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Η Amazon ενισχύει σημαντικά την ενεργειακή της παρουσία στη Σουηδία, εξασφαλίζοντας σχεδόν 200 MW αιολικής ισχύος μέσω μακροχρόνιων συμφωνιών προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας από τέσσερα αιολικά πάρκα, σύμφωνα με το Bloomberg.

Όταν τα νέα έργα ολοκληρωθούν, η συνολική ισχύς που θα διαθέτει η εταιρεία μέσω συμφωνιών προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας στη σουηδική αγορά αναμένεται να πλησιάσει το 1 GW. Κατά την Amazon, η συγκεκριμένη ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας είναι αντίστοιχη με την ετήσια κατανάλωση περισσότερων από 350.000 νοικοκυριών.

Η κίνηση πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία ο αμερικανικός τεχνολογικός κολοσσός αυξάνει τη δυναμικότητα των data centers που λειτουργεί στη Σουηδία, αναζητώντας παράλληλα μεγαλύτερες και σταθερότερες ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας για να ανταποκριθεί στην εκρηκτική ανάπτυξη των υπηρεσιών cloud και τεχνητής νοημοσύνης.

Η τεχνητή νοημοσύνη ανεβάζει την κατανάλωση ρεύματος

Η Amazon ακολουθεί μια τάση που έχει πλέον κυριαρχήσει μεταξύ των μεγαλύτερων εταιρειών υπολογιστικού νέφους παγκοσμίως. Οι τεχνολογικοί όμιλοι αυξάνουν τόσο τις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας όσο και τις επενδύσεις τους σε πρόσθετη παραγωγική δυναμικότητα, καθώς οι εγκαταστάσεις που φιλοξενούν και υποστηρίζουν εφαρμογές AI καταναλώνουν ολοένα μεγαλύτερες ποσότητες ενέργειας.

Το εύρος των αναγκών αποτυπώνεται στα σχέδια της Amazon για την περαιτέρω ενίσχυση της υπολογιστικής της υποδομής. Η εταιρεία σχεδιάζει να εντάξει στον στόλο των data centers της επιπλέον 2 εκατ. επεξεργαστές γραφικών της Nvidia μέσα στο 2027 και το 2028.

Οι νέοι επεξεργαστές θα έρθουν να προστεθούν στο 1 εκατ. GPUs που η εταιρεία έχει ήδη ανακοινώσει ότι θα αρχίσει να εγκαθιστά κατά τη διάρκεια του 2026.

Οι επεξεργαστές γραφικών, γνωστοί ως GPUs, βρίσκονται στον πυρήνα των υποδομών που απαιτούνται τόσο για την εκπαίδευση όσο και για τη λειτουργία προηγμένων μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης. Η μαζική ανάπτυξή τους έχει ως αποτέλεσμα η πρόσβαση σε επαρκή και αξιόπιστη ηλεκτρική ενέργεια να εξελίσσεται σε έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες για την περαιτέρω ανάπτυξη των μεγάλων τεχνολογικών ομίλων.

Συμφωνίες με τέσσερα αιολικά πάρκα

Η ηλεκτρική ενέργεια που εξασφάλισε η Amazon θα προέρχεται από τέσσερα αιολικά πάρκα τα οποία έχουν αναπτυχθεί από τις σουηδικές Eolus και OX2, με τη δεύτερη να βρίσκεται υπό τον έλεγχο της εταιρείας ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων EQT.

Τα αιολικά πάρκα Boarp, Dållebo και Fågelås έχουν ήδη τεθεί σε λειτουργία. Αντίθετα, το Fageråsen, που αποτελεί και το μεγαλύτερο από τα τέσσερα έργα, εξακολουθεί να βρίσκεται στο στάδιο της κατασκευής.

Η Amazon δεν γνωστοποίησε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους οικονομικούς όρους των συμφωνιών ούτε έδωσε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την πλήρη ενεργοποίησή τους.

Σήμερα, ο αμερικανικός όμιλος διαθέτει εγκαταστάσεις data centers στις πόλεις Eskilstuna, Katrineholm και Västerås της Σουηδίας. Η εταιρεία σχεδιάζει να αυξήσει περαιτέρω τη δυναμικότητά της και στις τρεις περιοχές, καθώς οι ανάγκες για υπολογιστική ισχύ συνεχίζουν να διευρύνονται.

Πάνω από 700 έργα σε ολόκληρο τον κόσμο

Η παρουσία της Amazon στην αγορά ενέργειας έχει ήδη αποκτήσει ιδιαίτερα μεγάλη κλίμακα. Το 2025 αναδείχθηκε στον μεγαλύτερο εταιρικό αγοραστή ενέργειας χωρίς ορυκτά καύσιμα στη Σουηδία, ενώ διεθνώς έχει πραγματοποιήσει επενδύσεις σε περισσότερα από 700 ενεργειακά έργα, με συνολική ισχύ που ξεπερνά τα 40 GW.

Ισχυρή είναι η δραστηριότητα του ομίλου και στην ευρωπαϊκή αγορά. Το χαρτοφυλάκιο της Amazon στην Ευρώπη αριθμεί περισσότερα από 260 έργα, τα οποία, σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρείας, έχουν συμβάλει στην προσθήκη άνω των 10 GW νέας παραγωγικής ισχύος χωρίς εκπομπές άνθρακα.

Οι νέες συμφωνίες στη Σουηδία αναδεικνύουν μια ακόμη διάσταση του παγκόσμιου ανταγωνισμού γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη. Η μάχη των τεχνολογικών κολοσσών δεν περιορίζεται πλέον στην εξασφάλιση προηγμένων chips, GPUs και υπολογιστικών υποδομών, αλλά επεκτείνεται με ταχύτητα και στην ενέργεια.

Καθώς τα data centers πολλαπλασιάζονται και οι απαιτήσεις των μοντέλων AI αυξάνονται, η δυνατότητα εξασφάλισης μεγάλων ποσοτήτων ηλεκτρικής ενέργειας σε σταθερή και μακροχρόνια βάση μετατρέπεται σε βασική προϋπόθεση για τη συνέχιση της τεχνολογικής ανάπτυξης.

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