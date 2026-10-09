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Σημαντική αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο γίνεται η εκκαθάριση των ασφαλιστικών εισφορών φέρνει ο e-ΕΦΚΑ από τις αρχές του 2027, με το νέο σύστημα να αφορά περίπου 350.000 ασφαλισμένους που έχουν παράλληλη απασχόληση.

Η βασική αλλαγή αφορά στη συχνότητα των ελέγχων. Αντί για την ετήσια εκκαθάριση που εφαρμόζεται σήμερα, ο έλεγχος θα πραγματοποιείται πλέον ανά δύο μήνες, ώστε τυχόν χρεωστικές ή πιστωτικές διαφορές να εντοπίζονται πολύ νωρίτερα και να μην εμφανίζονται συσσωρευμένες αρκετούς μήνες αργότερα.

Στο νέο καθεστώς εντάσσονται ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι και αγρότες που έχουν ταυτόχρονα και μισθωτή εργασία. Ο τρόπος υπολογισμού των εισφορών δεν μεταβάλλεται. Εκείνο που αλλάζει είναι ο χρόνος κατά τον οποίο ο ασφαλισμένος θα πληροφορείται εάν πρέπει να καταβάλει επιπλέον ποσό ή εάν έχει προκύψει πιστωτικό υπόλοιπο.

Έλεγχος των εισφορών κάθε δύο μήνες

Με το νέο σύστημα, ο e-ΕΦΚΑ θα διασταυρώνει ανά δίμηνο τις ασφαλιστικές εισφορές που έχουν καταβληθεί μέσω της μισθωτής εργασίας με τις εισφορές που αντιστοιχούν στη μη μισθωτή επαγγελματική δραστηριότητα.

Εάν οι εισφορές που προκύπτουν από τη μισθωτή απασχόληση καλύπτουν την απαιτούμενη ασφαλιστική υποχρέωση, ο ασφαλισμένος δεν θα επιβαρύνεται με πρόσθετη χρέωση.

Αντίθετα, εάν το ποσό που έχει καταβληθεί είναι χαμηλότερο από την ελάχιστη υποχρέωση, θα καλείται να καταβάλει τη διαφορά.

Στην περίπτωση που έχουν πληρωθεί περισσότερες εισφορές από όσες απαιτούνται, το πιστωτικό υπόλοιπο θα διαπιστώνεται επίσης ανά δίμηνο, αντί να απαιτείται η ολοκλήρωση της ετήσιας διαδικασίας.

Το όριο των 311,18 ευρώ

Για τους ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους που εργάζονται παράλληλα ως μισθωτοί, η ελάχιστη ασφαλιστική υποχρέωση συνδέεται με τη δεύτερη ασφαλιστική κατηγορία.

Από την 1η Ιανουαρίου 2026, οι μηνιαίες εισφορές της συγκεκριμένης κατηγορίας διαμορφώνονται συνολικά στα 311,18 ευρώ, ποσό στο οποίο περιλαμβάνονται η εισφορά για κύρια σύνταξη, η υγειονομική περίθαλψη και η εισφορά ανεργίας ύψους 10 ευρώ.

Εφόσον ο ασφαλισμένος έχει επιλέξει υψηλότερη ασφαλιστική κατηγορία, η εκκαθάριση θα πραγματοποιείται με βάση το αυξημένο ποσό εισφορών που αντιστοιχεί στην επιλογή του.

Ποιοι μπαίνουν στο νέο καθεστώς

Η αλλαγή αφορά στους ασφαλισμένους που συνδυάζουν μισθωτή εργασία με ατομική επιχείρηση, ελεύθερο επάγγελμα, αυτοαπασχόληση ή αγροτική δραστηριότητα.

Ο βασικός κανόνας της παράλληλης ασφάλισης παραμένει αμετάβλητος: οι εισφορές που καταβάλλονται από τη μισθωτή εργασία συμψηφίζονται με τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις της μη μισθωτής δραστηριότητας.

Η σημαντικότερη διαφορά για τους περίπου 350.000 ασφαλισμένους είναι ότι αποκτούν πολύ ταχύτερη εικόνα για το εάν έχουν δημιουργήσει πρόσθετη οφειλή.

Με το σημερινό σύστημα, ένας επαγγελματίας μπορεί να πληροφορηθεί αρκετούς μήνες αργότερα ότι έχει συσσωρεύσει χρεωστική διαφορά. Από το 2027, οι αποκλίσεις θα εμφανίζονται κάθε δύο μήνες, περιορίζοντας τον κίνδυνο να συσσωρευτούν σημαντικά ποσά χωρίς ο ασφαλισμένος να το γνωρίζει.

Τέλος στις καθυστερημένες «εκπλήξεις»

Η συχνότερη εκκαθάριση εντάσσεται στον ευρύτερο ψηφιακό μετασχηματισμό του e-ΕΦΚΑ και στον σχεδιασμό για τη δημιουργία μιας ενιαίας ασφαλιστικής εικόνας για κάθε πολίτη.

Στόχος είναι τα δεδομένα που αφορούν στις εισφορές, στον χρόνο ασφάλισης, στις οφειλές, στις παροχές και στα συνταξιοδοτικά δικαιώματα να συνδέονται και να ενημερώνονται ταχύτερα.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στις περιπτώσεις παράλληλης και διαδοχικής ασφάλισης, όπου μέχρι σήμερα οι απαραίτητες πληροφορίες μπορεί να βρίσκονται καταχωρισμένες σε διαφορετικά πληροφοριακά συστήματα των πρώην ασφαλιστικών ταμείων.

Η ταχύτερη επεξεργασία των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (ΑΠΔ) και των στοιχείων που υποβάλλουν οι εργοδότες αναμένεται να επιτρέψει στον e-ΕΦΚΑ να πραγματοποιεί συχνότερους και περισσότερο αυτοματοποιημένους ελέγχους.

Με αυτόν τον τρόπο, οι ασφαλισμένοι με παράλληλη απασχόληση θα γνωρίζουν πολύ νωρίτερα εάν προκύπτει επιπλέον επιβάρυνση ή πιστωτικό υπόλοιπο, αντί να περιμένουν την ετήσια εκκαθάριση για να αποκτήσουν πλήρη εικόνα των υποχρεώσεών τους.

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