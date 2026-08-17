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Η Amazon δοκιμάζει νέα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης που αποφασίζουν πού πρέπει να εργάζεται κάθε υπάλληλος στις αποθήκες της, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης προσπάθειας αυτοματοποίησης της διαχείρισης προσωπικού. Ωστόσο, σύμφωνα με εσωτερικά έγγραφα και συνομιλίες στελεχών, αρκετοί διευθυντές εγκαταστάσεων εξακολουθούν να παρακάμπτουν τις αποφάσεις του λογισμικού, δημιουργώντας τριβές γύρω από τον ρόλο της AI στη λήψη επιχειρησιακών αποφάσεων.

Η εταιρεία σχεδιάζει να επεκτείνει τα συγκεκριμένα συστήματα σε δεκάδες κέντρα διανομής και διαλογής στη Βόρεια Αμερική, εκτιμώντας ότι μπορούν να εξοικονομήσουν εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια ετησίως.

Η αντίσταση των διευθυντών στις αποθήκες

Παρά τους στόχους της Amazon, αρκετοί υπεύθυνοι αποθηκών φέρονται να αγνόησαν τις οδηγίες του λογισμικού, ζητώντας από τους μηχανικούς να απενεργοποιήσουν ορισμένες αυτοματοποιημένες λειτουργίες ή βρίσκοντας τρόπους να παρακάμπτουν τις συστάσεις του συστήματος.

Η έκταση των παρεμβάσεων ήταν τέτοια ώστε η εταιρεία κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι απλές συστάσεις δεν αρκούν.

«Η παροχή βελτιστοποιημένων προτάσεων στους μάνατζερ είναι απαραίτητη, αλλά όχι αρκετή. Χωρίς υποχρεωτικούς κανόνες του συστήματος, οι χειροκίνητες παρεμβάσεις και οι παλιές συνήθειες υπονομεύουν ακόμη και τους καλύτερους αλγορίθμους», αναφέρεται χαρακτηριστικά σε εσωτερικό έγγραφο.

Από συμβουλευτικό εργαλείο σε αυτόματη διαχείριση

Η Amazon αξιοποιεί όλο και περισσότερο εργαλεία μηχανικής μάθησης, υπολογιστικής όρασης και τεχνητής νοημοσύνης για τη διαχείριση των αποθηκών της.

Αρχικά, τα συστήματα λειτουργούσαν συμβουλευτικά:

το DOPLERS καταρτίζει σχέδια στελέχωσης,

το Full Facility Load Balancing προτείνει μετακινήσεις προσωπικού,

το Right Link Station καταγράφει αυτόματα τις παρουσίες των εργαζομένων υποστήριξης.

Ωστόσο, τα εσωτερικά έγγραφα δείχνουν ότι η εταιρεία θεωρεί πλέον πως η ανθρώπινη διακριτική ευχέρεια δυσκολεύει τη σωστή αξιολόγηση και λειτουργία των αλγορίθμων.

«Η ακρίβεια των αλγορίθμων δεν μπορεί να αξιολογηθεί ουσιαστικά χωρίς την εφαρμογή των αποφάσεών τους», αναφέρεται σε άλλο έγγραφο.

Δύο διαφορετικές φιλοσοφίες

Η υπόθεση αναδεικνύει δύο διαφορετικές προσεγγίσεις στη λειτουργία των αποθηκών.

Από τη μία πλευρά, πολλοί διευθυντές θεωρούν ότι η καθημερινότητα στις εγκαταστάσεις είναι υπερβολικά σύνθετη ώστε ένας αλγόριθμος να μπορεί να λάβει υπόψη όλες τις πραγματικές συνθήκες.

Από την άλλη, η Amazon εκτιμά ότι οι συνεχείς ανθρώπινες παρεμβάσεις εμποδίζουν τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης να λειτουργήσουν όπως έχουν σχεδιαστεί.

Για τον λόγο αυτό σχεδιάζει σταδιακά αυστηρότερους μηχανισμούς ελέγχου.

