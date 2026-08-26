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Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την καταβολή των συντάξεων Σεπτεμβρίου 2026, με τους δικαιούχους να μπορούν να δουν τα πρώτα ποσά στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς ήδη από το απόγευμα της Τρίτης 25 Αυγούστου. Οι επίσημες πληρωμές θα πραγματοποιηθούν σε δύο κύματα, στις 26 και 28 Αυγούστου, ανάλογα με την κατηγορία στην οποία ανήκει κάθε συνταξιούχος.

Πρώτοι στη σειρά βρίσκονται οι μη μισθωτοί, ενώ δύο ημέρες αργότερα θα ακολουθήσουν οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι του Δημοσίου. Όπως συμβαίνει συνήθως, πάντως, τα χρήματα αναμένεται να είναι διαθέσιμα μέσω ΑΤΜ από την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της επίσημης ημερομηνίας καταβολής.

Πληρωμές στις 26 Αυγούστου για τους μη μισθωτούς

Την Τετάρτη 26 Αυγούστου 2026 θα αρχίσει ο κύκλος των πληρωμών για τις συντάξεις του Σεπτεμβρίου.

Την ημέρα αυτή θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των πρώην ταμείων μη μισθωτών, δηλαδή των ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ.

Στην ίδια ημερομηνία εντάσσονται και οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν μετά τη δημιουργία του ΕΦΚΑ, σύμφωνα με τον ν. 4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ. Πρόκειται για συνταξιούχους, μισθωτούς και μη μισθωτούς, των οποίων η σύνταξη έχει υπολογιστεί με το συγκεκριμένο καθεστώς.

Παράλληλα, στις 26 Αυγούστου θα πληρωθούν και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα, τόσο για μισθωτούς όσο και για μη μισθωτούς.

Στην πράξη, οι συγκεκριμένοι δικαιούχοι αναμένεται να αποκτήσουν πρόσβαση στα χρήματά τους νωρίτερα. Οι πιστώσεις στους τραπεζικούς λογαριασμούς εκτιμάται ότι θα αρχίσουν από το απόγευμα της Τρίτης 25 Αυγούστου, ανάλογα με την τράπεζα.

Στις 28 Αυγούστου μισθωτοί και Δημόσιο

Το δεύτερο κύμα πληρωμών έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή 28 Αυγούστου 2026 και αφορά κυρίως τους συνταξιούχους που προέρχονται από τα πρώην ταμεία μισθωτών.

Συγκεκριμένα, θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των πρώην ταμείων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ, ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ.

Την ίδια ημέρα προβλέπεται η καταβολή των κύριων και επικουρικών συντάξεων του Δημοσίου, ολοκληρώνοντας έτσι τον βασικό κύκλο πληρωμών για τον Σεπτέμβριο.

Και σε αυτή την περίπτωση οι συνταξιούχοι δεν αναμένεται να χρειαστεί να περιμένουν έως το πρωί της Παρασκευής. Τα ποσά εκτιμάται ότι θα αρχίσουν να εμφανίζονται στους λογαριασμούς από το απόγευμα της Πέμπτης 27 Αυγούστου.

Πότε εμφανίζονται τα χρήματα στα ΑΤΜ

Η δυνατότητα ανάληψης των συντάξεων από την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα αποτελεί τη συνήθη πρακτική των τραπεζών. Έτσι, οι δικαιούχοι της πληρωμής της 26ης Αυγούστου θα πρέπει να ελέγξουν τους λογαριασμούς τους από τις 25 Αυγούστου, ενώ όσοι πληρώνονται στις 28 Αυγούστου μπορούν να αναμένουν την πίστωση από τις 27 Αυγούστου.

Η ακριβής ώρα κατά την οποία τα χρήματα γίνονται διαθέσιμα δεν είναι ίδια για όλες τις τράπεζες. Οι πιστώσεις πραγματοποιούνται σταδιακά, συνήθως από τις απογευματινές ώρες και μετά, και σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να ολοκληρωθούν αργότερα το βράδυ.

Οι συνταξιούχοι μπορούν επομένως να ελέγχουν το υπόλοιπο μέσω ΑΤΜ ή ηλεκτρονικής και mobile τραπεζικής, χωρίς να απαιτείται να περιμένουν την επίσημη ημερομηνία πληρωμής. Με τον προγραμματισμό των καταβολών σε δύο κύματα ολοκληρώνεται πριν από το τέλος Αυγούστου η πληρωμή των συντάξεων που αφορούν τον Σεπτέμβριο του 2026.

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