετίες (με τα Κλωστήρια Αττικής κ.ά.) και το 1992 εξαγόρασε από την ΕΤΒΑ την «Κλωστήρια Φιλιατών Α.Ε.», ένα από τα μεγαλύτερα εργοστάσια της Πειραϊκής-Πατραϊκής. Ωστόσο, τρία χρόνια μετά, το 1995 τα Κλωστήρια Φιλιατών έβαλαν λουκέτο και τον ίδιο δρόμο ακολούθησαν τα Κλωστήρια Αττικής και τα Κλωστήρια Πρεβέζης του ίδιου ομίλου.

Το 2013 ανακοινώθηκε νέα επένδυση (συγχρηματοδοτούμενη από το ΕΣΠΑ) στις εγκαταστάσεις της Κλωστήρια Φιλιατών. Κάπως έτσι προέκυψε η FiliaCom Α.Ε. με έμφαση «στη μόχλευση των κεφαλαίων για επενδύσεις κυρίως στους τομείς της ενέργειας και του περιβάλλοντος» και στο πλαίσιο αυτό η Φίλια Περιβαλλοντικές Βιομηχανίες Α.Ε., με μονάδα ανακύκλωσης μπουκαλιών ΡΕΤ, και η FiliaSol Α.Ε. για τις ΑΠΕ.

Στόχος ήταν το βιομηχανικό ακίνητο στις Φιλιάτες να μετατραπεί σε επιχειρηματικό πάρκο για έργα περιβάλλοντος και ενέργειας. Ωστόσο, το εγχείρημα δεν επιβεβαίωσε τις προσδοκίες και στις περισσότερες χρήσεις ο κύκλος εργασιών ήταν μηδενικός. Έτσι, το εγχείρημα οδηγήθηκε σε ναυάγιο και η εταιρεία σε λύση και εκκαθάριση.

Μένει να φανεί εάν στον επικείμενο πλειστηριασμό με τη μειωμένη τιμή εκκίνησης θα υπάρξουν μνηστήρες…

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