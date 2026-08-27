Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Σε νέα φάση διορθώσεων και πληρωμών περνά ο e-ΕΦΚΑ για χιλιάδες συνταξιούχους που αποχώρησαν από την εργασία μετά το 2016 και είχαν συμπληρώσει περισσότερα από 30 έτη ασφάλισης. Στο επίκεντρο βρίσκονται 37.003 συντάξεις που δεν έχουν ακόμη επανυπολογιστεί με τους βελτιωμένους συντελεστές αναπλήρωσης, με τις διαφορές που προκύπτουν να μπορούν να οδηγήσουν σε σημαντικές αυξήσεις αλλά και αναδρομικά πολλών χιλιάδων ευρώ.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, η μηνιαία αύξηση μπορεί να φτάσει έως τα 240 ευρώ, ενώ τα αναδρομικά μπορούν να ανέλθουν έως και σε 19.643 ευρώ, ανάλογα με τα συνολικά χρόνια ασφάλισης και το ύψος των συντάξιμων αποδοχών.

Το κρίσιμο στοιχείο για τους δικαιούχους είναι να έχουν συνταξιοδοτηθεί μετά τον Μάιο του 2016 και να διαθέτουν τουλάχιστον 30 συντάξιμα έτη. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στη συνταξιοδοτική απόφαση: εάν εξακολουθούν να αναγράφονται οι συντελεστές του ν. 4387/2016, ενώ για την περίπτωση του συνταξιούχου θα έπρεπε να έχουν εφαρμοστεί οι αυξημένοι συντελεστές του ν. 4670/2020, τότε μπορεί να υπάρχει εκκρεμότητα επανυπολογισμού και αντίστοιχη απαίτηση για διαφορές.

Οι περισσότερες εκκρεμότητες σε ΟΑΕΕ, ΙΚΑ και Δημόσιο

Από τις 37.003 συντάξεις που παραμένουν σε εκκρεμότητα, η συντριπτική πλειονότητα συγκεντρώνεται σε ορισμένα από τα μεγαλύτερα πρώην ασφαλιστικά ταμεία.

Στην πρώτη θέση βρίσκεται ο ΟΑΕΕ-ΤΕΒΕ, με 12.092 υποθέσεις που περιμένουν επανυπολογισμό. Ακολουθεί το ΙΚΑ με 11.256 συντάξεις, ενώ σημαντικός αριθμός εκκρεμοτήτων καταγράφεται και στο Δημόσιο.

Συγκεκριμένα, για το Δημόσιο απομένουν 8.723 συντάξεις προς επανυπολογισμό. Στη συνέχεια ακολουθεί το ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ με 1.420 εκκρεμότητες, ενώ την πρώτη πεντάδα συμπληρώνει το ΤΑΠ-ΟΤΕ με 693 περιπτώσεις.

Οι διαφορές δεν είναι ίδιες για όλους τους ασφαλισμένους. Το ποσό της αύξησης εξαρτάται από τον συνολικό χρόνο ασφάλισης, τις αποδοχές επί των οποίων υπολογίστηκε η σύνταξη, αλλά και από το εάν έχουν ήδη γίνει προηγούμενες διορθώσεις ή άλλες αναγνωρίσεις ασφαλιστικού χρόνου.

Οι πέντε έλεγχοι που πρέπει να κάνουν οι συνταξιούχοι

Οι συνταξιούχοι που έχουν περισσότερα από 30 χρόνια ασφάλισης μπορούν να πραγματοποιήσουν μια σειρά ελέγχων προκειμένου να διαπιστώσουν εάν ο επανυπολογισμός έχει ολοκληρωθεί και εάν υπάρχουν αυξήσεις ή αναδρομικά που δεν έχουν ακόμη καταβληθεί.

1. Έλεγχος του ενημερωτικού σημειώματος

Πρώτο βήμα είναι η προσεκτική εξέταση του μηνιαίου ενημερωτικού σημειώματος της σύνταξης. Για τους παλαιότερους συνταξιούχους εμφανίζονται συνήθως διαφορετικά στάδια υπολογισμού: η αρχική σύνταξη, ο υπολογισμός βάσει του ν. 4387/2016 και ο νεότερος επανυπολογισμός σύμφωνα με τον ν. 4670/2020.

Εάν το ποσό που εμφανίζεται στον τελευταίο επανυπολογισμό είναι υψηλότερο, αυτό αποτελεί ένδειξη ότι η διαδικασία έχει πραγματοποιηθεί. Αν, αντίθετα, δεν εμφανίζεται μεταβολή, ενδέχεται ο νέος υπολογισμός να εξακολουθεί να εκκρεμεί.

2. Σύγκριση των ποσών που καταβάλλονται

Χρήσιμο είναι επίσης να συγκριθούν οι καταβολές των τελευταίων μηνών. Μια μεταβολή στο ποσό μπορεί να προκύπτει από τον επανυπολογισμό, από αναγνώριση πρόσθετου χρόνου ασφάλισης, από διόρθωση προηγούμενου λάθους ή από άλλη προσαρμογή.