Σύμφωνα με εσωτερικό πλάνο, ο στόχος είναι η πλήρης εφαρμογή υποχρεωτικών περιορισμών μέσα στο 2026.

«Κλείστε το τώρα»

Η Amazon, μέσω εκπροσώπου της, υποστήριξε ότι το σχετικό δημοσίευμα βασίζεται σε αρχικά δοκιμαστικά στάδια του προγράμματος.

Όπως ανέφερε, η τεχνολογία δοκιμάζεται μόνο σε περιορισμένο αριθμό εγκαταστάσεων στις ΗΠΑ, ενώ οι τελικές αποφάσεις εξακολουθούν να λαμβάνονται από τους διευθυντές.

Η εταιρεία σημείωσε επίσης ότι τα συστήματα βελτιώνονται συνεχώς μέσα από δοκιμές και σχόλια εργαζομένων.

Παρ’ όλα αυτά, οι εσωτερικές συνομιλίες δείχνουν ότι αρκετοί μάνατζερ ζητούσαν επανειλημμένα την απενεργοποίηση των αυτοματοποιημένων ελέγχων.

«Παρακαλώ κλείστε το τώρα και θα εξηγήσω αργότερα», έγραψε χαρακτηριστικά ένας διευθυντής αποθήκης λίγο μετά την ενεργοποίηση του πιλοτικού προγράμματος.

Λίγα λεπτά αργότερα, υπεύθυνος προϊόντος απάντησε: «Θα απενεργοποιήσουμε προς το παρόν την υποχρεωτική εφαρμογή».

Τα προβλήματα που εντόπισαν οι μάνατζερ

Σύμφωνα με τις εσωτερικές συνομιλίες, αρκετοί υπεύθυνοι υποστήριξαν ότι το λογισμικό:

αντιδρούσε υπερβολικά σε προσωρινές μειώσεις του όγκου εργασίας,

απομάκρυνε προσωπικό από κρίσιμα σημεία,

εμπόδιζε τη γρήγορη ανακατανομή εργαζομένων,

δημιουργούσε καθυστερήσεις μέχρι να συγχρονιστούν διαφορετικά πληροφοριακά συστήματα.

Ένας μάνατζερ ανέφερε ότι οι αυτοματοποιημένες αλλαγές προσωπικού είχαν ως αποτέλεσμα ορισμένα δέματα να κυκλοφορούν επανειλημμένα μέσα στην αποθήκη αντί να διεκπεραιώνονται με την πρώτη.

Άλλος διερωτήθηκε αν η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να λαμβάνει υπόψη τις πραγματικές δυνατότητες κάθε εργαζομένου, σχολιάζοντας χαρακτηριστικά εάν το σύστημα «καταλαβαίνει ότι ένας άνδρας ύψους 1,90 μέτρων και 113 κιλών μπορεί να εκτελεί συγκεκριμένες εργασίες πολύ αποτελεσματικότερα από μία 67χρονη εργαζόμενη μικρόσωμης σωματοδομής».

Η Amazon επιμένει στην αυτοματοποίηση

Παρά τις αντιδράσεις, η Amazon εμφανίζεται αποφασισμένη να αυξήσει ακόμη περισσότερο τον ρόλο της τεχνητής νοημοσύνης στη λειτουργία των αποθηκών.

Τα εσωτερικά σχέδια προβλέπουν αυστηρότερους περιορισμούς στις παρεμβάσεις των διευθυντών και παρακολούθηση κάθε απόκλισης από τις προτάσεις του αλγορίθμου.

Στους στόχους της εταιρείας για το 2026 περιλαμβάνεται η σημαντική μείωση των χειροκίνητων παρεμβάσεων στη διαχείριση προσωπικού.

Όπως αναφέρεται σε ένα από τα εσωτερικά έγγραφα, «η επιβολή των κανόνων αποτελεί τον αποτελεσματικότερο μηχανισμό και η εταιρεία σκοπεύει να επενδύσει ακόμη περισσότερο σε αυτή την κατεύθυνση».

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