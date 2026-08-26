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Για τη σοβαρή απειλή που αποτελεί η Τεχνητή Νοημοσύνη για τις θέσεις εργασίας, αλλά και για την ίδια την ανθρώπινη ζωή, προειδοποίησε ο Μπιλ Γκέιτς, σε συνέντευξη που έδωσε στους New York Times, επισημαίνοντας ότι η επείγουσα αντιμετώπιση των κινδύνων της θα πρέπει να αποτελέσει «την κορυφαία προτεραιότητα του κόσμου».

Μάλιστα, όπως επισημαίνει ο συνιδρυτής της Microsoft, η τεχνολογική βιομηχανία υποβαθμίζει συνειδητά τους κινδύνους, επειδή διακυβεύονται τεράστια οικονομικά συμφέροντα. «Κατ’ ιδίαν, οι άνθρωποι που καταλαβαίνουν πόσο καλό είναι αυτό το πράγμα και πόσο καλύτερο γίνεται, ανησυχούν πάρα πολύ», είπε, για να προσθέσει, όμως, ότι ελάχιστα είναι τα στελέχη του τεχνολογικού κλάδου, που είναι διατεθειμένα να το παραδεχθούν δημοσίως. «Τώρα λένε ο ένας στον άλλον: “Έλα, φίλε, μην τα λες αυτά. Μας κάνει κακό – προσπαθούμε να αντλήσουμε το επόμενο ένα τρισεκατομμύριο δολάρια”».

Την Τετάρτη, ο Γκέιτς δημοσίευσε στον προσωπικό του ιστότοπο ένα κείμενο σχεδόν 6.000 λέξεων, στο οποίο αναλύει τις ανησυχίες του για την τεχνητή νοημοσύνη και προτείνει λύσεις, μεταξύ των οποίων νέους φόρους και απαγορεύσεις.

Ο λόγος που αποφάσισε να μιλήσει τώρα, είναι – όπως λέει – επειδή οι πρόσφατες εξελίξεις στην ΑΙ ξεπέρασαν κατά πολύ τις προσδοκίες του, αλλά και επειδή ο κλάδος αγνόησε τεχνολογικά ορόσημα που κάποτε υποστήριζε ότι θα δικαιολογούσαν πολύ μεγαλύτερη προσοχή – όπως το ενδεχόμενο η τεχνητή νοημοσύνη να ξεφύγει από τον έλεγχο των δημιουργών της ή να μπορεί να παρέχει «συνταγές» για την κατασκευή βιολογικών όπλων. «Απλώς προχωρούν με τέρμα το γκάζι και ελπίζουν ότι τα καλά θα υπερτερούν των κακών», είπε.

Bill Gates accused AI leaders of privately knowing their technology is dangerous while publicly downplaying it to protect fundraising: In private, people who understand how good this stuff is, and how much better it’s getting, they’re very worried. They’re now saying to each… pic.twitter.com/gpPC6pjv96 — Clash Report (@clashreport) August 26, 2026

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