Ακόμη όμως και αν ο συνταξιούχος έχει δει αύξηση στη μηνιαία καταβολή, δεν σημαίνει αυτομάτως ότι έχει λάβει και όλα τα αναδρομικά που αντιστοιχούν σε αυτή.

3. Αίτηση θεραπείας στον e-ΕΦΚΑ

Εφόσον ο ασφαλισμένος έχει τουλάχιστον 30 χρόνια ασφάλισης και διαπιστώνει ότι δεν έχει πραγματοποιηθεί ο απαιτούμενος επανυπολογισμός, μπορεί να καταθέσει αίτηση θεραπείας στον e-ΕΦΚΑ.

Με αυτή μπορεί να ζητήσει να εφαρμοστούν οι συντελεστές του ν. 4670/2020, να εκδοθεί νέα ή διορθωτική συνταξιοδοτική απόφαση και να καταβληθούν οι αυξήσεις και τα αναδρομικά που τυχόν δικαιούται.

4. Αναλυτικό ενημερωτικό σημείωμα

Σε περιπτώσεις όπου υπάρχουν ανεξήγητες αποκλίσεις ή μεταβολές στη σύνταξη, ο δικαιούχος μπορεί να ζητήσει αναλυτική εικόνα του υπολογισμού.

Σε αυτή θα πρέπει να αποτυπώνονται οι επανυπολογισμοί που έχουν πραγματοποιηθεί, οι διορθώσεις, τα έτη ασφάλισης που συνυπολογίστηκαν, οι τυχόν αυξήσεις, αλλά και τα ποσά αναδρομικών που έχουν ήδη καταβληθεί ή εξακολουθούν να εκκρεμούν.

5. Ξεχωριστό αίτημα για τα αναδρομικά

Υπάρχουν συνταξιούχοι που έχουν ήδη λάβει τη νέα υψηλότερη μηνιαία σύνταξη, όχι όμως και τις αναδρομικές διαφορές που τη συνοδεύουν.

Σε αυτές τις περιπτώσεις μπορούν να υποβάλουν αίτημα στον e-ΕΦΚΑ, ζητώντας ενημέρωση τόσο για το ποσό που τους αναλογεί όσο και για το χρονικό διάστημα που καλύπτει και το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα καταβολής.

Η τελευταία πληρωμή και τα αναδρομικά από το 2019

Η τελευταία μεγάλη καταβολή πραγματοποιήθηκε στις 31 Ιουλίου 2026, όταν πληρώθηκαν 6.264 συνταξιούχοι, μεταξύ των οποίων 1.236 συνταξιούχοι αναπηρίας.

Οι συγκεκριμένες πληρωμές αφορούσαν ασφαλισμένους κυρίως από ΤΑΠ-ΟΤΕ και ΙΚΑ, με τα αναδρομικά να υπολογίζονται από την 1η Ιανουαρίου 2019.

Η συνέχιση των επανυπολογισμών των υπόλοιπων 37.003 περιπτώσεων αναμένεται να οδηγήσει σε νέες πιστώσεις, με το ύψος των ποσών να διαφοροποιείται αισθητά από συνταξιούχο σε συνταξιούχο.

Τι ισχύει για τους κληρονόμους

Ξεχωριστή διαδικασία προβλέπεται για περιπτώσεις θανόντων συνταξιούχων με περισσότερα από 30 έτη ασφάλισης, οι οποίοι θα δικαιούνταν αναδρομικά από τον επανυπολογισμό.

Οι νόμιμοι κληρονόμοι μπορούν να ενημερώνονται για την πορεία της υπόθεσης και να καταθέτουν ηλεκτρονική αίτηση μέσω της ειδικής πλατφόρμας του e-ΕΦΚΑ, προκειμένου να διεκδικήσουν τα ποσά που αντιστοιχούσαν στον θανόντα δικαιούχο.

Για τους συνταξιούχους που εμπίπτουν στις προϋποθέσεις, ο έλεγχος της συνταξιοδοτικής απόφασης και των ενημερωτικών σημειωμάτων έχει επομένως ιδιαίτερη σημασία. Μια εκκρεμότητα στον επανυπολογισμό μπορεί να σημαίνει όχι μόνο μεγαλύτερη μηνιαία σύνταξη στο εξής, αλλά και σημαντικό ποσό αναδρομικών για τα προηγούμενα έτη.

Διαβάστε ακόμη

Ο πόλεμος των drones: Αυτά που κάνουν τη διαφορά στο πεδίο μάχης στην Ουκρανία

«Πέφτει σύρμα»: Οι απίθανες πατέντες στο κρυφτό με εφορία και επιθεώρηση εργασίας

Τουριστικά έσοδα: Από Γερμανία και Ηνωμένο Βασίλειο το 1 στα 3 ευρώ – Ποιοι τουρίστες ξοδεύουν τα περισσότερα στην Ελλάδα (γραφήματα)

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